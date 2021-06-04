На дорогах України з'являться нові дорожні знаки. ФОТО

В Україні 1 листопада 2021 року запровадять нові дорожні знаки. Тоді набудуть чинності нові стандарти безпеки в частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці "Укравтодору" у Facebook.

Повідомляється, що восени цього року набудуть чинності нові стандарти безпеки в частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні".

Так, серед основних змін і уточнень, внесених до ДСТУ 4100:2021, такі:

- зображення дорожніх знаків приведено у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали та доповнено новими дорожніми знаками;

- внесено зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;

- будуть запроваджені нові дорожні знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" та "Кінець платної дороги".

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Крім того, стандарт доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. № 790, а також доповнено графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

Крім цього додано новий розділ де вказано, як розміщувати знаки на щитах та фонових щитах, та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Зміни торкнуться і велоінфраструктури, ДСТУ доповнено новими знаками і табличками до дорожніх знаків, які регулюють рух велосипедистів.

Також змінено знаки індивідуального проєктування. В цій частині змінено шрифт, форму стрілок та введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.

"Зміни набувають чинності відповідно до наказу ДП УкрНДНЦ від 26.05.2021 № 191 з 01 листопада 2021 Національний нормативний документ ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування", який розроблений на заміну ДСТУ 4100:2014", - йдеться в повідомленні.





