На засіданні РНБО прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що на засіданні в п'ятницю було прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі в Україні на найближчі роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ви знаєте, що 75 років виповнилося підприємству "Антонов". Президент приділяє цьому велику увагу. Було прийнято рішення щодо розвитку авіабудівної галузі в Україні на найближчі роки", - заявив Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, 4 червня

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