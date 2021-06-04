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хабар (3992) Волинь (650) митниця (1028) Державна митна служба (158) Плинський Євген (31)

Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Михайло Бурдейний, якого сьогодні затримали з $700 тис., раніше повідомляв, що його батьки і батьки дружини - заробітчани. Тому вони допомагають їхній сім'ї. Зокрема батьки "допомогли" з придбанням автомобіля, а також із будівництвом.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував журналіст Євген Плинський.

"Як взятий із касою Волинської митниці Михайло Бурдейний тиждень тому проходив конкурс на начальника цієї ж митниці, розповідав про батьків "заробітчан" і корупційні ризики Волині", - сказано в повідомленні.

Під час співбесіди стає відомо, що в декларації за минулі роки у його дружини є автомобіль, а також йде будівництво.

"У дружини батьки, і мої батьки ... Мої батьки за кордоном 21 рік, у дружини батьки за кордоном, вони допомагають. За їхні кошти", - зазначив Бурдейний.

Нагадаємо, сьогодні була викрита масштабна корупційна схема на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський
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Топ коментарі
+60
Пусть не трындит, никакие заробитчане за десятки лет не заработают 700 тысяч. баксов.
Что бы столько заработать нужно его родителям и родителям жены (как он утверждает) работать 30 лет.
Вообще, ворьё и коррупционеры охренели до такой степени, что всех вокруг людей считают безмозглыми животными.
Посадить suku на вечно. Пусть на зоне сказки рассказывает.
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04.06.2021 17:27
+47
Старая песня, кого не возьми у всех мама с папай откладывали всю жизнь, вот и накопились миллионы.))
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04.06.2021 17:26
+33
Честно... Я сейчас несколько в а__е!!!((((
Я препод в универе... Если бы мне так отвечали студенты - я бы их послал...
Я что-то пропустил?!?!((( У нас теперь людей, которые не знают на основании чего они должны, действовать назначают начальством?
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04.06.2021 17:29
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Старая песня, кого не возьми у всех мама с папай откладывали всю жизнь, вот и накопились миллионы.))
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04.06.2021 17:26 Відповісти
Как говориться, мама любит скорость))))
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04.06.2021 18:02 Відповісти
Саме головне пропустили...Ця сума була не під матрацом ,не в льоху в банці, а (тут нецензурне слово) в авто !!!!
Це за зміну, пару трійку змін !!!
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04.06.2021 18:18 Відповісти
Бабусі ще є
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04.06.2021 22:37 Відповісти
А Михуїл Сракашваль (погремуха Карлсон) - взагалі заявляв, що не тільки мати, але й бабуся непогану пенсію має, і допомагає тому жирному шматку лайна.
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05.06.2021 00:41 Відповісти
"родители насосали!" (с) Михаил Бурдейный.
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05.06.2021 08:30 Відповісти
Пусть не трындит, никакие заробитчане за десятки лет не заработают 700 тысяч. баксов.
Что бы столько заработать нужно его родителям и родителям жены (как он утверждает) работать 30 лет.
Вообще, ворьё и коррупционеры охренели до такой степени, что всех вокруг людей считают безмозглыми животными.
Посадить suku на вечно. Пусть на зоне сказки рассказывает.
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04.06.2021 17:27 Відповісти
Цікаво! А хто ж їх саджати буде? Невже такі ж падлюки, тільки в мусорних, прокурвівських та інших мундирах з людцями в суддівських сутанах, проголошуючи "іменем України!"?
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05.06.2021 08:22 Відповісти
Саме цікаве те, що в Конституції вказано "Республіка Україна"! То ж виходить, що проголошення від імені "України" повністю виставляє постанову у нелегітимному світлі.
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22.03.2023 19:20 Відповісти
Честно... Я сейчас несколько в а__е!!!((((
Я препод в универе... Если бы мне так отвечали студенты - я бы их послал...
Я что-то пропустил?!?!((( У нас теперь людей, которые не знают на основании чего они должны, действовать назначают начальством?
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04.06.2021 17:29 Відповісти
В нас президентами обрали зека та клоуна. Після такого вже нічого не повинно дивувати.
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04.06.2021 21:03 Відповісти
Бубочку жалко, гарний артист пропадає, в Херсоні
взагалі страшно дивитись було,. Він до речі зараз не там?)
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05.06.2021 08:45 Відповісти
Так себе артист, на троечку. Во всем он посредственность.
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05.06.2021 15:34 Відповісти
как там у Булгакова?
.....

