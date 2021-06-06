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Новости Политика Украины
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Германия (6022) санкции (10623) Северный поток (1428)

Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Строительством

Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Роберт Габек, который недавно посетил Украину, выступил с критикой властей Германии из-за отказа предоставить Украине помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2"

Об этом он сообщил в интервью журналу Der Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

Сопредседатель "зеленых" подверг критике курс нынешнего кабмина ФРГ в отношении Украины. "Правительство ФРГ строит "Северный поток-2" - трубопровод, который затрагивает интересы безопасности Украины и подрывает санкции против России. Премьер-министры (регионов Германии) от блока ХДС и СДПГ выступают за отмену экономических санкций. Правительство ФРГ лишает Украину перспективы вступления в ЕС", - сообщил Габек. "Конечно, окончание этой войны может быть достигнуто только дипломатическим путем", - сказал он, но указал на то, что "дипломатические усилия зашли в тупик".

При этом Габек заявил, что "правительство ФРГ поставляет танки, части ракет и подлодки таким странам, как Египет, который подогревает гражданскую войну в Йемене". "Но Украине, подвергающейся нападению, не поставляются даже санитарный транспорт, миноискатели, старые внедорожники или приборы ночного видения. Я не понимаю, чем тут хвалиться, уверенность правительства ФРГ в собственной правоте мне кажется неподобающей", - продолжил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После запуска "Северного потока-2" Россия может организовать провокации, чтобы обосновать отказ от транзита газа через Украину, - Аваков

Габек предложил договориться о том, чтобы Германия - по крайней мере сначала - оказала поддержку Киеву в разминировании.

Напомним, во время визита в Украину в мае сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Роберт Габек обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой риски от строительства "Северного потока-2". Также Габек выступил за предоставление Украине оборонных видов вооружений для возможности сопротивления российской военной агрессии на востоке страны.

Однако власти Германии раскритиковали инициативу Габека, заявив, что поставки оружия не решат конфликт в Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ остается верна принципу запрета на поставки вооружения в регионы, где ведется война.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
История повторяется по кругу. И снова Германия и рашка ведут к мировому расколу
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06.06.2021 00:55
+14
давайте не врать хотя бы сами себе.
никто клована не воспринимает как президента.....
президент клован? - страна цирк.
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06.06.2021 02:34
+13
Для кого? руснявых дикарей?
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06.06.2021 01:14
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Блин, у вас так остро стоит вопрос с алкашней? Не из преисподней вы вещаете?
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06.06.2021 03:01 Ответить
Нет. Из страны, в которой 73% отсталых дегенератов.
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06.06.2021 11:29 Ответить
У них и так уже буфер есть от Балтики до Черного моря. История с Беларусью тому подтверждение
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06.06.2021 02:47 Ответить
Это логично.
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06.06.2021 03:09 Ответить
Это вам только через 6 лет этот вопрос в голову вемяшился? 🤣🤣🤣
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06.06.2021 02:38 Ответить
давайте не врать хотя бы сами себе.
никто клована не воспринимает как президента.....
президент клован? - страна цирк.
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06.06.2021 02:34 Ответить
Та про Fools (Remastered 1996) тут и речи нет ...
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06.06.2021 02:42 Ответить
чем тяжелее тем лучше.......
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06.06.2021 02:51 Ответить
Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 6043 Catch Me If You
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06.06.2021 03:16 Ответить
Все они так говорят пока в оппозиции !
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06.06.2021 03:11 Ответить
Да и чего можно ожидать от зебуинов всех времен и народов.
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06.06.2021 03:23 Ответить
трубу построили рыжий с ******.
а виноват Байден? Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 224
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06.06.2021 03:24 Ответить
Smoke on the Water with Queen, Pink Floyd, Rush, Black Sabbath, Deep Purple, etc
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06.06.2021 03:37 Ответить
Highway Star
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06.06.2021 03:44 Ответить
Ну и как помогли пашинянам в пластиковых мешках куины Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 4311

