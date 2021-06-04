СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка

П’ятий президент України, народний депутат "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в п'ятницю прибув на допит до Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що Порошенка викликали як свідка в кримінальному провадженні за підозрою нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів за статтями вчинення державної зради і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

В СБУ підкреслили, що виклик Порошенка відбувся виключно з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

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