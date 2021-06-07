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Від COVID-19 упродовж вихідних зробили щеплення майже 65 тис. осіб, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від COVID-19 упродовж вихідних зробили щеплення майже 65 тис. осіб, - Шмигаль

В Україні продовжує спостерігатися позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19 - всі показники стабілізуються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що всі області України зараз перебувають у "жовтій" зоні.

Крім того, кількість ліжок, зайнятих пацієнтами з коронавірусом, за тиждень зменшилася майже на 32%. Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38%. Спостерігається також зниження кількості госпіталізованих і летальних випадків.

Водночас, зазначили в ОП, нарощуються темпи вакцинації населення проти COVID-19. Усього за тиждень щеплено 240 543 особи. Загалом в Україні проведено 1 388 124 щеплення проти коронавірусної хвороби. Першу дозу отримали вже 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію 147 118.

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"Другі вихідні поспіль працювали центри масової вакцинації, цього разу в 10 містах України. Завдяки, зокрема, центрам вакцинації упродовж вихідних вакцинувалися майже 65 тисяч осіб. Ми плануємо надалі розширювати кампанію з вакцинації, тому закликаю місцеву владу сприяти відкриттю таких закладів у регіонах", – наголосив Денис Шмигаль.

Вже здійснено виплату матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року, на суму 1,4 млрд грн. Кошти отримали 175 тисяч осіб. Всього було зареєстровано майже 340 тисяч заявок на отримання такої допомоги, решта заявників почнуть отримувати виплати з 7 червня.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
В нормальных странах, даже соседних, вакцинацию уже заканчивают, а эти толком еще не начали.
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07.06.2021 14:30
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Может оно правильно . А как понять , болел до этого два или три раза ?
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07.06.2021 14:29 Відповісти
В центрах вакцинации от COVID-19 в течение выходных привились почти 65 тыс. человек, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1886
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07.06.2021 14:32 Відповісти
В нормальных странах, даже соседних, вакцинацию уже заканчивают, а эти толком еще не начали.
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07.06.2021 14:30 Відповісти
та наче почали, а ось розігнатися ніяк не можуть.
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07.06.2021 15:32 Відповісти
Миллионы людей каждый день "начинают худеть" или, к примеру "начинают бросать курить". Это не значит, что они хотя бы начали двигаться к достижению результата.
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07.06.2021 15:35 Відповісти
Все просто,оказывается. Вместо бессмысленных и никому не нужных карантинных зон нужно было просто своевременно провести вакцинацию. И не было бы идиотских ограничений, штрафов и самоизоляций.
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07.06.2021 15:21 Відповісти
ну не тільки ж Україна робила, що ти перерахував, але і вакцинували інші країни, тоді як Україні доходить вакцина лише зараз почала.
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07.06.2021 15:34 Відповісти
 
 