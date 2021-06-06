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Новини Політика України
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Німеччина (4542) санкції (6858) Північний потік (1369)

Будівництвом "Північного потоку-2" та ініціативою скасувати санкції Німеччина позбавляє Україну перспективи членства у ЄС, - співголова "зелених" Габек

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Будівництвом

Співголова німецької партії "Союз-90"/"Зелені" Роберт Габек, який недавно відвідав Україну, виступив із критикою влади Німеччини через відмову надати Україні допомогу.

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Про це він повідомив в інтерв'ю журналу Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

Співголова "зелених" піддав критиці курс нинішнього кабміну Німеччини стосовно України. "Уряд ФРН будує "Північний потік-2" - трубопровід, який зачіпає інтереси безпеки України та підриває санкції проти Росії. Прем'єр-міністри (регіонів Німеччини) від блоку ХДС і СДПН виступають за скасування економічних санкцій. Уряд ФРН позбавляє Україну перспективи вступу в ЄС", - повідомив Габек.

"Звичайно, закінчення цієї війни може бути досягнуто тільки дипломатичним шляхом", - сказав він, але вказав на те, що "дипломатичні зусилля зайшли в глухий кут".

При цьому Габек заявив, що "уряд ФРН поставляє танки, частини ракет і підводні човни таким країнам, як Єгипет, який підігріває громадянську війну в Ємені". "Але Україні, яка зазнає нападу, не поставляється навіть санітарний транспорт, міношукачі, старі позашляховики чи прилади нічного бачення. Я не розумію, чим тут хвалитися, впевненість уряду ФРН у власній правоті мені здається неприйнятною", - продовжив він.

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Габек запропонував домовитися про те, щоб Німеччина, принаймні спочатку, надала підтримку Києву у розмінуванні.

Нагадаємо, під час візиту в Україну у травні співголова німецької партії "Союз-90"/"Зелені" Роберт Габек обговорив із президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою ризики від будівництва "Північного потоку-2". Також Габек виступив за надання Україні оборонних видів озброєнь для можливості опору російській військовій агресії на сході країни.

Проте влада Німеччини розкритикувала ініціативу Габека, заявивши, що поставки зброї не вирішать конфлікт в Україні. Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що ФРН залишається вірна принципу заборони на поставки озброєння в регіони, де ведеться війна.
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Топ коментарі
+21
История повторяется по кругу. И снова Германия и рашка ведут к мировому расколу
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06.06.2021 00:55
+14
давайте не врать хотя бы сами себе.
никто клована не воспринимает как президента.....
президент клован? - страна цирк.
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06.06.2021 02:34
+13
Для кого? руснявых дикарей?
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06.06.2021 01:14
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Блин, у вас так остро стоит вопрос с алкашней? Не из преисподней вы вещаете?
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06.06.2021 03:01 Відповісти
Нет. Из страны, в которой 73% отсталых дегенератов.
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06.06.2021 11:29 Відповісти
У них и так уже буфер есть от Балтики до Черного моря. История с Беларусью тому подтверждение
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06.06.2021 02:47 Відповісти
Это логично.
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06.06.2021 03:09 Відповісти
Это вам только через 6 лет этот вопрос в голову вемяшился? 🤣🤣🤣
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06.06.2021 02:38 Відповісти
давайте не врать хотя бы сами себе.
никто клована не воспринимает как президента.....
президент клован? - страна цирк.
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06.06.2021 02:34 Відповісти
Та про Fools (Remastered 1996) тут и речи нет ...
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06.06.2021 02:42 Відповісти
чем тяжелее тем лучше.......
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06.06.2021 02:51 Відповісти
Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 6043 Catch Me If You
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06.06.2021 03:16 Відповісти
Все они так говорят пока в оппозиции !
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06.06.2021 03:11 Відповісти
Да и чего можно ожидать от зебуинов всех времен и народов.
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06.06.2021 03:23 Відповісти
трубу построили рыжий с ******.
а виноват Байден? Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 224
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06.06.2021 03:24 Відповісти
Smoke on the Water with Queen, Pink Floyd, Rush, Black Sabbath, Deep Purple, etc
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06.06.2021 03:37 Відповісти
Highway Star
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06.06.2021 03:44 Відповісти
Ну и как помогли пашинянам в пластиковых мешках куины Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 4311