https://www.youtube.com/watch?v=tAO97xrfT7Q
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06.06.2021 04:52 Ответить
Menopause Rhapsody
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06.06.2021 05:03 Ответить
роксаны бабаяны или кардашьяны 😂
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06.06.2021 05:46 Ответить
Германия - это вассал России.
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06.06.2021 03:55 Ответить
Это не возможно. Они сами себе на уме, в общем порыве напаскудить англосаксам, после , шо крысы в банке, начинаю друг-друга сжирать, ведь им присущи такие черты, как нацизим - шовинизм... Карл, слышишь, в их понятии, тока одна нация может возглавить остальные...
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06.06.2021 04:11 Ответить
в их понятии = в понятии фрицев и кацапов.
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06.06.2021 04:42 Ответить
Five Finger Death Punch - Darkness Settles In
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06.06.2021 04:01 Ответить
Зеленые имеют все шансы прийти к власти в Германии, ну в коалиционное правительство они точно попадают, эпоха гегемонии ХДС/ХСС заканчивается этой осенью.
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06.06.2021 05:06 Ответить
Зебики и в Африке - зебики.
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06.06.2021 05:09 Ответить
Фашики, звичайно, краще. Так?
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06.06.2021 08:32 Ответить
Свали отсюда,кацапсина тупая.
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06.06.2021 09:15 Ответить
Мужичок, із цього моменту детальніше, будь ласка. А то відішлю....
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06.06.2021 12:42 Ответить
В штиль ветряки не "почти не работают", а полностью не работают.
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06.06.2021 14:07 Ответить
надежны пока пуйло газ поставляеет, но он всегда начинает манипулировать этим. Украина это проходла не раз.
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06.06.2021 14:11 Ответить
Меркель и Байден два прокацапскых сапога
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06.06.2021 05:36 Ответить
грета тумблер "рулить"...... Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 2515
ці "зелені" - всесвітньо відомі продажні маріонетки.Їм платять та натравлюють на ціль. І ніхто їх серйозно не сприймає.
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06.06.2021 06:14 Ответить
Політиків взагалі не можна всерйоз приймати. Все одно збрешуть.
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06.06.2021 08:33 Ответить
Невже один притомний ?
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06.06.2021 06:31 Ответить
Давно пора понять. А с кем Украина сблизилась? С ЕС? Так там Макрон, с президентом Украины на прессуху идти отказался, а это ПНХ. Не надо, типа, так это с Зеленским, им пофиг какая фамилия, им главное страна. Лидеры ФРГ, Франции Испании, Италии, Венгрии, заявили, что не видят Украину в НАТО. От Кому нужна Украина в Европе? Не ну тем, кому кругляк нужен. Кому нужна Украина в США? Не ну тем, кому земля нужна. Те "друзi", на одном гектаре какать с украинцем не присядут. Не хочу тему развивать, все очевидно.
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06.06.2021 06:34 Ответить
Прежде, чем разводить зраду, стоит обратить внмание на то, что ОРДЛО так же не получает от своих хозяев то, чего хочет.
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06.06.2021 07:00 Ответить
Оружие не получает..? да да
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06.06.2021 13:07 Ответить
С Северным дерьмом будет тоже что и с Турецким потоком,говнопровод есть а бабла нету..., Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 828 Эрдоган начал грандиозную стройку параллельно проливу Босфор будет построен канал в Мраморное море,а это вам не газ и не нефть,Силу Сибири еще в Германию направьте,стадо баранов,а Сибирские реки в Узбекистан Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 950 Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 950
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06.06.2021 07:20 Ответить
Украина в НАТО с 2014 года,а членство то таке...филькмна грамота..,что толку что Приднестровье, Ю.Асэтия и Абхазия с Крымом и куском ДАУНбасса,это "территория" срани РАБссиянской??? Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 8333 Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 9743Жизнь малина что в Швейцарии или Люксембурге?Мавзолейное быдло кроме ГУЛАГа ничего не предложит....Карма у быдла не та... Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 6628
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06.06.2021 07:24 Ответить
Що Україні з такого "членства"? НАТО - так, щось має, а що Україна?
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06.06.2021 08:38 Ответить
Партия зеленых Германии победит на выборах и рейхканцлерша Меркель будет жить в Москве....Зуб даю...Гестапо и НКВД подписали Договор о сотрудничестве 11 ноября 1938 года....,а договора с Пруссией РАБссия всегда выполняла.... Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 144 Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 144
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06.06.2021 07:31 Ответить
Заскринил Будівництвом "Північного потоку-2" та ініціативою скасувати санкції Німеччина позбавляє Україну перспективи членства у ЄС, - співголова "зелених" Габек - Цензор.НЕТ 8040
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06.06.2021 09:54 Ответить
Когда рулит Опг не удивительно. В общем ждем свет по 3 и газ по 15. Утепляемся.
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06.06.2021 07:35 Ответить
ОПГ рулит с 26 октября 1917 года.... Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек - Цензор.НЕТ 6945
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06.06.2021 08:21 Ответить
Ну да, если бы ЕС не мешали всякие непредвиденные обстоятельства, то они конечно принял нас в свой состав.
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06.06.2021 08:49 Ответить
а зачем нам ЕС если мы сами можем если не воровать,брать взятки,платить все налоги, уважать законы и порядки строить сильную страну? А затем что мудрий нарид просто хочет ничего не делая присосаться к потокам европейских вливаний и набивать собственные карманы Будівництвом "Північного потоку-2" та ініціативою скасувати санкції Німеччина позбавляє Україну перспективи членства у ЄС, - співголова "зелених" Габек - Цензор.НЕТ 223
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06.06.2021 08:57 Ответить
не может быть политика Германии другой по отношению к Украине и других странах,которые оккупирует рашист ,если во главе Германии с 2005 года лучщий друг рашиста- Меркель.Друг украинского врага, есть тоже враг Украины и ее народа,
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06.06.2021 09:38 Ответить
AfD прийдёт порядок наведёт.
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06.06.2021 09:54 Ответить
А кто то верил что Адольфовна друг ...наивность это детская мечта и удел придурков.
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06.06.2021 10:08 Ответить
У левых идеология всегда на первом месте, кругом враги. Вот почему в разумной Германии никогда за них не голосуют. Они как Жирик в рашке.
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06.06.2021 10:09 Ответить
Слід пам'ятати щось про німців,
Оце ж ,буквально, єстедей,
Німці придумали Освенцім,
Холдінг для знищення людей.
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06.06.2021 10:13 Ответить
Наскільки мені відомо, Освенцим будувало НКВД! І в гестапо, передавали досвід урки - НКВДисти!
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06.06.2021 10:48 Ответить
Как можно лишить того, чего нет?
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06.06.2021 10:21 Ответить
"Радниця голови правління національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Олена Зеркаль залишила компанію. Про це Зеркаль повідомила в середу, 26 травня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "Трудова книжка сьогодні в мене в руках, період роботи в "Нафтогазі" завершено", - написала Зеркаль.
У якості досягнень команди, з якою вона працювала у "Нафтогазі", Зеркаль виділила передусім стримування добудови газопроводу "Північний потік-2"."
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06.06.2021 10:55 Ответить
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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06.06.2021 11:26 Ответить
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