- Ей богу, настоящие! Червонцы! − кричали с галерки радостно.
− Сыграйте и со мной в такую колоду, − весело попросил какой-то толстяк в середине партера.....
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04.06.2021 17:29 Відповісти
Гадко, ой гадко даже слушать такие "отмазки"... Но раз этот "хрен мордастый" такое говорит, значит они "прокатывают" и он не понимает только одного, почему его СТАНЛАРТНЫЙ для любого таможенника ответ, в данном случае дошел до минимального публичного обсуждения. "По-приколу", конечно, но все таки дошел до огласки?!?! ДОСТАЛО!!! Да выгоните ВАСЕХ таможенников в 24-часа с работы! Государство станет только богаче!
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04.06.2021 17:34 Відповісти
гидко, не посперечаєся, але чому він не може брати, як собачий рот дубіна пропетляв, то цей чим гірший?
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04.06.2021 22:17 Відповісти
з часів Т.Г.Шевченка нічого не змінилось. країною правлять гниди і пдраси.
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04.06.2021 17:40 Відповісти
Маєте на увазі підарасів ?
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04.06.2021 22:40 Відповісти
Какие вы все злые, ну видно же, человек и днём и ночью работал во благо Украины.
Не спал ночами, думал за страну. Тщательно раскладывал пачечки покупюрно.
А 700000 - это точно родители ему прислали. Он думал своих грошей добавить и отправить в детский дом или в АТО ветеранам или просто старикам раздать каким.
Это лицо не может лгать!
%)))
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04.06.2021 17:43 Відповісти
У таможенника родители заробитчане Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 6056 ? Не верю!!!
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04.06.2021 17:44 Відповісти
не сомневайся, по ранжиру, наверное вся родня бусиками сигареты и др. контрабас таскают под контролем сынули (фурами др. занимаются)
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04.06.2021 18:00 Відповісти
"контрабасы" не заробитчане.
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04.06.2021 18:21 Відповісти
рекламные амбасадоры отечественного контрабаса
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04.06.2021 18:32 Відповісти
Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 9876
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04.06.2021 19:15 Відповісти
Абсолютно все таможенники - коррупционеры. Кто то в большей степени, кто то в меньшей. Но все!
И это общеизвестный факт.
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04.06.2021 17:45 Відповісти
100 % факт...
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04.06.2021 17:48 Відповісти
Те, кто имеет доступ к проверке ГТД и досмотру, несомненно 100%. Те, кто в технических службах, не связанных с этим только если они нужны для прикрытия схематозов по крупному. Тогда с ними делятся.
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05.06.2021 08:27 Відповісти
пипец версия - та уже бы сказал что альфонсом подрабатывает , или что то еще... Так его посадют или как .... Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 202
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04.06.2021 17:47 Відповісти
Головне, що в нас таке пояснення проходить...
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04.06.2021 17:48 Відповісти
От я не понимаю, как настолько тупые люди попадают на такие должности, он же тупой, ни ума ни фантазии у человека.
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04.06.2021 17:50 Відповісти
Отвечаю - именно такие ТУПЫЕ, ЖАДНЫЕ и НАГЛЫЕ там нужны! Остальные - чужаки, которых если и берут , то для подставы и примерной посадки "за коррупцию"! Чуждых не жалко!
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04.06.2021 17:54 Відповісти
Це ж скільки бабла крадуть чиновники кожний день в Україні. Важко уявити.
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04.06.2021 17:52 Відповісти
саакашвили посчитал:36 миллиардов долларов каждый год. Если вывести теневую экономику на свет то Украине не нужны никакие займы МВФ и этих денег достаточно для саморазвития. На 36 миллиардов каждый год можно строить по 1 АЭС, и еще штук 5-10 крупных заводов типа современного НПЗ как в Литве,Криворожстали,современный автозавод и тд.
Вместо этого госдеятели всех времен тупо грызут свое государство и вывозят за границу. мыши у власти
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04.06.2021 20:01 Відповісти
В Рашке круче воруют ))
Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 5008
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04.06.2021 17:58 Відповісти
Можно подумать что найдётся ХОТЬ ОДИН начальник таможенного поста, у которого в тумбочке нет 700 тыс. долларов!
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04.06.2021 17:59 Відповісти
найдутся... у многих там в заначке не 700 тысяч... а более 1 млн. долларов, а то и 10 млн. долларов
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04.06.2021 18:01 Відповісти
Это у зам начальника.
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04.06.2021 22:42 Відповісти
И шо ж они возили из-за границы такое, сынок и зять таможенник, чего бы и не подзаработать, одним словом заробитчане.
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04.06.2021 18:05 Відповісти
Так "зарабатывать" можно только на наркотиках. Это он в авто возил 700 тыс. баксов, а склько у него припрятано в 3-х литровых банках!? Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 6695
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05.06.2021 09:21 Відповісти
Його батьки теж працюють на митниці? Тоді все можливо.
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04.06.2021 18:24 Відповісти