https://www.youtube.com/watch?v=tAO97xrfT7Q
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06.06.2021 04:52 Відповісти
Menopause Rhapsody
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06.06.2021 05:03 Відповісти
роксаны бабаяны или кардашьяны 😂
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06.06.2021 05:46 Відповісти
Германия - это вассал России.
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06.06.2021 03:55 Відповісти
Это не возможно. Они сами себе на уме, в общем порыве напаскудить англосаксам, после , шо крысы в банке, начинаю друг-друга сжирать, ведь им присущи такие черты, как нацизим - шовинизм... Карл, слышишь, в их понятии, тока одна нация может возглавить остальные...
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06.06.2021 04:11 Відповісти
в их понятии = в понятии фрицев и кацапов.
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06.06.2021 04:42 Відповісти
Five Finger Death Punch - Darkness Settles In
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06.06.2021 04:01 Відповісти
Зеленые имеют все шансы прийти к власти в Германии, ну в коалиционное правительство они точно попадают, эпоха гегемонии ХДС/ХСС заканчивается этой осенью.
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06.06.2021 05:06 Відповісти
Зебики и в Африке - зебики.
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06.06.2021 05:09 Відповісти
Фашики, звичайно, краще. Так?
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06.06.2021 08:32 Відповісти
Свали отсюда,кацапсина тупая.
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06.06.2021 09:15 Відповісти
Мужичок, із цього моменту детальніше, будь ласка. А то відішлю....
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06.06.2021 12:42 Відповісти
В штиль ветряки не "почти не работают", а полностью не работают.
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06.06.2021 14:07 Відповісти
надежны пока пуйло газ поставляеет, но он всегда начинает манипулировать этим. Украина это проходла не раз.
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06.06.2021 14:11 Відповісти
Меркель и Байден два прокацапскых сапога
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06.06.2021 05:36 Відповісти
грета тумблер "рулить"...... Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 2515
ці "зелені" - всесвітньо відомі продажні маріонетки.Їм платять та натравлюють на ціль. І ніхто їх серйозно не сприймає.
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06.06.2021 06:14 Відповісти
Політиків взагалі не можна всерйоз приймати. Все одно збрешуть.
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06.06.2021 08:33 Відповісти
Невже один притомний ?
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06.06.2021 06:31 Відповісти
Давно пора понять. А с кем Украина сблизилась? С ЕС? Так там Макрон, с президентом Украины на прессуху идти отказался, а это ПНХ. Не надо, типа, так это с Зеленским, им пофиг какая фамилия, им главное страна. Лидеры ФРГ, Франции Испании, Италии, Венгрии, заявили, что не видят Украину в НАТО. От Кому нужна Украина в Европе? Не ну тем, кому кругляк нужен. Кому нужна Украина в США? Не ну тем, кому земля нужна. Те "друзi", на одном гектаре какать с украинцем не присядут. Не хочу тему развивать, все очевидно.
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06.06.2021 06:34 Відповісти
Прежде, чем разводить зраду, стоит обратить внмание на то, что ОРДЛО так же не получает от своих хозяев то, чего хочет.
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06.06.2021 07:00 Відповісти
Оружие не получает..? да да
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06.06.2021 13:07 Відповісти
С Северным дерьмом будет тоже что и с Турецким потоком,говнопровод есть а бабла нету..., Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 828 Эрдоган начал грандиозную стройку параллельно проливу Босфор будет построен канал в Мраморное море,а это вам не газ и не нефть,Силу Сибири еще в Германию направьте,стадо баранов,а Сибирские реки в Узбекистан Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 950 Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 950
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06.06.2021 07:20 Відповісти
