Зустріч Байдена з Путіним буде тестом намірів РФ, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американська сторона не має ілюзій, що відносини США з Росією стануть "більш стабільними" після зустрічі Байден-Путін.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Голова Держдепартаменту підкреслив, що президент США має намір чітко пояснити: "Якщо Росія своїми діями обере інший курс, ми віддамо перевагу більш стабільним, передбачуваним відносинам".
У цьому зв’язку Блінкен нагадав про важливість збереження стратегічної стабільності, контролю над озброєнням, а також вирішення інших питань у інтересах обох держав. Він назвав заплановану зустріч Байден-Путін "тестом", перевіркою цієї пропозиції з американського боку.
Однак, відповідаючи на запитання, чи очікує він досягнення більш стабільних відносин з Росією після зустрічі президентів, Блінкен зауважив: "Я не можу сказати, чи оптимістично я ставлюся, чи ні до результатів цього тесту, але важливо це зробити".
Блінкен також зауважив, що результат, скоріше за все, не буде відомий одразу після саміту, однак Вашингтон побачить "певні ознаки", і буде готовим, якщо Росія зробить інший вибір.
Нагадуємо, президент США Джо Байден планує зустрітися з кремлівським лідером Володимиром Путіним 16 червня в Женеві – після участі в самітах G7, НАТО та ЄС-США.
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Рейган був МОЛОДЦЯ!!
"Я знаю точно, що і Байден і Трамп в першу чергу дбають про інтереси своєї країни та інтереси своїх громадян. Знаю на 100%." Это ваши слова. И тут же выясняется, что ваше "знание" основано не на фактах, а на вере, что раз Байден делает это значит это правильно. Но с Байденом вы лично не знакомы, стало быть ваша вера основана на утверждениях "шаманов секты" - которые , по их заявлениям, обитают в высших кругах "астрала" (политики) и им, конечно же, нужно верить. Понятно, что просто верить не достаточно. Надо активно отрицать любые альтернативные факты, способные пошатнуть веру. А теперь перечитайте что вы тут написли и сравните с диагнозом.
2. А нужен США такой "надежный" союзник?
І ідол українських сектантів, "святий і животворящий байда" мусив, на їхню 500%-переконаність боротися за Україну, бо вони так вирішили. Скільки я питала, намагалася зрозуміти, на чому грунтується така абсолютна впевненість: спамили-обзивали-ображали, або хтось винятково міг процідити: як ти не розумієш, =Трапм - агент кремля, а Байден - великий друг України=.
Про це Блінкен сказав під час слухання у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу та додав, що йдеться про відшкодування за те, що Київ може втратити транзит газу з РФ до ЄС.
так же само нелегко.... и с ******, поехавшим кукушкой
Договориться невозможно: или ты его вырубаешь или он тебя разводит на бабло.....
Альо, гараж, з вас рашка вже відкрито сміється і мало не щотижня хакерські атаки здійснює, а ви збираєтеся =намєрєнія= виявляти, тестики робити і =ажидать ізмєнєній курса=...
Професіональні тріпачі, тут не посперечаєшся.
Стільки ж тріщали, такими грізними були ... Так файно розвели своїх українських фанатів.
***** вас порве, як тузік грілку