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На дорогах України з'являться нові дорожні знаки. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні 1 листопада 2021 року запровадять нові дорожні знаки. Тоді набудуть чинності нові стандарти безпеки в частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці "Укравтодору" у Facebook.

Повідомляється, що восени цього року набудуть чинності нові стандарти безпеки в частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні".

Так, серед основних змін і уточнень, внесених до ДСТУ 4100:2021, такі:

- зображення дорожніх знаків приведено у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали та доповнено новими дорожніми знаками;
- внесено зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;
- будуть запроваджені нові дорожні знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" та "Кінець платної дороги".

Також дивіться: Нові дорожні знаки в Києві попереджають про зміну дорожнього покриття і закликають пригальмувати. ФОТО

Крім того, стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. № 790, а також доповнено графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

Крім цього додано новий розділ де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах, та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Зміни торкнуться і велоінфраструктури, ДСТУ доповнено новими знаками і табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.

Також змінено знаки індивідуального проєктування. В цій частині змінено шрифт, форму стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.

"Зміни набувають чинності відповідно до наказу ДП УкрНДНЦ від 26.05.2021 № 191 з 01 листопада 2021 Національний нормативний документ ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування", який розроблений на заміну ДСТУ 4100:2014", - йдеться в повідомленні.

На дорогах України зявляться нові дорожні знаки 01
На дорогах України зявляться нові дорожні знаки 02
На дорогах України зявляться нові дорожні знаки 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 3064
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04.06.2021 12:38
+26
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 592
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04.06.2021 12:51
+20
Один из них - "Осторожно! Кортеж Зеленского"
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04.06.2021 12:46
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На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 3064
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04.06.2021 12:38 Відповісти
Один из них - "Осторожно! Кортеж Зеленского"
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04.06.2021 12:46 Відповісти
То росіянський.
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04.06.2021 12:50 Відповісти
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 6161
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04.06.2021 12:48 Відповісти
Теперь осталось найти применение знаку 5.84.1
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04.06.2021 12:48 Відповісти
Табличка "Платна дорога" наближує до цілі воровиту владу і олігархів при кориті за державні гроші зробити дорогу, взяти у концесію і дерти плату за проїзд.
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04.06.2021 12:50 Відповісти
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 592
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04.06.2021 12:51 Відповісти
взагалі-то то був знак "вигулювати собак заборонено"
а ти шо подумав, дурачок?
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04.06.2021 12:52 Відповісти
На дорогах Украины появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 3868
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04.06.2021 12:54 Відповісти
Новые знаки:
"Зелёный олень на дороге"
"Ограничение скорости 73%"
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04.06.2021 12:55 Відповісти
Давить надо!
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05.06.2021 09:49 Відповісти
Ще треба знак, де пішоходи відривають яйця велосипедисту
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04.06.2021 13:00 Відповісти
На дорогах України з'являться нові дорожні знаки - Цензор.НЕТ 9791
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04.06.2021 13:29 Відповісти
Современные способы драть шкуру с населения. 'согласно действующему законодательству. "
Просрали шанс на нормальную жизнь как в цивилизованных европейских странах, как и в Беларуси.
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04.06.2021 13:01 Відповісти
А знак "обережно довбодятли" чомусь не захотіли включити. На дорогах України з'являться нові дорожні знаки - Цензор.НЕТ 6394 Напевно фінансування не вистачить по всій країні розставити! На дорогах України з'являться нові дорожні знаки - Цензор.НЕТ 8364
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04.06.2021 13:36 Відповісти
Грошей не вистачає ні на лікування від корони (онкології і т.д.) ні на зброю під час війни...але придумати новий масштабний витратний проект ...завищити ціну рази в 2-3 та вкрасти на відкатах - то святе)))
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04.06.2021 13:48 Відповісти
«Мінімальна швидкість руху по смугАМ»???
Це, мабуть, Аваков давав назви дорожним знакам своєю "слобожанською" мовою?
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04.06.2021 14:17 Відповісти
Мінімальна швидкість руху по слугам
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04.06.2021 22:43 Відповісти
Да, козлы, в начале обеспечьте дороги хоть старыми знаками.
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04.06.2021 16:59 Відповісти
А будет знак "Конец эпохи бедности" ?
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04.06.2021 20:18 Відповісти
Нее. Будет знак- Полный пи...ец!
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05.06.2021 09:51 Відповісти
Тепер будуть міняти всі знаки з назвами населених пунктів та річок? Оце хтось шмат бюджету урве!...
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04.06.2021 23:23 Відповісти
Вяло. вяло!
Знаки дорожные, раз в три года..
Вот при Януковиче номера на машинах меняли раз в год, а авторские права на их дизайн имел вроде плямнний министра милиции, и соответственно процент с КАЖДОГО номерного знака!
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05.06.2021 10:26 Відповісти
5.39 - Неадекватный пешеход?
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05.06.2021 12:12 Відповісти
 
 