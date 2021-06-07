Нужно заменить около 50% сотрудников таможни, - Рябикин
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Глава Государственной таможенной службы (ГТС) Павел Рябикин считает, что надо заменить около 50% личного состава таможенных органов.
Об этом он рассказал интернет-изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.
Один из этапов реформы - массовое тестирование сотрудников таможни. К нему ГТС готовилась полгода, а проводила месяц. Всего протестировали около 9 тыс. человек. На первом этапе теста определяли профессиональные знания, на втором - общие способности, на третьем - лояльность. Первые два этапа не прошли 18% тестируемых, и к третьему их не допустили. Из оставшихся 80% личного состава к работе рекомендовали только 55%, то есть около 45% всех сотрудников таможни.
"Из чего я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50% сотрудников таможни", - отметил Рябикин.
Новые кадры ГТС ищет по вузам и ветеранским организациям. Последние подали 2 500 анкет кандидатов. После отбора остались 600. Теперь их онлайн обучают в Центре повышения квалификации таможни.
"Трудовое законодательство достаточно сильно защищает интересы работника. Я не исключаю, что будут попытки восстановления", - сказал Рябикин комментируя вопрос, что коррумпированные таможенники из ГТС не уходят даже после увольнения, а обжалуют и массово восстанавливаются на прежних местах.
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но подействует это только после 100-процентной замены членотряса и его слуг
Ибо общеизвестно, что все таможенники Украины это коррупционеры и воры, которые никогда не жили и не живут за зарплату.
И желательно, вообще, заменить на иностранных таможенников.
Но только это тот самый случай, который описывал Василий Иванович Петьке в притче о "ньюансе". Так что не нужно, как говорится, с больной головы на здоровую.
Тут є альтернатива: чи не міняти нічого, залишити ситих, чи зменьшувати митні збори
Только людей поменять? Больше ничего? -- МЕНЯЙТЕ!
Новые устоят перед возмлжностью украть?
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Где же вы столько Слуг народа наберёте? 95й квартал почти весть в ВР и правительстве
а где же они будут харчеваться?
50% - посадить!
И даже немножко больше
Теперь их ВЕРНУТЬ нужно???