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Новости Политика Украины
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Зеленский (16565) Дубинский Александр (413)

Предлагаю Владимиру Зебердымухамедовичу из вселенной Нью-Васюки назвать программу "Велике садівництво", - Дубинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предлагаю Владимиру Зебердымухамедовичу из вселенной Нью-Васюки назвать программу

Нардеп Александр Дубинский, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа", оценил инициативу президента Зеленского об увеличении площади лесов в Украине.

Об этом Дубинский заявил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Тут Владимир Зебердымухамедович вышел с новой инициативой - посадка миллиарда деревьев за три года. В связи с чем, два вопроса:

1) а что, остановлены нелегальные вырубки леса по всей стране? И в Румынию и Польшу перестали идти вереницей лесовозы? Или будете садить рубщикам "на вырост"?
2) придумано ли уже название для очередного проекта из вселенной Зе-нью-васюки?

Если нет, то предлагаю: "Велике садівництво", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о цели - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В стране, которой управляет комик, оборонным концерном может управлять любой дебил", - экс-"слуга народа" Дубинский о назначении Милованова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
А воно точніше і не скажеш! Так от, що Зєлєнскій мав на увазі, коли перед виборами говорив про посадки! А ми його не зрозуміли! 😁
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07.06.2021 14:05
+18
у говорящей жопы жопа до сих пор пылает
зы беня снял с довольства, как проштрафившегося?
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07.06.2021 14:04
+14
Зачем? Говорящая дыра теперь еще злее стала. И дешевле.
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07.06.2021 14:17
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у говорящей жопы жопа до сих пор пылает
зы беня снял с довольства, как проштрафившегося?
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07.06.2021 14:04 Ответить
Зачем? Говорящая дыра теперь еще злее стала. И дешевле.
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07.06.2021 14:17 Ответить
Дубинский: «Е...м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире».
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07.06.2021 14:05 Ответить
Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 1246
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07.06.2021 14:11 Ответить
А воно точніше і не скажеш! Так от, що Зєлєнскій мав на увазі, коли перед виборами говорив про посадки! А ми його не зрозуміли! 😁
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07.06.2021 14:05 Ответить
Предлагаю Владимиру Зебердымухамедовичу из вселенной Нью-Васюки назвать программу "Велике садівництво", - Дубинский - Цензор.НЕТ 583
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07.06.2021 14:07 Ответить
Так і створюється коаліція порохоботів та сепарів. Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 6265
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07.06.2021 14:58 Ответить
Де ти в тій новині порохоботам побачив? За деревом? Яке ще не посадили? 😂
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07.06.2021 14:59 Ответить
Ответственный за дубы.
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07.06.2021 14:06 Ответить
и сосны Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 4502
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07.06.2021 14:32 Ответить
Я не фанат Зели , но этот тоже херню несёт .
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07.06.2021 14:07 Ответить
А сколько он её расплескал!!!
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07.06.2021 14:12 Ответить
та и не только ее...расплескал ))))
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07.06.2021 14:47 Ответить
«Мы начинаем проект "Зеленая страна". И это не политика! Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млрд га. Для этого в течение трех лет мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев», - утверждает Зеленский.
....
Территория Украины - 603 549 км² = 60,3 млн га.
На Европу приходится ¼ часть лесов земного шара. Их площадь составляет 1 млрд га. ))))
...
за счет чьих территорий оно думает увеличить площадь лесов ?
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07.06.2021 14:07 Ответить
Блицкриг?Будем фсех бамбить? На рашку не попрем..Казахстан? Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 3051 Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 5615
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07.06.2021 14:16 Ответить
На 1 млн воно хоче збільшити, на млрд навіть Бендер не потягнув.
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07.06.2021 14:24 Ответить
А может Вы неправильно прочитали цифири от зебезьяны?
В его умолепстве было сказано "Мы поставили перед собой амбициозную, но досягаемую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие 3 года мы будем стремиться высадить в Украине 1 миллиард деревьев".
Вы же ссылаетесь на текст "Мы начинаем проект "Зеленая страна". И это не политика! Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млрд га. Для этого в течение трех лет мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев».
А после, начинается расчёт площадей)))
Вы случайно не подрабатываете в госучереждениях определённой направленности?
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08.06.2021 10:38 Ответить
Повылазила по авралу вся мендельвошковская ботоферма.
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07.06.2021 14:09 Ответить
Оно не думает, ему так на бумажке написали.
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07.06.2021 14:11 Ответить
К этому еще бы добавил.. а Дубинобревновскому Коломойсковичу который прилепился как банный лист к ж .. е к партийному списку Зебердымухамедовича, нужно было бы в таком случае как " честному фраеру" сложить свой мандат и пойти на родное поприще заработка журналиста агитатора пропагандиста Бени Днепровского.
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07.06.2021 14:14 Ответить
Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 5961
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07.06.2021 14:14 Ответить
та да *садівництво * іде таким шаленим темпом, що карпати скоро будуть лисими, а в моєму поліссі дерева рости не встигають
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07.06.2021 14:18 Ответить
Карпаты лысыми делают жители Карпат: страдают..и режут.. Натура!
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07.06.2021 15:59 Ответить
Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський - Цензор.НЕТ 6548
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07.06.2021 14:18 Ответить
Обозвать бубочку идиотом далеко не каждому позволено!
Это право надо заслужить, да боты?
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07.06.2021 14:27 Ответить
Советовала мразь ничтожеству...
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07.06.2021 15:22 Ответить
Як на мене то зеленського мають моральне і одноосібне право критикувати патріоти України а не прокацапські собачі пащеки !
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07.06.2021 15:47 Ответить
Какие же эти Дубиновые и К ублюдки!
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07.06.2021 15:54 Ответить
Дубина! Ти знову проносиш ротом.
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07.06.2021 16:13 Ответить
Бенин фаллоимитатор теперь совокупляет ЗЕлю без преЗЕрватива 😅🤣🤣
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07.06.2021 16:54 Ответить
Сажать будет корабельные сосны?
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07.06.2021 18:07 Ответить
ця особа теж іде по програмі "велике садівництво"?
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07.06.2021 19:59 Ответить
 
 