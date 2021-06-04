На засіданні РНБО прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що на засіданні в п'ятницю було прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі в Україні на найближчі роки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ви знаєте, що 75 років виповнилося підприємству "Антонов". Президент приділяє цьому велику увагу. Було прийнято рішення щодо розвитку авіабудівної галузі в Україні на найближчі роки", - заявив Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, 4 червня
Топ коментарі
+10 Игнатьев Фион
показати весь коментар04.06.2021 19:14
+7 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар04.06.2021 19:14
+5 Игнатьев Фион
показати весь коментар04.06.2021 19:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ах.да! Войны не будет ведь с нами Америка! А почему тогда офицеры пограничники пропадают? Наверно Путину контробанду нужно как то доставлять в ВСУ
Высокая цена.
Наличие конкурента, проверенного временем.
Отсутствие налаженного сервиса в стране, которая является потенциальным покупателем.
Наличие более современного конкурента, от известного производителя, которому доверяют.
Так что, хочется узнать, в чем заключается суть "принятого решения о развитии авиастроительной отрасли"?
В общих чертах, так сказать...
""Метинвест" Ахметова выкупил домны меткомбината ИСД до аукциона по его продаже"