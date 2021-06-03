Тупицкого не пустили на заседание КС по "земельному" делу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сотрудники Управления госохраны не пустили Александра Тупицкого в здание Конституционного Суда Украины, где проходит заседание по вопросу о законности введения в Украине рынка земли.
Об этом сообщил заместитель председателя КС Сергей Головатый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Пустить Тупицкого на заседание просил нардеп ОПЗЖ Василий Нимченко - он подал соответствующее ходатайство, которое поддержала председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она заявила, что Тупицкого "устранили только потому, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли".
"С целью рассмотрения вопроса о возможности участия судей Касминина и Тупицкого в заседании сообщаю, что я дал поручение руководителю Секретариата выяснить возможность такого участия. Получил документ о том, что уже с 19 января включительно по сегодняшний день Тупицкого и Касминина не допускают в помещение суда работники УГО, о чем составляются соответствующие акты каждый раз. Соответственно, по объективным причинам их участие далее невозможно, поэтому продолжаем заседание", - сказал зампредседателя КС Сергей Головатый.
Напомним, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Он отметил, что они отменены по результатам "аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО".
Оба уволенных судьи обжаловали указ Президента в Верховном Суде.
Пожалуйста, подождите...
1) ОПЗЖ;
2). Батькивщина;
3). Тупицкий...
можна критикувати, десь не погоджуватись, можна забути. КС стане зовсім ручним і його буде використовувати кожен, хто прийде до влади», - вважає Андрій Магера.
Стаття 344.ККУ Втручання у діяльність державного діяча
1. Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України, Голову чи члена Вищої ради правосуддя, Голову чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Директора Національного антикорупційного бюро України, Голову Рахункової палати або іншого члена Рахункової палати, Голову або члена Центральної виборчої комісії, Голову Національного банку України, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України, члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою з використанням свого службового становища, -
караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Причому цей узкоязичний скрепнохромосомець одразу ж почав мімікрувати під українця, хоча від нього за півквартала несе боярою, а з-під поли у нього стирчить балалайка.
І ти дурку не вмикай, бо чудово знаєш "слугу народу" Василя Голобородька - персонажа однойменного серіалу, який крутили на каналі Г+Г, кінцевими бенефіціарними власниками якого є Бєня Коломойський і кума Вови ***** Оксана Марченко.
Роль цього персонажа грав там Вова Зеленський - фалопіаніст з криворізького кварталу.
Завдяки таким зебільним ідіотам, як ти, зараз банда зелебобіків знищує Україну, а ти їм аплодуєш.
А може з сам на цьому маєш живу копійку, "Гарик Зебіл".
Таки, да, давно пора, доки всю Україну не розпродав і не знищив.