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авіакосмічна галузь (32) ДП "Антонов" (56) ДП Антонов (70)

На засіданні РНБО прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

На засіданні РНБО прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що на засіданні в п'ятницю було прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі в Україні на найближчі роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ви знаєте, що 75 років виповнилося підприємству "Антонов". Президент приділяє цьому велику увагу. Було прийнято рішення щодо розвитку авіабудівної галузі в Україні на найближчі роки", - заявив Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, 4 червня

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Топ коментарі
+10
На заседании СНБО принято решение о развитии авиастроительной отрасли, - Данилов - Цензор.НЕТ 6964
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04.06.2021 19:14
+7
Та не потрібні ніякі рішення ,треба просто працювати ,а не імітувати бурхливу діяльність голімим звіздобольством !!!)))
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04.06.2021 19:14
+5
Будуть збирати іграшкові літачки за віртуальні кошти.
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04.06.2021 19:11
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Будуть збирати іграшкові літачки за віртуальні кошти.
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04.06.2021 19:11 Відповісти
Литаки лэтять...будем всих бамбить...сеазвл осел и топнул ножкой...
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04.06.2021 19:12 Відповісти
ну, раз приняли - выполняйте)
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04.06.2021 19:13 Відповісти
Звіздіти,це не мішки тягати !!!)))
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04.06.2021 19:16 Відповісти
На заседании СНБО принято решение о развитии авиастроительной отрасли, - Данилов - Цензор.НЕТ 6964
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04.06.2021 19:14 Відповісти
"Будем бамбить!" !!!!)))
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04.06.2021 19:15 Відповісти
Та не потрібні ніякі рішення ,треба просто працювати ,а не імітувати бурхливу діяльність голімим звіздобольством !!!)))
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04.06.2021 19:14 Відповісти
100% так і є не треба патякати про майбутнє, треба його просто робити власними силами.
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04.06.2021 19:15 Відповісти
А чего там развивать?? Сделайте заказ на 100 самолетов...оплатите его..и и антонов воспрянет...
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04.06.2021 19:16 Відповісти
Все геніальне ,на диво просте !!! Не звіздіти про завтра ,а робити сьогодня та наступні щодня !!!))))))))
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04.06.2021 19:19 Відповісти
Авіабудівництво в Україні не новина. Але "Антонов" це ВТА. А деж ну хоть якісь перспективи розвитку напрямків винущувальної або штурмової авіації? А її немає і коштів та ресурсів у вас ЗЕледурники на це не буде. Бо не виросли ви з цього.
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04.06.2021 19:21 Відповісти
А как насчет развития Украинского ракетостроения которое заморозили! Почему?

Ах.да! Войны не будет ведь с нами Америка! А почему тогда офицеры пограничники пропадают? Наверно Путину контробанду нужно как то доставлять в ВСУ
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04.06.2021 19:21 Відповісти
Дело в том, что самолеты не покупают по разным причинам.

Высокая цена.
Наличие конкурента, проверенного временем.
Отсутствие налаженного сервиса в стране, которая является потенциальным покупателем.
Наличие более современного конкурента, от известного производителя, которому доверяют.

Так что, хочется узнать, в чем заключается суть "принятого решения о развитии авиастроительной отрасли"?
В общих чертах, так сказать...
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04.06.2021 19:24 Відповісти
это просто новый сериал: "найвелiчнiший маладец бубочка и снбо". сезон 3, серия 12.
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04.06.2021 19:39 Відповісти
Это точно новость о результатах заседания СНБО? Или Данилов ВРИО Шмыгаля? Все смешалось в веселом зеленом королевстве...
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04.06.2021 19:25 Відповісти
Хотя может быть он о том чтобы на Мрию обратно двигатели подвесить...
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04.06.2021 19:30 Відповісти
Щось оця діяльність снбо на усі сторони нагадує мені військову адміністрацію, яку Славянську ввели.
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04.06.2021 19:26 Відповісти
дай угадаю... под это нужно энцать сикстилъярдов гривен без конкурса и прозорро?
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04.06.2021 19:29 Відповісти
Займитесь ОБОРОНОЙ-а не тарифами,авиастроением или СМИ. На заседании СНБО принято решение о развитии авиастроительной отрасли, - Данилов - Цензор.НЕТ 266
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04.06.2021 19:32 Відповісти
Для Потерпілого авіаційна галузь обмежується "Антоновим", ЗСУ - власним бронежилетом і шоломом, транспорт - власним лімузином, сільське господарство - полем де він фоткався, громадяни - "95 кварталом"...
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04.06.2021 19:37 Відповісти
Ось НЕалігарха знайшли, щоб було з ким бороться. НАдА?
""Метинвест" Ахметова выкупил домны меткомбината ИСД до аукциона по его продаже"
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04.06.2021 19:53 Відповісти
Если добиться того, чтобы авиаперевозки товаров были быстрее и дешевле, чем кораблями, то это бы был очень выгодное новое направление в перевозках.
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04.06.2021 20:02 Відповісти
Ну хоть медведчук із кумом до кума нікуди не злетить . І на том спасіба . ))
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04.06.2021 20:08 Відповісти
Тобто тепер РНБО буде займатись фінансуванням виробництва, продажем готових літаків, організацією обслуговування і т.д., чи як? В чому суть прийнятого рішення? Не розумію.
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04.06.2021 20:35 Відповісти
продадуть
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04.06.2021 21:03 Відповісти
Це може бути.
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04.06.2021 22:57 Відповісти
може цьому запіареному дебілу хоча б закони поміняти про РНБО напрклад...
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04.06.2021 23:03 Відповісти
Украэрорух уже угробили. Дали буде.
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04.06.2021 23:06 Відповісти
симптоматично, що свою пресуху гнусавий проводив в ангарі на тлі літаків -один без крил, другий без моторів. і зараз будуть допомагати авіабудуванню. Де мотори візьмете, стратеги. З Вашими моторами, крім африки, ніде не пускають. Планери америкоси ще у війну навчили робити (Лі 2) а от мотори не подужали. Того і АН70 здувся. Одним словом, кімнатні геракли.
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05.06.2021 01:47 Відповісти
Ніякої конкретики, ні планів. У нього міна, як на поминках. "ели, пили, веселились, посчитали -- прослезились".
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05.06.2021 07:23 Відповісти
 
 