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Новини Політика України
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допит (675) Медведчук (1323) Порошенко (13233) СБУ (10034)

СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ допитує Порошенка у справі

П’ятий президент України, народний депутат "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в п'ятницю прибув на допит до Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що Порошенка викликали як свідка в кримінальному провадженні за підозрою нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів за статтями вчинення державної зради і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

В СБУ підкреслили, що виклик Порошенка відбувся виключно з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Читайте також: Венедіктова: Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
СБУ допрашивает Порошенко по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля - Цензор.НЕТ 3428
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04.06.2021 15:02
+31
Порошенко прибув на допит у СБУ у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 6540
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04.06.2021 15:07
+30
СБУ допрашивает Порошенко по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля - Цензор.НЕТ 8798
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04.06.2021 14:58
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СБУ допрашивает Порошенко по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля - Цензор.НЕТ 8798
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04.06.2021 14:58 Відповісти


Ольга Рев@Olha_Rev





Ви помітили, як недолуго тепер звучать заяви про піар слуг народу?
Бо підвищення ціни на газ вдвічі, підвищення пенсійного віку - дууууже далеко від піару.
Так що кремлівську методичку про піар ті, хто носили її в зубах, можуть скрутити в трубочку і засунути собі... Нувипонялі.

І в цьому місці постає питання: кагжитак? Єслінєпіар, то щьто? Оні же такіє сміщьниє, щьто оні вапщє могут сдєлать?
*Ми перебуваємо в короткому моменті зміни напряму рос.пропаганди. Новий напрям - Шєля-диктатор, Щєля-неопутін.
Ви все ще думаєте, що Щєля-неопутін - це негативні коннотації? Тоді я йду до вас, довбо@би! Навіть не сподівайтесь, що це викличе негативний ефект.
Українське суспільство надто довго обробляли для того, щоб усі захотіли "сильного лідера". Ось він вам і є. Кушайтє,не обляпайтесь!
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04.06.2021 15:01 Відповісти
Сильный лидер? ЗЩеля?? Аж зуб заныл... СБУ допрашивает Порошенко по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля - Цензор.НЕТ 3406
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04.06.2021 15:04 Відповісти
Четверть избирателей до сих пор так считают. Их надо в поликлинику сдать для опытов (на наличие мозга).
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04.06.2021 15:47 Відповісти
СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 5094
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04.06.2021 15:56 Відповісти
А коломойскому что ты скажешь, бидося? Ты почему до сих пор Приват бабушке не вернул? Тебя, наркошу-писюниста, для чего в такое высокое кресло воткнули, чтобы ты на Байдена хвост пружинил и чушь молол?! Сади Пороха, засранец, и все тут! СБУ допрашивает Порошенко по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля - Цензор.НЕТ 5755
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04.06.2021 15:02 Відповісти
Коротышка -членограй , тебе никогда не стать Порошенко
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04.06.2021 20:52 Відповісти
Фсьо, зелебобики! Порох попался. Садите его по всем 58-ми уголовным делам, что вы на него открыли. Если не посадите - вы пистоголовые пистаболы. СБУ допрашивает Порошенко по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля - Цензор.НЕТ 4609
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04.06.2021 14:58 Відповісти
СБУ допрашивает Порошенко по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля - Цензор.НЕТ 9885
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04.06.2021 15:06 Відповісти
СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 3540 ..
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04.06.2021 15:20 Відповісти
Порошенко прибув на допит у СБУ у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 6540
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04.06.2021 15:07 Відповісти
Какая отвратительная рожа....
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04.06.2021 15:15 Відповісти
СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 3623
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04.06.2021 15:18 Відповісти
Это да! старается!
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04.06.2021 15:25 Відповісти
Ну так перестань смотреть в зеркало.
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04.06.2021 15:33 Відповісти
Мой, хло', черевачу, то ж бо ніц монітора! Йкого нетрудного отік люстров кленцувати?..
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04.06.2021 15:36 Відповісти
Просто ця публічна особа з деяких зробила зомбі. А у кого є здоровий глузд і хоче бути людиною а не бараном вдруге проголосував проти нього на виборах.
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04.06.2021 15:39 Відповісти
Гипнозом лечил наверное...
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04.06.2021 16:01 Відповісти
Для почитателів зелебоби в цьому посланні дуже багато літер. Не осилять
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04.06.2021 15:17 Відповісти
СБУ допрашивает Порошенко по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля - Цензор.НЕТ 3428
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04.06.2021 15:02 Відповісти
так они же адиннарот (богоизбраный) и братьянавек.
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04.06.2021 15:05 Відповісти
СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 7842
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04.06.2021 15:12 Відповісти
А пытки применять к Пороху будут? А хвабрику Рошен у него конфискуют? А за национализацию Привата отдельную статью впаяют? А за матюки на ***** в присутствии Меркель и Оланда на каторгу сошлют?
Стоко вопросов, ой, стоко вопросов!
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04.06.2021 15:08 Відповісти
А ще він за Томос атвєтіт . СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 617 . Ти диви який ,, термос посмєл назвал Томосом . СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 1969 . !!
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04.06.2021 15:25 Відповісти
портнов и гебешные подстилки очень стараются.
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04.06.2021 15:10 Відповісти
Хорошо хоть сбу не допрашивает прибывшего беглеца левченко по статье "посягання на територіальну цілісність". А то я уже начал переживать за экс рыга.
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04.06.2021 15:10 Відповісти
Зеублюддочные прокуроры сняли все обвинения с левченко
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04.06.2021 20:54 Відповісти
Если олигархи не могут быть во власти по закону Зе, то Медведчук и Порошенко со своими партиями будут запрещены в политике навсегда???
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04.06.2021 15:11 Відповісти
А тупую куклу олигархов на посту президента тогда вообще расстреляют? СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 534

СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 1286
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04.06.2021 15:15 Відповісти
НІ! Заморять голодом тупий нарід. А нахх було обирати? Самі винні.
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04.06.2021 15:19 Відповісти
Зелебоба скоріше стане злетком, як Чечетов
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04.06.2021 15:20 Відповісти
Ваша партія "прислуг" перший і останній раз у ВР, а найвеличніший ЗЕбіл сидітиме за все, що воно наробило!!!
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04.06.2021 16:17 Відповісти
Не по зубам Порох зеленому недомерку, вот оно и бесится, вместе со всей сворой местных подкацапников.
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04.06.2021 15:14 Відповісти
Руки прочь от ...., короче прочь!
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04.06.2021 15:14 Відповісти
Та стій вже гаптах, сараче, і не скубай бо прутнєв! Ци ти Ківа, ци вар'ят-осоруга, щоб нам знати про тоту твою клопоцію з маштурбацієв, бизчьисник єден?..
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04.06.2021 15:49 Відповісти
Чьих будешь?
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04.06.2021 15:58 Відповісти
"Чьих"? Ніц вмію пьивкати кацабсков, пуголов'є сорокате.
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04.06.2021 16:04 Відповісти
А ти знав ? Звідки ? Зе сказало ? Чи медведчук ?
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04.06.2021 15:40 Відповісти
Путін про Медведчука: «схоже, всіх, хто працює з Росією, притягуватимуть до відповідальності»
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04.06.2021 15:47 Відповісти
А зе працює чи не працює ?
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05.06.2021 04:43 Відповісти
3 мільярди за 2020 рік при зеленському перерахували терористам тільки за електрику.
Він знає про це?
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04.06.2021 15:46 Відповісти
А за ядерне паливо?
А за дизель і зріджений газ?
А за вугілля?

Вас це не турбує?
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04.06.2021 16:26 Відповісти
Пєця грицаків званням Героя віддячував. Мабуть, знав точно, за що
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04.06.2021 15:51 Відповісти
Ті очи не бачили, як ці руки крали...
В.А. Ющенко
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04.06.2021 16:25 Відповісти
і ти не знав? Якщо про цю схему (але без виконавців) взимку 2014/15 свистіло з кожної праски?
Аааа, то ти зелебоба з ураженням черепка на 73%...
Стоп, та ти ж бот з брехливої подлякової кодли! Он воно що!
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04.06.2021 16:49 Відповісти
За кем жалеть, правильно делает, прихлопнуть всех, все и так знают, что воры, барыги и суд не нужен. Всех в трусах и в лодку на Канары, деньги заморозить и пусть там начинают свой бизнес.
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04.06.2021 15:58 Відповісти
Порошенко и стая гиен.
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04.06.2021 15:59 Відповісти
Альфа самець))
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04.06.2021 16:21 Відповісти
Ну вам-то, зебилам беззубым, откуда про альфа-самцов знать?

