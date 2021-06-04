На заседании СНБО принято решение о развитии авиастроительной отрасли, - Данилов
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на заседании в пятницу было принято решение о развитии авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Вы знаете, что 75 лет исполнилось предприятию "Антонов". Президент уделяет этому большое внимание. Было принято решение относительно развития авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы", - заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, 4 июня
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Ах.да! Войны не будет ведь с нами Америка! А почему тогда офицеры пограничники пропадают? Наверно Путину контробанду нужно как то доставлять в ВСУ
Высокая цена.
Наличие конкурента, проверенного временем.
Отсутствие налаженного сервиса в стране, которая является потенциальным покупателем.
Наличие более современного конкурента, от известного производителя, которому доверяют.
Так что, хочется узнать, в чем заключается суть "принятого решения о развитии авиастроительной отрасли"?
В общих чертах, так сказать...
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