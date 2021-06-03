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КС (2131) УГО (169) Тупицкий (232) рынок земли (250)

Тупицкого не пустили на заседание КС по "земельному" делу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкого не пустили на заседание КС по

Сотрудники Управления госохраны не пустили Александра Тупицкого в здание Конституционного Суда Украины, где проходит заседание по вопросу о законности введения в Украине рынка земли.

Об этом сообщил заместитель председателя КС Сергей Головатый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Пустить Тупицкого на заседание просил нардеп ОПЗЖ Василий Нимченко - он подал соответствующее ходатайство, которое поддержала председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она заявила, что Тупицкого "устранили только потому, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли".

"С целью рассмотрения вопроса о возможности участия судей Касминина и Тупицкого в заседании сообщаю, что я дал поручение руководителю Секретариата выяснить возможность такого участия. Получил документ о том, что уже с 19 января включительно по сегодняшний день Тупицкого и Касминина не допускают в помещение суда работники УГО, о чем составляются соответствующие акты каждый раз. Соответственно, по объективным причинам их участие далее невозможно, поэтому продолжаем заседание", - сказал зампредседателя КС Сергей Головатый.

Читайте: Тупицкий впервые явился в суд, но на заседание не пришли прокуроры, - адвокат Дорошенко

Напомним, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Он отметил, что они отменены по результатам "аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО".

Оба уволенных судьи обжаловали указ Президента в Верховном Суде.

Смотрите: "Продамо землю - втратимо Україну!": активисты пикетируют КС с требованием отменить запуск рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Физиономисты правы: у него на роже отпечатана его сущность. Да и фамилия соответствует его богатому внутреннему миру. Аминь.
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03.06.2021 16:00
+7
Мешает Тупицкий аферу№ 2 Зеле провернуть.
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03.06.2021 16:13
+6
Тупицкого "устранили только потому, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли". Источник: https://censor.net/ru/n3269298
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03.06.2021 16:08
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Физиономисты правы: у него на роже отпечатана его сущность. Да и фамилия соответствует его богатому внутреннему миру. Аминь.
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03.06.2021 16:00 Ответить
Вот вам и перечень - тех кто работает на русню:
1) ОПЗЖ;
2). Батькивщина;
3). Тупицкий...
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03.06.2021 16:38 Ответить
Кто работает на русню так это твой Зеля .
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03.06.2021 20:04 Ответить
вскрывается постепенно весь кодляк :тупицкий-тимошенко-какой то нимченко-?
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03.06.2021 16:45 Ответить
Цікаво, чому, якщо постанову зелі оскаржили у Верховному суді, не викликають поліцію для того, щоб попасти на роботу? Все одно зарплатня нараховується, бо рішення вови - протизаконне...
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03.06.2021 16:02 Ответить
Вболіваєш за пана Тупицького?
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03.06.2021 16:03 Ответить
Тупицкого "устранили только потому, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли". Источник: https://censor.net/ru/n3269298
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03.06.2021 16:08 Ответить
А насправді він білий та пухнастий?)))
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03.06.2021 16:23 Ответить
Категорично - ні. Але є Закон і його треба виконувати.
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03.06.2021 16:33 Ответить
Які суди і яка Конституція? Найвищим органом зеленої епохи є РНБО, крапка.
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03.06.2021 16:29 Ответить
На работу не пускают, но бабло как положено ежемесячно платят.
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03.06.2021 16:04 Ответить
поки ці дармоїди жирують онкохворим дітям по копійці збирають.
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03.06.2021 16:09 Ответить
Ти маєш на увазі зебільних нардепуків?! Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 8980
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03.06.2021 18:38 Ответить
Судья указом назначается, но отменой указа не увольняется.
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03.06.2021 16:11 Ответить
Всё. Порвался Сулима Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 8903
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03.06.2021 16:12 Ответить
Мешает Тупицкий аферу№ 2 Зеле провернуть.
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03.06.2021 16:13 Ответить
Не пускают нас работать в Академию Наук! (с)
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03.06.2021 16:16 Ответить
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу (12 з 18). Інших варіантів Основний Закон не передбачає. Тому Верховна Рада не може припинити повноваження конституційних суддів. Нагадаємо, відповідний законопроєкт 29 жовтня вніс до парламенту Президент України Володимир Зеленський. У коментарі bbc.com юрист і колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера відкрито називає проєкт президента неконституційним. І вважає, що його ухвалення зашкодить Україні та її правовій системі. «Законопроєкт президента не має жодного відношення до конституційності. Повноваження судді КС припиняються за чіткими підставами, визначеними Конституцією», - наполягає Магера. За його словами, ці гарантії спеціально виписані для гарантії незалежності суддів КС. «Як тільки цих гарантій не буде, про незалежний суд, який
можна критикувати, десь не погоджуватись, можна забути. КС стане зовсім ручним і його буде використовувати кожен, хто прийде до влади», - вважає Андрій Магера.
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03.06.2021 16:18 Ответить
С этим рынком земли уже задрали. Во всем мире можно, только наш мудрый нарид типо против, в лице Бабы Юли.
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03.06.2021 16:33 Ответить
Забавно, как ЮВТ спелась с зажопниками. Интересно, один заказ отрабатывают, или просто совпали финансовые интересы? )
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03.06.2021 16:38 Ответить
Бабця Жулька уже не шифруется, а работает на всех кто оплатит ее косметические операции. Стара вонюча курва.
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03.06.2021 16:38 Ответить
Да отдайте наконец-то Тупицкому его любимый дырокол и катушку белых ниток. Он же без них себя некомфортно чувствует.
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03.06.2021 16:50 Ответить
Зєлєнскій.чи Єрмак,навряд чи відбуватимуть кримінальне покарання,на відміну від безіменних співробітників УДО...

