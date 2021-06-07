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Нужно заменить около 50% сотрудников таможни, - Рябикин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нужно заменить около 50% сотрудников таможни, - Рябикин

Глава Государственной таможенной службы (ГТС) Павел Рябикин считает, что надо заменить около 50% личного состава таможенных органов.

Об этом он рассказал интернет-изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

Один из этапов реформы - массовое тестирование сотрудников таможни. К нему ГТС готовилась полгода, а проводила месяц. Всего протестировали около 9 тыс. человек. На первом этапе теста определяли профессиональные знания, на втором - общие способности, на третьем - лояльность. Первые два этапа не прошли 18% тестируемых, и к третьему их не допустили. Из оставшихся 80% личного состава к работе рекомендовали только 55%, то есть около 45% всех сотрудников таможни.

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"Из чего я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50% сотрудников таможни", - отметил Рябикин.

Новые кадры ГТС ищет по вузам и ветеранским организациям. Последние подали 2 500 анкет кандидатов. После отбора остались 600. Теперь их онлайн обучают в Центре повышения квалификации таможни.

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"Трудовое законодательство достаточно сильно защищает интересы работника. Я не исключаю, что будут попытки восстановления", - сказал Рябикин комментируя вопрос, что коррумпированные таможенники из ГТС не уходят даже после увольнения, а обжалуют и массово восстанавливаются на прежних местах.
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Топ комментарии
+9
пожалуй побольше...процентов 95.
но подействует это только после 100-процентной замены членотряса и его слуг Нужно заменить около 50% сотрудников таможни, - Рябикин - Цензор.НЕТ 5525
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07.06.2021 12:42
+5
і кожні півроку , щоб не привикли. Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін - Цензор.НЕТ 9594
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07.06.2021 13:10
+5
Вот задержали недавно таможенника с 700 000 долларов, как думаешь откуда они у него? Кто ему их взятками насыпал? Здоровые головы? Мечта украинцев это одновременно расстрелы коррупционеров и кум который "все порешает".
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07.06.2021 13:19
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дети подросли. надо койки передвинуть
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07.06.2021 12:41 Ответить
пожалуй побольше...процентов 95.
но подействует это только после 100-процентной замены членотряса и его слуг Нужно заменить около 50% сотрудников таможни, - Рябикин - Цензор.НЕТ 5525
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07.06.2021 12:42 Ответить
согласен - 100% - но у меня есть сомнения, шо новые будут другими - систему надо менять
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07.06.2021 12:44 Ответить
і кожні півроку , щоб не привикли. Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін - Цензор.НЕТ 9594
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07.06.2021 13:10 Ответить
Своих пристроить.
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07.06.2021 12:42 Ответить
Так меняйте всех на хрен!!! Подумаешь ума много надо воровать!!!
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07.06.2021 12:42 Ответить
в их случаи - не скажи - знание нужны однозначно
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07.06.2021 12:45 Ответить
часті зміни поламають схему про передачу бабла на верх (тобто на дах)
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07.06.2021 13:14 Ответить
нея - надо разумные налоги на растаможку и экономически станет не выгодно обманывать государство
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07.06.2021 14:01 Ответить
нужно заменить 99% таможенников
Ибо общеизвестно, что все таможенники Украины это коррупционеры и воры, которые никогда не жили и не живут за зарплату.
И желательно, вообще, заменить на иностранных таможенников.
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07.06.2021 12:49 Ответить
90% украинцев так или иначе участвуют в коррупции.
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07.06.2021 12:55 Ответить
Учавствуют, пожалуй.
Но только это тот самый случай, который описывал Василий Иванович Петьке в притче о "ньюансе". Так что не нужно, как говорится, с больной головы на здоровую.
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07.06.2021 13:13 Ответить
Вот задержали недавно таможенника с 700 000 долларов, как думаешь откуда они у него? Кто ему их взятками насыпал? Здоровые головы? Мечта украинцев это одновременно расстрелы коррупционеров и кум который "все порешает".
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07.06.2021 13:19 Ответить
Так уже міняли ... і не один раз.
Тут є альтернатива: чи не міняти нічого, залишити ситих, чи зменьшувати митні збори
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07.06.2021 13:11 Ответить
Ментов уже меняли....не восстановился разве что очень ленивый...тоже самое будет и с таможенниками...
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07.06.2021 12:53 Ответить
Их не менять надо,Рябикин,-их в буцигарню,с конфискацией всего нажитого непосильным трудом Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін - Цензор.НЕТ 9627
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07.06.2021 12:55 Ответить
ХА-ХА-ХА!!!! Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін - Цензор.НЕТ 6742 Потрібно замінити близько 50% співробітників митниці, - Рябікін - Цензор.НЕТ 2755
Только людей поменять? Больше ничего? -- МЕНЯЙТЕ!
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07.06.2021 12:59 Ответить
Ну замените, а дальше что?
Новые устоят перед возмлжностью украть?
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07.06.2021 13:06 Ответить
Где же столько тюрем набрать? На всех койкомест не хватит
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07.06.2021 13:09 Ответить
Нужно заменить около 50% сотрудников таможни, - Рябикин
============
Где же вы столько Слуг народа наберёте? 95й квартал почти весть в ВР и правительстве
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07.06.2021 13:11 Ответить
все на переатестацию, с баблом
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07.06.2021 13:13 Ответить
Для початку хоча би президента замінити)
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07.06.2021 13:26 Ответить
да ладно
а где же они будут харчеваться?
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07.06.2021 13:53 Ответить
50% - заменить.
50% - посадить!
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07.06.2021 14:12 Ответить
Якщо ви навіть всіх митників поміняєте, то, наприклад, олігархи не зможуть вивозити капітали у офшори з України? І якщо вже міняєте, то починайте з вищого і середнього керівного складу. Інспектори побояться красти, якщо безпосереднє керівництво буде цьому протидіяти і вище керівництво не братиме хабарі чи протидіятиме злочинному впливу сторонніх осіб і організацій. Корупція на митниці напряму пов'язана із корупцією правоохоронних органів, судової системи і державної адміністрації всіх рівнів. Це мафія, спрут. Одним відрубаним щупальцем мафіозний спрут не ліквідуємо.
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07.06.2021 14:39 Ответить
Не заменить а посадить половину
И даже немножко больше
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07.06.2021 15:47 Ответить
Так вы же уже поменяли и таможенников и прокуроров еще полтора года назад!
Теперь их ВЕРНУТЬ нужно???
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08.06.2021 00:01 Ответить
 
 