Швидше за все наркоту через синка та зятька переправляли в Європу.
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05.06.2021 09:22 Відповісти
і шо зе-лупа з дєрьмаком не включили цього чувака до санкційного списку? геть ні? може дєрьмаку заносить? чи напряму зе-лупі?
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04.06.2021 18:35 Відповісти
Ці тварини взагалі береги попутали!... Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 1193
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04.06.2021 18:47 Відповісти
Расстрелять
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04.06.2021 19:24 Відповісти
У заробитчан больше 50 евро в кармане не бывает.
И 1000-1500 в месяц чистыми на карточку капает.
Чтобы намолотить такую сумму, его родители должны "заробитчанить" вдвоём 40 лет, жить в палатке и питаться сухарями.
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04.06.2021 19:48 Відповісти
ну или дурака не валять, а все таки учиться, а уже потом про карман....
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05.06.2021 09:54 Відповісти
лучче сказал бы что бабушка подарила...
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04.06.2021 19:51 Відповісти
Все элементарно проверяется. Тато и Мати-заробитчани спокойно могут взять выписки из банка за границей о своей зарплате за какой угодно период времени.
Есть лакой антиукраинский влогер но при этом гражданин украины Алекс Брежнев. так он когда вез наличку в украину то брал справку у банка в США о доходах(или у работодателя)-чтобы подтвердить что деньги ввозимые в украину-легальны. все эти отмазки типа Выиграл в казино,подарили друщья,нашел на улице-все это элементарно ПРОВЕРЯЕТСЯ-если Налоговая и следователь конечно ХОЧЕТ проверять. А они хотят взять взятку и отпустить закрыв глаза на явное преступление.
почему в США если человек не может обьяснить происхождение крупных сумм денег-у него их КОНФИСКОВУЮТ а в украине вор на воре и вором погоняет-во всех сферах власти?
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04.06.2021 19:57 Відповісти
-"а в украине вор на воре и вором погоняет-во всех сферах власти?"
Вот ты сам и ответил на свой вопрос.Друг друга покрывают.
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04.06.2021 23:49 Відповісти
Виродку - максимальній срок.
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04.06.2021 19:59 Відповісти
Где такие папа и мама - одаптуйте мене! Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 4059
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04.06.2021 20:11 Відповісти
Везде одна хрень.
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04.06.2021 20:21 Відповісти
Очередной ублюдочный брехун...
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04.06.2021 20:42 Відповісти
Так живуть слуги народа
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04.06.2021 21:03 Відповісти
И еще он калядует а ему посевают, как у всех на таможне. Как ЗЕ пришел, так и начал.
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04.06.2021 21:11 Відповісти
да ве мы знаем,шоте,кто у кормушек-воры.
а у вора есть 2 статуса-пойман/не пойман.
так-же мы все знаем ,что те кто ловят,обвиняют,судят,стерегут вора-тоже преступники.ибо решается ве.
извечный вопрос-что делать?
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04.06.2021 21:18 Відповісти
Занимательные кадры «работают» в таможне - то мыши у них несколько тонн орехов сжирают, то контрабанда испаряется, то родители -коим по 80 лет - пашут в Польше моя туалеты и присылают бедным детям-таможенникам почти по миллиону баксов на оплату коммунальных долгов.
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04.06.2021 21:18 Відповісти
Таможенный юмор.
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04.06.2021 21:20 Відповісти
Неужели и этого отпустят?
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04.06.2021 21:41 Відповісти
Наверное несчастные родители на стройке в две смены вкалывают.
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04.06.2021 21:52 Відповісти
Интересно, где они работают, что смогли заработать 700000$? Мне бы такую работу! Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 3476
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04.06.2021 21:53 Відповісти
Понять и простить Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 3819
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04.06.2021 22:04 Відповісти
МРАЗЬ СМЕРТНАЯ !!!
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04.06.2021 22:28 Відповісти
Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 5534Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 3420
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04.06.2021 22:32 Відповісти
"Не виноватая я! Он сам пришел!
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04.06.2021 22:48 Відповісти
Які ще заробітчане ...які 20 років? це хабарі за одну добу...максимум за 1 неділю))
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05.06.2021 00:13 Відповісти
Червь , а не человек. Пока одни жизнь отдают за страну, другие ее разваливают изнутри. И насрать им на остальных.
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05.06.2021 01:26 Відповісти
взрослому откормленному начальнику помогают старенькие батьки-заробитчане!
Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 1985 да лучше бы сказал что насосал !
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05.06.2021 06:12 Відповісти
Нужно как в Китае показательно казнить карупционеров.
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05.06.2021 07:15 Відповісти
Ха-ха! Сразу заготовленный закидон для люмпенов!
А ведь следствие и суд докажут, что он-таки говорил правду.

