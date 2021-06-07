Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський
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Нардеп Олександр Дубінський, якого раніше виключили з фракції "Слуга народу", оцінив ініціативу президента Зеленського про збільшення площі лісів в Україні.
Про це Дубінський заявив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Тут Володимир Зебердимухамедович вийшов з новою ініціативою - посадка мільярда дерев за три роки. У зв'язку з чим, два питання:
1) а що, зупинено нелегальні вирубки лісу по всій країні? І в Румунію і Польщу припинили йти один за одним лісовози? Чи будете садити рубачам "на виріст"?
2) чи придумано вже назву для чергового проєкту зі всесвіту Зе-нью-Васюки?
Якщо ні, то пропоную: "Велике садівництво", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.
Будь ласка, зачекайте...
зы беня снял с довольства, как проштрафившегося?
....
Территория Украины - 603 549 км² = 60,3 млн га.
На Европу приходится ¼ часть лесов земного шара. Их площадь составляет 1 млрд га. ))))
...
за счет чьих территорий оно думает увеличить площадь лесов ?
В его умолепстве было сказано "Мы поставили перед собой амбициозную, но досягаемую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие 3 года мы будем стремиться высадить в Украине 1 миллиард деревьев".
Вы же ссылаетесь на текст "Мы начинаем проект "Зеленая страна". И это не политика! Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млрд га. Для этого в течение трех лет мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев».
А после, начинается расчёт площадей)))
Вы случайно не подрабатываете в госучереждениях определённой направленности?
Это право надо заслужить, да боты?