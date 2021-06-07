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Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін

Глава Державної митної служби (ДМС) Павло Рябікін вважає, що треба замінити близько 50% особового складу митних органів.

Про це він розповіло у репортажі інтернет-видання "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

Один з етапів реформи — масове тестування співробітників митниці. До нього ДМС готувалася пів року, а проводила місяць. Всього протестували близько девʼяти тисяч осіб. Тест — це три етапи: на першому визначали професійні знання, на другому — загальні здібності, на третьому — лояльність. Вісімнадцять відсотків тестованих перші два етапи не пройшли і до третього їх не допустили. З решти 80% до роботи рекомендували тільки 55%, тобто близько 45% всіх співробітників митниці.

"З чого я роблю висновок, що нам потрібно замінити близько 50% співробітників митниці", - зазначив Рябікін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський мені сказав прямо: "Митник має бути офіційно багатою людиною", - Рябікін

Нові кадри ДМС шукає у вишах і ветеранських організаціях. Останні подали 2 500 анкет кандидатів. Після відбору залишилися 600. Тепер їх онлайн навчають у Центрі підвищення кваліфікації митниці.

"Трудове законодавство досить сильно захищає інтереси працівника. Я не виключаю, що будуть спроби відновлення", - сказав Рябікін, коментуючи питання, що корумповані митники з ДМС не йдуть навіть після звільнення, а оскаржать і масово відновлюються на колишніх місцях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
пожалуй побольше...процентов 95.
но подействует это только после 100-процентной замены членотряса и его слуг Нужно заменить около 50% сотрудников таможни, - Рябикин - Цензор.НЕТ 5525
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07.06.2021 12:42
+5
і кожні півроку , щоб не привикли. Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін - Цензор.НЕТ 9594
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07.06.2021 13:10
+5
Вот задержали недавно таможенника с 700 000 долларов, как думаешь откуда они у него? Кто ему их взятками насыпал? Здоровые головы? Мечта украинцев это одновременно расстрелы коррупционеров и кум который "все порешает".
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07.06.2021 13:19
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дети подросли. надо койки передвинуть
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07.06.2021 12:41 Відповісти
пожалуй побольше...процентов 95.
но подействует это только после 100-процентной замены членотряса и его слуг Нужно заменить около 50% сотрудников таможни, - Рябикин - Цензор.НЕТ 5525
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07.06.2021 12:42 Відповісти
согласен - 100% - но у меня есть сомнения, шо новые будут другими - систему надо менять
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07.06.2021 12:44 Відповісти
і кожні півроку , щоб не привикли. Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін - Цензор.НЕТ 9594
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07.06.2021 13:10 Відповісти
Своих пристроить.
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07.06.2021 12:42 Відповісти
Так меняйте всех на хрен!!! Подумаешь ума много надо воровать!!!
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07.06.2021 12:42 Відповісти
в их случаи - не скажи - знание нужны однозначно
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07.06.2021 12:45 Відповісти
часті зміни поламають схему про передачу бабла на верх (тобто на дах)
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07.06.2021 13:14 Відповісти
нея - надо разумные налоги на растаможку и экономически станет не выгодно обманывать государство
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07.06.2021 14:01 Відповісти
нужно заменить 99% таможенников
Ибо общеизвестно, что все таможенники Украины это коррупционеры и воры, которые никогда не жили и не живут за зарплату.
И желательно, вообще, заменить на иностранных таможенников.
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07.06.2021 12:49 Відповісти
90% украинцев так или иначе участвуют в коррупции.
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07.06.2021 12:55 Відповісти
Учавствуют, пожалуй.
Но только это тот самый случай, который описывал Василий Иванович Петьке в притче о "ньюансе". Так что не нужно, как говорится, с больной головы на здоровую.
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07.06.2021 13:13 Відповісти
Вот задержали недавно таможенника с 700 000 долларов, как думаешь откуда они у него? Кто ему их взятками насыпал? Здоровые головы? Мечта украинцев это одновременно расстрелы коррупционеров и кум который "все порешает".
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07.06.2021 13:19 Відповісти
Так уже міняли ... і не один раз.
Тут є альтернатива: чи не міняти нічого, залишити ситих, чи зменьшувати митні збори
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07.06.2021 13:11 Відповісти
Ментов уже меняли....не восстановился разве что очень ленивый...тоже самое будет и с таможенниками...
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07.06.2021 12:53 Відповісти
Их не менять надо,Рябикин,-их в буцигарню,с конфискацией всего нажитого непосильным трудом Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін - Цензор.НЕТ 9627
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07.06.2021 12:55 Відповісти
ХА-ХА-ХА!!!! Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін - Цензор.НЕТ 6742 Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін - Цензор.НЕТ 2755
Только людей поменять? Больше ничего? -- МЕНЯЙТЕ!
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07.06.2021 12:59 Відповісти
Ну замените, а дальше что?
Новые устоят перед возмлжностью украть?
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07.06.2021 13:06 Відповісти
Где же столько тюрем набрать? На всех койкомест не хватит
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07.06.2021 13:09 Відповісти
Нужно заменить около 50% сотрудников таможни, - Рябикин
============
Где же вы столько Слуг народа наберёте? 95й квартал почти весть в ВР и правительстве
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07.06.2021 13:11 Відповісти
все на переатестацию, с баблом
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07.06.2021 13:13 Відповісти
Для початку хоча би президента замінити)
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07.06.2021 13:26 Відповісти
да ладно
а где же они будут харчеваться?
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07.06.2021 13:53 Відповісти
50% - заменить.
50% - посадить!
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07.06.2021 14:12 Відповісти
Якщо ви навіть всіх митників поміняєте, то, наприклад, олігархи не зможуть вивозити капітали у офшори з України? І якщо вже міняєте, то починайте з вищого і середнього керівного складу. Інспектори побояться красти, якщо безпосереднє керівництво буде цьому протидіяти і вище керівництво не братиме хабарі чи протидіятиме злочинному впливу сторонніх осіб і організацій. Корупція на митниці напряму пов'язана із корупцією правоохоронних органів, судової системи і державної адміністрації всіх рівнів. Це мафія, спрут. Одним відрубаним щупальцем мафіозний спрут не ліквідуємо.
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07.06.2021 14:39 Відповісти
Не заменить а посадить половину
И даже немножко больше
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07.06.2021 15:47 Відповісти
Так вы же уже поменяли и таможенников и прокуроров еще полтора года назад!
Теперь их ВЕРНУТЬ нужно???
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08.06.2021 00:01 Відповісти
 
 