Стаття 344.ККУ Втручання у діяльність державного діяча
1. Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України, Голову чи члена Вищої ради правосуддя, Голову чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Директора Національного антикорупційного бюро України, Голову Рахункової палати або іншого члена Рахункової палати, Голову або члена Центральної виборчої комісії, Голову Національного банку України, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України, члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою з використанням свого службового становища, -
караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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03.06.2021 17:34 Ответить
До чого тут вплив? Це захоплення державної влади, держпереворот, оскільки клоун саме захопив Конституційний суд і позбавив суд можливості здійснювати свої функції.
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03.06.2021 23:02 Ответить
звісно
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04.06.2021 07:10 Ответить
Тупицкий такой тупицкий...
Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 6901
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03.06.2021 17:44 Ответить
Сьогодні на Цензорі - парад-аллє зебілоїдів фалопіаніста Василя Голобородька! Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 5828
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03.06.2021 18:27 Ответить
Ээээээ, ватный длбб, настоящий Василь Голобородько -это луганский поэт-диссидент ,пострадавший от краснозадой совковой диктатуры , он живет сейчас в Киеве ! Ты редкостный подонок ,типа новенький ...
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03.06.2021 23:03 Ответить
ЗЕбілоїда, адепта клоунсько-кримінальної бригади з 95-го криворізького кварталу, таки, прорвало. Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 4653
Причому цей узкоязичний скрепнохромосомець одразу ж почав мімікрувати під українця, хоча від нього за півквартала несе боярою, а з-під поли у нього стирчить балалайка. Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 3278
І ти дурку не вмикай, бо чудово знаєш "слугу народу" Василя Голобородька - персонажа однойменного серіалу, який крутили на каналі Г+Г, кінцевими бенефіціарними власниками якого є Бєня Коломойський і кума Вови ***** Оксана Марченко.
Роль цього персонажа грав там Вова Зеленський - фалопіаніст з криворізького кварталу.
Завдяки таким зебільним ідіотам, як ти, зараз банда зелебобіків знищує Україну, а ти їм аплодуєш.
А може з сам на цьому маєш живу копійку, "Гарик Зебіл". Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 3230
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03.06.2021 23:41 Ответить
Да этого коллаборанта рашистского надо брать под стражу ,а не выталкивать растопыренного из проема дверей ,тварь открыто работает на Засраху
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03.06.2021 22:58 Ответить
Ти маєш на увазі 95-квартального фалопіаніста ?! Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 1816
Таки, да, давно пора, доки всю Україну не розпродав і не знищив. Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 331
Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 782
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03.06.2021 23:47 Ответить
 
 