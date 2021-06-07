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Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу (ДОН).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента РФ.

Закон о денонсации ДОН был единогласно принят Госдумой 19 мая 2021 года и одобрен Советом Федерации 2 июня. 

Читайте на Цензор.НЕТ: Выход России из Договора об открытом небе уничтожает европейскую архитектуру безопасности, - МИД Украины

"Федеральным законом денонсируется Договор по открытому небу, подписанный в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицированный Российской Федерацией 26 мая 2001 года. Договор способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере", - сказано в сообщении.

В Москве заявляют, что денонсация связана с выходом из Договора Соединенных Штатов Америки.

Ранее в МИД Украины заявили, что решение Российской Федерации о выходе из Договора об открытом небе направлено на уничтожение европейской архитектуры безопасности и разрушение международных режимов контроля над вооружениями.

 
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Топ комментарии
+7
Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба - Цензор.НЕТ 7963
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07.06.2021 11:38
+7
Та й "хрєн з ними"!!! Від цього стане гірше лише Росії Бо її технічні і фінансові можливості розвідки набагато слабіші ніж у США
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07.06.2021 11:39
+2
..маленькие женские хитрости..)
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07.06.2021 12:04
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Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба - Цензор.НЕТ 7963
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07.06.2021 11:38 Ответить
..маленькие женские хитрости..)
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07.06.2021 12:04 Ответить
Та й "хрєн з ними"!!! Від цього стане гірше лише Росії Бо її технічні і фінансові можливості розвідки набагато слабіші ніж у США
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07.06.2021 11:39 Ответить
Яр, я долго смеялся. Полеты по олткрытому небу не проводятся более 7 лет. Я просто плачу, когда кацапы пытались впихнуть "Зима 2 "Ф" на Ту-154.
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07.06.2021 11:52 Ответить
Це називається - "Делать хорошую мину при плохой игре" Ну хай хоч потішаться
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07.06.2021 11:55 Ответить
Пфф... Фаркоп, прицеп.. Ну шо вы как маленький Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба - Цензор.НЕТ 9650
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07.06.2021 13:01 Ответить
Америка и НАТО уже всё отсканировали, а при нынешних технологиях
ни облака, ни темнота не помеха.
Так что с Новым Годом, педофилы !
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07.06.2021 11:47 Ответить
Это точно, на срассее всего два праздника: Новый Год и День Победы. Все остальные дни лишь повод бухнуть подыскивая в календаре хоть какой-то знаменательный день.
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07.06.2021 12:02 Ответить
Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба - Цензор.НЕТ 7336
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07.06.2021 12:11 Ответить
Подражать России - это малоросить, подражать Америке - это тоже малоросить!
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07.06.2021 12:15 Ответить
Cмешно наблюдать как недомерок трепыхается в предверии встречи с Байденом, пытаясь изобразить вяличие. Путін підписав закон стосовно денонсації Договору з відкритого неба - Цензор.НЕТ 2881
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07.06.2021 12:47 Ответить
А денонсация доллара и СВИФТа будет, куйло?
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07.06.2021 13:04 Ответить
 
 