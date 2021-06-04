Вакцинація військовослужбовців у пріоритеті: препаратів достатньо, щоб прищепити весь особовий склад, - Ляшко

Вакцинація військовослужбовців є пріоритетом для Міністерства охорони здоров'я.

Про це заявив у Верховній Раді під час Години запитань до уряду міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, вакцинація військовослужбовців проходить ще з першого етапу процесу.

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"Сьогодні вакцин достатньо, щоб вакцинувати повний склад наших військовослужбовців. ... Відсоток охоплення у нас також доволі високий", - запевнив міністр, проте не озвучив конкретні цифри.