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СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка
Новини Цензор.НЕТ Політика України
П’ятий президент України, народний депутат "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в п'ятницю прибув на допит до Служби безпеки України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Зазначається, що Порошенка викликали як свідка в кримінальному провадженні за підозрою нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів за статтями вчинення державної зради і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
В СБУ підкреслили, що виклик Порошенка відбувся виключно з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
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Ольга Рев@Olha_Rev
Ви помітили, як недолуго тепер звучать заяви про піар слуг народу?
Бо підвищення ціни на газ вдвічі, підвищення пенсійного віку - дууууже далеко від піару.
Так що кремлівську методичку про піар ті, хто носили її в зубах, можуть скрутити в трубочку і засунути собі... Нувипонялі.
І в цьому місці постає питання: кагжитак? Єслінєпіар, то щьто? Оні же такіє сміщьниє, щьто оні вапщє могут сдєлать?
*Ми перебуваємо в короткому моменті зміни напряму рос.пропаганди. Новий напрям - Шєля-диктатор, Щєля-неопутін.
Ви все ще думаєте, що Щєля-неопутін - це негативні коннотації? Тоді я йду до вас, довбо@би! Навіть не сподівайтесь, що це викличе негативний ефект.
Українське суспільство надто довго обробляли для того, щоб усі захотіли "сильного лідера". Ось він вам і є. Кушайтє,не обляпайтесь!
ЗЩеля?? Аж зуб заныл...
Стоко вопросов, ой, стоко вопросов!
Він знає про це?
А за дизель і зріджений газ?
А за вугілля?
Вас це не турбує?
В.А. Ющенко
Аааа, то ти зелебоба з ураженням черепка на 73%...
Стоп, та ти ж бот з брехливої подлякової кодли! Он воно що!
Все ваши жизненные свершения и подвиги - это пропетлять от повесток в армию и налогов.
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П'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко за власною ініціативою сьогодні дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака. Про це Порошенко повідомив журналістам.
Адвокат Ігор Головань наголосив, що «слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань».
«Наголошу, що мова йде про провадження, де підозрюваними є Медведчук і Козак. Вони народні депутати, наскільки я знаю. І це провадження розслідується відповідно до підслідності Державним бюро розслідувань. Але як ми бачимо, ДБР вже не наважується допитувати Петра Олексійовича і передає цю місію слідчим СБУ. Це окрема історія», - говорить Головань.
Він також повідомив, що походження так званих «плівок Медведчука» викликає запитання навіть у слідчих.
«По Бігусу - це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося», - говорить Головань.
«Я поставив перед слідчим питання, чи слідство наразі хоче отримати будь-які документи чи предмети від свідка Петра Порошенка. Ми отримали офіційну відповідь «Ні». Тому якщо ми почуємо найближчим часом, що слідство вийде з клопотанням про обшук в приміщеннях, належних до Порошенка чи його політичної партії, ми будемо впевнені, що або нам збрехали, або в них несподівано змінилися пріоритети», - зазначив адвокат Ілля Новіков.
«На дату 4 червня слідство не потребувало жодних документів, предметів і не бачило жодної необхідності здійснювати будь-які обшуки в приміщеннях, пов'язаних з Петром Порошенком. Це дуже важливо», - наголосив Новіков