Російська агресія забрала життя 240 дітей, - Україна в ОБСЄ

Внаслідок російської агресії на сході України загинули 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, а сотні зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 3 червня.

"Відзначаючи 1 червня Міжнародний день захисту дітей, я б хотів звернути вашу увагу на той факт, що з початку російської агресії у 2014 році понад 240 українських дітей втратили життя, ще 56 дітей зникли безвісти, а сотні зазнали поранень", - сказав він.

Український посол зазначив, що і зараз цивільна інфраструктура на підконтрольній уряду території вздовж лінії зіткнення залишається вразливою до збройних атак Росії: минулого тижня СММ підтвердила пошкодження житлових районів у Мар'їнці, Гранітному та Північному внаслідок обстрілів з підконтрольної окупантами території.

Читайте також: Основна причина поранень і загибелі мирних жителів на Донбасі - боєприпаси, що не розірвалися, - ОБСЄ

"Ми продовжуємо суворо засуджувати атаки Росії на цивільне населення. Вони мають бути зупинені. Натомість Росії слід зосередитись на виконанні своєї частини безпекових положень Мінських домовленостей", - заявив Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ також закликав РФ затвердити попередньо домовлений план щодо розмінування 19 районів, як і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій до окупованих Росією районів Донбасу з тим, щоб вони могли проводити там інформаційну роботу у школах про небезпеку мін та вибухових предметів.