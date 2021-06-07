Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу (ДОН).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента РФ.
Закон о денонсации ДОН был единогласно принят Госдумой 19 мая 2021 года и одобрен Советом Федерации 2 июня.
Читайте на Цензор.НЕТ: Выход России из Договора об открытом небе уничтожает европейскую архитектуру безопасности, - МИД Украины
"Федеральным законом денонсируется Договор по открытому небу, подписанный в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицированный Российской Федерацией 26 мая 2001 года. Договор способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере", - сказано в сообщении.
В Москве заявляют, что денонсация связана с выходом из Договора Соединенных Штатов Америки.
Ранее в МИД Украины заявили, что решение Российской Федерации о выходе из Договора об открытом небе направлено на уничтожение европейской архитектуры безопасности и разрушение международных режимов контроля над вооружениями.
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