На заседании СНБО принято решение о развитии авиастроительной отрасли, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на заседании в пятницу было принято решение о развитии авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вы знаете, что 75 лет исполнилось предприятию "Антонов". Президент уделяет этому большое внимание. Было принято решение относительно развития авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы", - заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, 4 июня

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