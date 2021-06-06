Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Роберт Габек, который недавно посетил Украину, выступил с критикой властей Германии из-за отказа предоставить Украине помощь.
Об этом он сообщил в интервью журналу Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.
Сопредседатель "зеленых" подверг критике курс нынешнего кабмина ФРГ в отношении Украины. "Правительство ФРГ строит "Северный поток-2" - трубопровод, который затрагивает интересы безопасности Украины и подрывает санкции против России. Премьер-министры (регионов Германии) от блока ХДС и СДПГ выступают за отмену экономических санкций. Правительство ФРГ лишает Украину перспективы вступления в ЕС", - сообщил Габек. "Конечно, окончание этой войны может быть достигнуто только дипломатическим путем", - сказал он, но указал на то, что "дипломатические усилия зашли в тупик".
При этом Габек заявил, что "правительство ФРГ поставляет танки, части ракет и подлодки таким странам, как Египет, который подогревает гражданскую войну в Йемене". "Но Украине, подвергающейся нападению, не поставляются даже санитарный транспорт, миноискатели, старые внедорожники или приборы ночного видения. Я не понимаю, чем тут хвалиться, уверенность правительства ФРГ в собственной правоте мне кажется неподобающей", - продолжил он.
Габек предложил договориться о том, чтобы Германия - по крайней мере сначала - оказала поддержку Киеву в разминировании.
Напомним, во время визита в Украину в мае сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Роберт Габек обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой риски от строительства "Северного потока-2". Также Габек выступил за предоставление Украине оборонных видов вооружений для возможности сопротивления российской военной агрессии на востоке страны.
Однако власти Германии раскритиковали инициативу Габека, заявив, что поставки оружия не решат конфликт в Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ остается верна принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где ведется война.
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никто клована не воспринимает как президента.....
президент клован? - страна цирк.
а виноват Байден?
https://www.youtube.com/watch?v=tAO97xrfT7Q
ці "зелені" - всесвітньо відомі продажні маріонетки.Їм платять та натравлюють на ціль. І ніхто їх серйозно не сприймає.
Оце ж ,буквально, єстедей,
Німці придумали Освенцім,
Холдінг для знищення людей.
У якості досягнень команди, з якою вона працювала у "Нафтогазі", Зеркаль виділила передусім стримування добудови газопроводу "Північний потік-2"."
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.