Все ваши жизненные свершения и подвиги - это пропетлять от повесток в армию и налогов.
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04.06.2021 16:43 Відповісти
А вони і вибрали зечувирло , щоб Поршенко не заставив їх своїх дітей , жінок та будинки свої(!) захищати . А тепер несуть різну несенітницю , щоб виправдовувати свій дебільний вибір . Чекаю-недочекаюсь , коли зе загребе їх до війска примусово , як вже неодноразово обіцяло .
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05.06.2021 04:52 Відповісти
Вах ! Тут Бігусь розкопав на Порошенка новий капмрамат .! З хватаграхвіями . СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 7566 .
СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 5183 .
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04.06.2021 16:01 Відповісти
Час сушити сухарі))
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04.06.2021 16:16 Відповісти
Кто ж его посадит он же памятник.
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04.06.2021 16:22 Відповісти
Так шо завалять?
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04.06.2021 16:25 Відповісти
Ну він же не чЛенін
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04.06.2021 16:27 Відповісти
Він набагато кращий))
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04.06.2021 16:43 Відповісти
Ну, мозги у тибя уже засохли.
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04.06.2021 16:32 Відповісти
Йой, хлопе фацарний, що ж ти вкоїв-єс, що аж бурешінник тре' сушити у кремінар? Ци головництво бартков, ци коб'єту виволав попід вориннєв, що смуча година тебе отік б'є?
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04.06.2021 17:01 Відповісти
ДБР вже не ризикує викликати п'ятого Президента на допити, тому підключили СБУ

П'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко за власною ініціативою сьогодні дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака. Про це Порошенко повідомив журналістам.
Адвокат Ігор Головань наголосив, що «слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань».
«Наголошу, що мова йде про провадження, де підозрюваними є Медведчук і Козак. Вони народні депутати, наскільки я знаю. І це провадження розслідується відповідно до підслідності Державним бюро розслідувань. Але як ми бачимо, ДБР вже не наважується допитувати Петра Олексійовича і передає цю місію слідчим СБУ. Це окрема історія», - говорить Головань.
Він також повідомив, що походження так званих «плівок Медведчука» викликає запитання навіть у слідчих.
«По Бігусу - це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося», - говорить Головань.
«Я поставив перед слідчим питання, чи слідство наразі хоче отримати будь-які документи чи предмети від свідка Петра Порошенка. Ми отримали офіційну відповідь «Ні». Тому якщо ми почуємо найближчим часом, що слідство вийде з клопотанням про обшук в приміщеннях, належних до Порошенка чи його політичної партії, ми будемо впевнені, що або нам збрехали, або в них несподівано змінилися пріоритети», - зазначив адвокат Ілля Новіков.
«На дату 4 червня слідство не потребувало жодних документів, предметів і не бачило жодної необхідності здійснювати будь-які обшуки в приміщеннях, пов'язаних з Петром Порошенком. Це дуже важливо», - наголосив Новіков
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04.06.2021 17:00 Відповісти
Ага СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 6827 Чуток поболее

СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 5729
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04.06.2021 17:35 Відповісти
Не меряйте всех по себе, хворе. Ваши влажные фантазии здесь никому не интересны.
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04.06.2021 17:55 Відповісти
СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 9257
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04.06.2021 17:51 Відповісти
СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 9982
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04.06.2021 18:11 Відповісти
И правильно делает! С зелеными и портновско-киваловскими наперсточниками дело иметь приходится!
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04.06.2021 17:59 Відповісти
Сам на допрос ПОПросился?
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04.06.2021 17:49 Відповісти
У бакланів Баканова сьогодні свято, бо Порохатий, як личить щедрому Шоколатьє, завітав у бакланське гніздище на допит не з порожніми руками. Тепер і сам Баканов, і всі його баклани досхочу насмокчуться надвеликих льодяників "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості.
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04.06.2021 18:42 Відповісти
Йов! Відвів душу, аж легше стало. Цілий день чекав Порохатих кучериків, щоб розрядити в них лайномет. Треба роздивитись навкруги, може ще де Порохаті кучерики стирчать?
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04.06.2021 18:44 Відповісти
СБУ допитує Порошенка у справі "Медведчука і Козака" як свідка - Цензор.НЕТ 5848
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04.06.2021 21:06 Відповісти
 
 