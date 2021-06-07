Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін

Глава Державної митної служби (ДМС) Павло Рябікін вважає, що треба замінити близько 50% особового складу митних органів.

Про це він розповіло у репортажі інтернет-видання "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

Один з етапів реформи — масове тестування співробітників митниці. До нього ДМС готувалася пів року, а проводила місяць. Всього протестували близько девʼяти тисяч осіб. Тест — це три етапи: на першому визначали професійні знання, на другому — загальні здібності, на третьому — лояльність. Вісімнадцять відсотків тестованих перші два етапи не пройшли і до третього їх не допустили. З решти 80% до роботи рекомендували тільки 55%, тобто близько 45% всіх співробітників митниці.

"З чого я роблю висновок, що нам потрібно замінити близько 50% співробітників митниці", - зазначив Рябікін.

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Нові кадри ДМС шукає у вишах і ветеранських організаціях. Останні подали 2 500 анкет кандидатів. Після відбору залишилися 600. Тепер їх онлайн навчають у Центрі підвищення кваліфікації митниці.

"Трудове законодавство досить сильно захищає інтереси працівника. Я не виключаю, що будуть спроби відновлення", - сказав Рябікін, коментуючи питання, що корумповані митники з ДМС не йдуть навіть після звільнення, а оскаржать і масово відновлюються на колишніх місцях.