Украина в НАТО с 2014 года,а членство то таке...филькмна грамота..,что толку что Приднестровье, Ю.Асэтия и Абхазия с Крымом и куском ДАУНбасса,это "территория" срани РАБссиянской??? Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 8333 Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 9743Жизнь малина что в Швейцарии или Люксембурге?Мавзолейное быдло кроме ГУЛАГа ничего не предложит....Карма у быдла не та... Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 6628
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06.06.2021 07:24 Відповісти
Що Україні з такого "членства"? НАТО - так, щось має, а що Україна?
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06.06.2021 08:38 Відповісти
Партия зеленых Германии победит на выборах и рейхканцлерша Меркель будет жить в Москве....Зуб даю...Гестапо и НКВД подписали Договор о сотрудничестве 11 ноября 1938 года....,а договора с Пруссией РАБссия всегда выполняла.... Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 144 Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 144
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06.06.2021 07:31 Відповісти
Заскринил Будівництвом "Північного потоку-2" та ініціативою скасувати санкції Німеччина позбавляє Україну перспективи членства у ЄС, - співголова "зелених" Габек - Цензор.НЕТ 8040
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06.06.2021 09:54 Відповісти
Когда рулит Опг не удивительно. В общем ждем свет по 3 и газ по 15. Утепляемся.
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06.06.2021 07:35 Відповісти
ОПГ рулит с 26 октября 1917 года.... Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 6945
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06.06.2021 08:21 Відповісти
Ну да, если бы ЕС не мешали всякие непредвиденные обстоятельства, то они конечно принял нас в свой состав.
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06.06.2021 08:49 Відповісти
а зачем нам ЕС если мы сами можем если не воровать,брать взятки,платить все налоги, уважать законы и порядки строить сильную страну? А затем что мудрий нарид просто хочет ничего не делая присосаться к потокам европейских вливаний и набивать собственные карманы Будівництвом "Північного потоку-2" та ініціативою скасувати санкції Німеччина позбавляє Україну перспективи членства у ЄС, - співголова "зелених" Габек - Цензор.НЕТ 223
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06.06.2021 08:57 Відповісти
не может быть политика Германии другой по отношению к Украине и других странах,которые оккупирует рашист ,если во главе Германии с 2005 года лучщий друг рашиста- Меркель.Друг украинского врага, есть тоже враг Украины и ее народа,
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06.06.2021 09:38 Відповісти
AfD прийдёт порядок наведёт.
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06.06.2021 09:54 Відповісти
А кто то верил что Адольфовна друг ...наивность это детская мечта и удел придурков.
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06.06.2021 10:08 Відповісти
У левых идеология всегда на первом месте, кругом враги. Вот почему в разумной Германии никогда за них не голосуют. Они как Жирик в рашке.
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06.06.2021 10:09 Відповісти
Слід пам'ятати щось про німців,
Оце ж ,буквально, єстедей,
Німці придумали Освенцім,
Холдінг для знищення людей.
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06.06.2021 10:13 Відповісти
Наскільки мені відомо, Освенцим будувало НКВД! І в гестапо, передавали досвід урки - НКВДисти!
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06.06.2021 10:48 Відповісти
Как можно лишить того, чего нет?
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06.06.2021 10:21 Відповісти
"Радниця голови правління національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Олена Зеркаль залишила компанію. Про це Зеркаль повідомила в середу, 26 травня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "Трудова книжка сьогодні в мене в руках, період роботи в "Нафтогазі" завершено", - написала Зеркаль.
У якості досягнень команди, з якою вона працювала у "Нафтогазі", Зеркаль виділила передусім стримування добудови газопроводу "Північний потік-2"."
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06.06.2021 10:55 Відповісти
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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06.06.2021 11:26 Відповісти
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