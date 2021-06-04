Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Михайло Бурдейний, якого сьогодні затримали з $700 тис., раніше повідомляв, що його батьки і батьки дружини - заробітчани. Тому вони допомагають їхній сім'ї. Зокрема батьки "допомогли" з придбанням автомобіля, а також із будівництвом.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував журналіст Євген Плинський.
"Як взятий із касою Волинської митниці Михайло Бурдейний тиждень тому проходив конкурс на начальника цієї ж митниці, розповідав про батьків "заробітчан" і корупційні ризики Волині", - сказано в повідомленні.
Під час співбесіди стає відомо, що в декларації за минулі роки у його дружини є автомобіль, а також йде будівництво.
"У дружини батьки, і мої батьки ... Мої батьки за кордоном 21 рік, у дружини батьки за кордоном, вони допомагають. За їхні кошти", - зазначив Бурдейний.
Нагадаємо, сьогодні була викрита масштабна корупційна схема на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Це за зміну, пару трійку змін !!!
Что бы столько заработать нужно его родителям и родителям жены (как он утверждает) работать 30 лет.
Вообще, ворьё и коррупционеры охренели до такой степени, что всех вокруг людей считают безмозглыми животными.
Посадить suku на вечно. Пусть на зоне сказки рассказывает.
Я препод в универе... Если бы мне так отвечали студенты - я бы их послал...
Я что-то пропустил?!?!((( У нас теперь людей, которые не знают на основании чего они должны, действовать назначают начальством?
взагалі страшно дивитись було,. Він до речі зараз не там?)
.....
- Ей богу, настоящие! Червонцы! − кричали с галерки радостно.
− Сыграйте и со мной в такую колоду, − весело попросил какой-то толстяк в середине партера.....
Не спал ночами, думал за страну. Тщательно раскладывал пачечки покупюрно.
А 700000 - это точно родители ему прислали. Он думал своих грошей добавить и отправить в детский дом или в АТО ветеранам или просто старикам раздать каким.
Это лицо не может лгать!
%)))
И это общеизвестный факт.
Вместо этого госдеятели всех времен тупо грызут свое государство и вывозят за границу. мыши у власти
И 1000-1500 в месяц чистыми на карточку капает.
Чтобы намолотить такую сумму, его родители должны "заробитчанить" вдвоём 40 лет, жить в палатке и питаться сухарями.
Есть лакой антиукраинский влогер но при этом гражданин украины Алекс Брежнев. так он когда вез наличку в украину то брал справку у банка в США о доходах(или у работодателя)-чтобы подтвердить что деньги ввозимые в украину-легальны. все эти отмазки типа Выиграл в казино,подарили друщья,нашел на улице-все это элементарно ПРОВЕРЯЕТСЯ-если Налоговая и следователь конечно ХОЧЕТ проверять. А они хотят взять взятку и отпустить закрыв глаза на явное преступление.
почему в США если человек не может обьяснить происхождение крупных сумм денег-у него их КОНФИСКОВУЮТ а в украине вор на воре и вором погоняет-во всех сферах власти?
Вот ты сам и ответил на свой вопрос.Друг друга покрывают.
а у вора есть 2 статуса-пойман/не пойман.
так-же мы все знаем ,что те кто ловят,обвиняют,судят,стерегут вора-тоже преступники.ибо решается ве.
извечный вопрос-что делать?
да лучше бы сказал что насосал !
А ведь следствие и суд докажут, что он-таки говорил правду.
КОРРУПЦИЯ, сэр...
битчанству штукарь в месяц то..... так долго не живут... наверно они были топовыми архитек-
торами....