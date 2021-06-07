УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12586 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
10 891 38
Зеленський (17467) Дубінський Олександр (415)

Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму

Нардеп Олександр Дубінський, якого раніше виключили з фракції "Слуга народу", оцінив ініціативу президента Зеленського про збільшення площі лісів в Україні.

Про це Дубінський заявив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тут Володимир Зебердимухамедович вийшов з новою ініціативою - посадка мільярда дерев за три роки. У зв'язку з чим, два питання:

1) а що, зупинено нелегальні вирубки лісу по всій країні? І в Румунію і Польщу припинили йти один за одним лісовози? Чи будете садити рубачам "на виріст"?

2) чи придумано вже назву для чергового проєкту зі всесвіту Зе-нью-Васюки?

Якщо ні, то пропоную: "Велике садівництво", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.

Також читайте: "У країні, якою керує комік, оборонним концерном може керувати будь-який дебіл", - екс-"слуга народу" Дубінський про призначення Милованова

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
А воно точніше і не скажеш! Так от, що Зєлєнскій мав на увазі, коли перед виборами говорив про посадки! А ми його не зрозуміли! 😁
показати весь коментар
07.06.2021 14:05
+18
у говорящей жопы жопа до сих пор пылает
зы беня снял с довольства, как проштрафившегося?
показати весь коментар
07.06.2021 14:04
+14
Зачем? Говорящая дыра теперь еще злее стала. И дешевле.
показати весь коментар
07.06.2021 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у говорящей жопы жопа до сих пор пылает
зы беня снял с довольства, как проштрафившегося?
показати весь коментар
07.06.2021 14:04 Відповісти
Зачем? Говорящая дыра теперь еще злее стала. И дешевле.
показати весь коментар
07.06.2021 14:17 Відповісти
Дубинский: «Е...м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире».
показати весь коментар
07.06.2021 14:05 Відповісти
Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 1246
показати весь коментар
07.06.2021 14:11 Відповісти
А воно точніше і не скажеш! Так от, що Зєлєнскій мав на увазі, коли перед виборами говорив про посадки! А ми його не зрозуміли! 😁
показати весь коментар
07.06.2021 14:05 Відповісти
Предлагаю Владимиру Зебердымухамедовичу из вселенной Нью-Васюки назвать программу "Велике садівництво", - Дубинский - Цензор.НЕТ 583
показати весь коментар
07.06.2021 14:07 Відповісти
Так і створюється коаліція порохоботів та сепарів. Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 6265
показати весь коментар
07.06.2021 14:58 Відповісти
Де ти в тій новині порохоботам побачив? За деревом? Яке ще не посадили? 😂
показати весь коментар
07.06.2021 14:59 Відповісти
Ответственный за дубы.
показати весь коментар
07.06.2021 14:06 Відповісти
и сосны Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 4502
показати весь коментар
07.06.2021 14:32 Відповісти
Я не фанат Зели , но этот тоже херню несёт .
показати весь коментар
07.06.2021 14:07 Відповісти
А сколько он её расплескал!!!
показати весь коментар
07.06.2021 14:12 Відповісти
та и не только ее...расплескал ))))
показати весь коментар
07.06.2021 14:47 Відповісти
«Мы начинаем проект "Зеленая страна". И это не политика! Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млрд га. Для этого в течение трех лет мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев», - утверждает Зеленский.
....
Территория Украины - 603 549 км² = 60,3 млн га.
На Европу приходится ¼ часть лесов земного шара. Их площадь составляет 1 млрд га. ))))
...
за счет чьих территорий оно думает увеличить площадь лесов ?
показати весь коментар
07.06.2021 14:07 Відповісти
Блицкриг?Будем фсех бамбить? На рашку не попрем..Казахстан? Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 3051 Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 5615
показати весь коментар
07.06.2021 14:16 Відповісти
На 1 млн воно хоче збільшити, на млрд навіть Бендер не потягнув.
показати весь коментар
07.06.2021 14:24 Відповісти
А может Вы неправильно прочитали цифири от зебезьяны?
В его умолепстве было сказано "Мы поставили перед собой амбициозную, но досягаемую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие 3 года мы будем стремиться высадить в Украине 1 миллиард деревьев".
Вы же ссылаетесь на текст "Мы начинаем проект "Зеленая страна". И это не политика! Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млрд га. Для этого в течение трех лет мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев».
А после, начинается расчёт площадей)))
Вы случайно не подрабатываете в госучереждениях определённой направленности?
показати весь коментар
08.06.2021 10:38 Відповісти
Повылазила по авралу вся мендельвошковская ботоферма.
показати весь коментар
07.06.2021 14:09 Відповісти
Оно не думает, ему так на бумажке написали.
показати весь коментар
07.06.2021 14:11 Відповісти
К этому еще бы добавил.. а Дубинобревновскому Коломойсковичу который прилепился как банный лист к ж .. е к партийному списку Зебердымухамедовича, нужно было бы в таком случае как " честному фраеру" сложить свой мандат и пойти на родное поприще заработка журналиста агитатора пропагандиста Бени Днепровского.
показати весь коментар
07.06.2021 14:14 Відповісти
Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 5961
показати весь коментар
07.06.2021 14:14 Відповісти
та да *садівництво * іде таким шаленим темпом, що карпати скоро будуть лисими, а в моєму поліссі дерева рости не встигають
показати весь коментар
07.06.2021 14:18 Відповісти
Карпаты лысыми делают жители Карпат: страдают..и режут.. Натура!
показати весь коментар
07.06.2021 15:59 Відповісти
Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 6548
показати весь коментар
07.06.2021 14:18 Відповісти
Обозвать бубочку идиотом далеко не каждому позволено!
Это право надо заслужить, да боты?
показати весь коментар
07.06.2021 14:27 Відповісти
Советовала мразь ничтожеству...
показати весь коментар
07.06.2021 15:22 Відповісти
Як на мене то зеленського мають моральне і одноосібне право критикувати патріоти України а не прокацапські собачі пащеки !
показати весь коментар
07.06.2021 15:47 Відповісти
Какие же эти Дубиновые и К ублюдки!
показати весь коментар
07.06.2021 15:54 Відповісти
Дубина! Ти знову проносиш ротом.
показати весь коментар
07.06.2021 16:13 Відповісти
Бенин фаллоимитатор теперь совокупляет ЗЕлю без преЗЕрватива 😅🤣🤣
показати весь коментар
07.06.2021 16:54 Відповісти
Сажать будет корабельные сосны?
показати весь коментар
07.06.2021 18:07 Відповісти
ця особа теж іде по програмі "велике садівництво"?
показати весь коментар
07.06.2021 19:59 Відповісти
 
 