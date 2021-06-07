Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про денонсацію Російською Федерацією Договору з відкритого неба (ДВН).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента РФ.

Закон про денонсацію ДВН був одноголосно прийнятий Держдумою 19 травня 2021 року і схвалений Радою Федерації 2 червня.

"Федеральним законом денонсовано Договір з відкритого неба, підписаний в Гельсінкі 24 березня 1992 року і ратифікований Російською Федерацією 26 травня 2001 року. Договір сприяв значному зміцненню довіри у військовій сфері", - сказано в повідомленні.

У Москві заявляють, що денонсація пов'язана з виходом з Договору Сполучених Штатів Америки.

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Раніше в МЗС України заявили, що рішення Російської Федерації про вихід з Договору з відкритого неба направлено на знищення європейської архітектури безпеки і руйнування міжнародних режимів контролю над озброєннями.