Предлагаю Владимиру Зебердымухамедовичу из вселенной Нью-Васюки назвать программу "Велике садівництво", - Дубинский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп Александр Дубинский, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа", оценил инициативу президента Зеленского об увеличении площади лесов в Украине.
Об этом Дубинский заявил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Тут Владимир Зебердымухамедович вышел с новой инициативой - посадка миллиарда деревьев за три года. В связи с чем, два вопроса:
1) а что, остановлены нелегальные вырубки леса по всей стране? И в Румынию и Польшу перестали идти вереницей лесовозы? Или будете садить рубщикам "на вырост"?
2) придумано ли уже название для очередного проекта из вселенной Зе-нью-васюки?
Если нет, то предлагаю: "Велике садівництво", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о цели - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.
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зы беня снял с довольства, как проштрафившегося?
....
Территория Украины - 603 549 км² = 60,3 млн га.
На Европу приходится ¼ часть лесов земного шара. Их площадь составляет 1 млрд га. ))))
...
за счет чьих территорий оно думает увеличить площадь лесов ?
В его умолепстве было сказано "Мы поставили перед собой амбициозную, но досягаемую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров. Для этого в ближайшие 3 года мы будем стремиться высадить в Украине 1 миллиард деревьев".
Вы же ссылаетесь на текст "Мы начинаем проект "Зеленая страна". И это не политика! Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млрд га. Для этого в течение трех лет мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев».
А после, начинается расчёт площадей)))
Вы случайно не подрабатываете в госучереждениях определённой направленности?
Это право надо заслужить, да боты?