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Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про денонсацію Російською Федерацією Договору з відкритого неба (ДВН).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента РФ.

Закон про денонсацію ДВН був одноголосно прийнятий Держдумою 19 травня 2021 року і схвалений Радою Федерації 2 червня.

"Федеральним законом денонсовано Договір з відкритого неба, підписаний в Гельсінкі 24 березня 1992 року і ратифікований Російською Федерацією 26 травня 2001 року. Договір сприяв значному зміцненню довіри у військовій сфері", - сказано в повідомленні.

У Москві заявляють, що денонсація пов'язана з виходом з Договору Сполучених Штатів Америки.

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Раніше в МЗС України заявили, що рішення Російської Федерації про вихід з Договору з відкритого неба направлено на знищення європейської архітектури безпеки і руйнування міжнародних режимів контролю над озброєннями.

 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба - Цензор.НЕТ 7963
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07.06.2021 11:38
+7
Та й "хрєн з ними"!!! Від цього стане гірше лише Росії Бо її технічні і фінансові можливості розвідки набагато слабіші ніж у США
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07.06.2021 11:39
+2
..маленькие женские хитрости..)
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07.06.2021 12:04
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Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба - Цензор.НЕТ 7963
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07.06.2021 11:38 Відповісти
..маленькие женские хитрости..)
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07.06.2021 12:04 Відповісти
Та й "хрєн з ними"!!! Від цього стане гірше лише Росії Бо її технічні і фінансові можливості розвідки набагато слабіші ніж у США
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07.06.2021 11:39 Відповісти
Яр, я долго смеялся. Полеты по олткрытому небу не проводятся более 7 лет. Я просто плачу, когда кацапы пытались впихнуть "Зима 2 "Ф" на Ту-154.
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07.06.2021 11:52 Відповісти
Це називається - "Делать хорошую мину при плохой игре" Ну хай хоч потішаться
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07.06.2021 11:55 Відповісти
Пфф... Фаркоп, прицеп.. Ну шо вы как маленький Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба - Цензор.НЕТ 9650
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07.06.2021 13:01 Відповісти
Америка и НАТО уже всё отсканировали, а при нынешних технологиях
ни облака, ни темнота не помеха.
Так что с Новым Годом, педофилы !
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07.06.2021 11:47 Відповісти
Это точно, на срассее всего два праздника: Новый Год и День Победы. Все остальные дни лишь повод бухнуть подыскивая в календаре хоть какой-то знаменательный день.
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07.06.2021 12:02 Відповісти
Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба - Цензор.НЕТ 7336
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07.06.2021 12:11 Відповісти
Подражать России - это малоросить, подражать Америке - это тоже малоросить!
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07.06.2021 12:15 Відповісти
Cмешно наблюдать как недомерок трепыхается в предверии встречи с Байденом, пытаясь изобразить вяличие. Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба - Цензор.НЕТ 2881
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07.06.2021 12:47 Відповісти
А денонсация доллара и СВИФТа будет, куйло?
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07.06.2021 13:04 Відповісти
 
 