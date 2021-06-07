Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський

Нардеп Олександр Дубінський, якого раніше виключили з фракції "Слуга народу", оцінив ініціативу президента Зеленського про збільшення площі лісів в Україні.

Про це Дубінський заявив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тут Володимир Зебердимухамедович вийшов з новою ініціативою - посадка мільярда дерев за три роки. У зв'язку з чим, два питання:

1) а що, зупинено нелегальні вирубки лісу по всій країні? І в Румунію і Польщу припинили йти один за одним лісовози? Чи будете садити рубачам "на виріст"?

2) чи придумано вже назву для чергового проєкту зі всесвіту Зе-нью-Васюки?

Якщо ні, то пропоную: "Велике садівництво", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.

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