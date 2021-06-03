Российская агрессия унесла жизни 240 детей, - Украина в ОБСЕ

Вследствие российской агрессии на востоке Украины погибли 240 детей, еще 56 пропали без вести, а сотни получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 3 июня.

"Отмечая 1 июня Международный день защиты детей, я бы хотел обратить ваше внимание на тот факт, что с начала российской агрессии в 2014 году более 240 украинских детей лишились жизни, еще 56 детей пропали без вести, а сотни получили ранения", - сказал он.

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Украинский посол отметил, что и сейчас гражданская инфраструктура на подконтрольной правительству территории вдоль линии соприкосновения остается уязвимой к вооруженным атакам России: на прошлой неделе СММ подтвердила повреждения жилых районов в Марьинке, Гранитном и Пивничном в результате обстрелов с подконтрольной оккупантам территории.

"Мы продолжаем строго осуждать атаки России на гражданское население. Они должны быть остановлены. Вместо этого России следует сосредоточиться на выполнении своей части безопасностных положений Минских договоренностей", - заявил Цимбалюк.

Глава украинской миссии в ОБСЕ также призвал РФ утвердить предварительно оговоренный план по разминированию 19 районов, как и обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций к оккупированным Россией районам Донбасса с тем, чтобы они могли проводить там информационную работу в школах об опасности мин и взрывчатых предметов.

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