КОРРУПЦИЯ, сэр...
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05.06.2021 07:43 Відповісти
Наверное родственники его возили кокаин через границу вместе с нелегалами ,вот 700000 и получилось,а если хорошо поискать то и пару лямов можно найти дополнительно.
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05.06.2021 07:49 Відповісти
Павешать мразей вместе с их родителями, раз этому подонку их самому не жалко бросать в жернова.
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05.06.2021 08:20 Відповісти
Вором его сделали те же родители с детства!!! Я с такими учился! Они воровали галоши!!!
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05.06.2021 12:25 Відповісти
Очевидно что ворюга.Я бы ему сначала голову отрезал, а потом эту отрезаную голову расстрелял..
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05.06.2021 08:37 Відповісти
Принцип "процент на гору" - основоположний у розбудові соціальної і правової держави Україна. І діє він ще з часів кучманоїдів. У будь - якому державному органі з владною вертикалью, а найбільш - у контролюючих і фіскальних органах.
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05.06.2021 09:14 Відповісти
лотерея ??? и так семь раз подряд.....
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05.06.2021 11:16 Відповісти
ТАМОЖЕННИК С ЖЕНОЙ....

Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 4632
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05.06.2021 11:44 Відповісти
Два урода - крокодилище + свинота
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05.06.2021 12:33 Відповісти
За поборы на таможне давать пожизненное!!! Зеленский первый претендент!!!
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05.06.2021 12:21 Відповісти
Михаил Бурдейный со школьной скамьи увлекался философией гей-сообщества. Он идейный пассивный гей, известный в своих кругах. А его папа педофил, который привил Мише гей-философию на практике.
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05.06.2021 12:35 Відповісти
почти 3/4 ляма.... не кисло так подзаработали.... если учесть что цена там в среднем по заро
битчанству штукарь в месяц то..... так долго не живут... наверно они были топовыми архитек-
торами....
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05.06.2021 13:17 Відповісти
как там валодька в кеношке говорил ****** и пыздять, ****** и пыздять
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05.06.2021 15:25 Відповісти
Не раз проезжал эту таможню. Не раз был свидетелем разных схем. В вагонах ж/д все пустоты забивали куревом , получив долю,наши пропускали......поляки в теме ,нет они, для порядка, 30% изымали ,но главное выгружали позднее. Каждый рейсовый автобус сдавал 5э с человека за отказ от досмотра ( можно гривней) Легковые ....тут шкала,много тонкостей. Если поинтересоваться, кто живет в хоромах возле границы-окажется ,что у каждого таможенника дядя Рокфеллер.
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05.06.2021 16:39 Відповісти
Черговий "колядник" з черговим ідіотським поясненням...А взагалі вже все устаканилось,кожен злодій найшов собі покровителя у вищих щаблях зеленої влади і возить їм бабло.Наш один з львівських олігархів,якого на початку СБУ трохи притиснуло вийщов на Абрахамію і має спокій.А цей випадок не закінчиться ніякою посадкою,з нього ми дізнались лише одне - посада коштує сімсот тисяч...
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05.06.2021 16:54 Відповісти
С такой мордой, где на лбу написано "Тупой ворюга", работает на таможне. Да еще и в руководстве. Это же какой еще более тупой дегенерат его туда поставил? Где фейскотроль?!)
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05.06.2021 17:51 Відповісти
Это как полицейские декларируют Жигули условно, а их родители которые были назначены Януковичем на должности за красивые глаза и ранее разворовали села и города. ФИО могу дать только не даунам из полиции
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05.06.2021 18:02 Відповісти
Тут немного не так. Он не сказал, что эти 700 000 долларов - от родителей. Он сказал, что деньги на авто и строительство дома от родителей-заробитчан. То, вероятно, тоже неправда, но по факту этих 700 000 долларов - за них его отмазка еще не озвучена публично.
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05.06.2021 19:11 Відповісти
Затриманий з $700 тис. начальник митного поста Бурдейний пояснював свої доходи "батьками-заробітчанами", - журналіст - Цензор.НЕТ 5137
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05.06.2021 22:28 Відповісти
учасник конкурса на начальника таможни-ставка за пост 500 000. 200000 старшему товарищу, тому кто протягивает. Деньги - сбор маржи от всех таможенников, там нет индивидуалистов. Деньги на "кормление" выдаются начальником, Так же он оплачивает "закрытые глаза" СБУ. так что, судя по всему это разовый платеж за конкретное дело.
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05.06.2021 22:34 Відповісти
Він випадково грошима не планував кабінет засівати?
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05.06.2021 23:24 Відповісти
Міг би сказати,що наколядував. І йому повірили б...
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06.06.2021 10:41 Відповісти
Судья Зварыч-2 . Хотя про засевание долларом нового кабинета смешнее было.
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06.06.2021 13:01 Відповісти
 
 