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Вакцинація військовослужбовців у пріоритеті: препаратів достатньо, щоб прищепити весь особовий склад, - Ляшко

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Вакцинація військовослужбовців у пріоритеті: препаратів достатньо, щоб прищепити весь особовий склад, - Ляшко

Вакцинація військовослужбовців є пріоритетом для Міністерства охорони здоров'я.

Про це заявив у Верховній Раді під час Години запитань до уряду міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, вакцинація військовослужбовців проходить ще з першого етапу процесу.

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"Сьогодні вакцин достатньо, щоб вакцинувати повний склад наших військовослужбовців. ... Відсоток охоплення у нас також доволі високий", - запевнив міністр, проте не озвучив конкретні цифри.

Автор: Наталя Джума
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"Об этом заявил Ляшко, мысленно примеряя новое пальто".
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04.06.2021 11:07 Відповісти
Ляшко про какую категорию граждан не спросят, то для каждой достаточно. А если сложить все категории вместе и глянуть на количество вакцины то какая то неувязочка получается... Как на срассее при подсчете голосов в 146%.
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04.06.2021 11:12 Відповісти
Правильно говорить "вакцины достаточно для любого украинца". Тогда даже с одной дозой это утверждение будет верным Вакцинация военнослужащих в приоритете: препаратов достаточно, чтобы привить весь личный состав, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5073
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04.06.2021 11:15 Відповісти
Находка для Ляшко. На военнослужащих статистику поднимем. Там согласия спрашивать не будут. Вакцинация военнослужащих в приоритете: препаратов достаточно, чтобы привить весь личный состав, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1051
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04.06.2021 11:12 Відповісти
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі ..
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04.06.2021 11:16 Відповісти
..Шановні ВОЇНИ -- це ТРЕБА знати ..якщо Вам щось "нав"язують" -- для прикладу ВАКЦИНАЦІЯ .. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334...
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04.06.2021 11:19 Відповісти
Прививают принудительно-добровольно всех!знаю ,родственник военный.грозили уволить.
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04.06.2021 12:27 Відповісти
Парламентська асамблея Ради Європи
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
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04.06.2021 11:19 Відповісти
У нас министры и их семьи и водители в приоритете.
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04.06.2021 11:26 Відповісти
Спочатку "члєнів" і "сосен" з зеленої кодли по три рази , а потім санкційних і несанкційних олігархів з сім'ями , як виживуть на протязі 5 років то вже тоді військові подумають що їм робити! Вакцинація військовослужбовців у пріоритеті: препаратів достатньо, щоб прищепити весь особовий склад, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9676
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04.06.2021 11:38 Відповісти
 
 