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Зустріч Байдена з Путіним буде тестом намірів РФ, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зустріч Байдена з Путіним буде тестом намірів РФ, - Блінкен

Американська сторона не має ілюзій, що відносини США з Росією стануть "більш стабільними" після зустрічі Байден-Путін.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голова Держдепартаменту підкреслив, що президент США має намір чітко пояснити: "Якщо Росія своїми діями обере інший курс, ми віддамо перевагу більш стабільним, передбачуваним відносинам".

У цьому зв’язку Блінкен нагадав про важливість збереження стратегічної стабільності, контролю над озброєнням, а також вирішення інших питань у інтересах обох держав. Він назвав заплановану зустріч Байден-Путін "тестом", перевіркою цієї пропозиції з американського боку.

Однак, відповідаючи на запитання, чи очікує він досягнення більш стабільних відносин з Росією після зустрічі президентів, Блінкен зауважив: "Я не можу сказати, чи оптимістично я ставлюся, чи ні до результатів цього тесту, але важливо це зробити".

Блінкен також зауважив, що результат, скоріше за все, не буде відомий одразу після саміту, однак Вашингтон побачить "певні ознаки", і буде готовим, якщо Росія зробить інший вибір.

Нагадуємо, президент США Джо Байден планує зустрітися з кремлівським лідером Володимиром Путіним 16 червня в Женеві – після участі в самітах G7, НАТО та ЄС-США.

Читайте також: Байден на зустрічі з Путіним буде прямолінійним і спробує закликати РФ до конструктиву, - заступник генсека НАТО Джоане
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Топ коментарі
+4
Главное- прочитать что-нибудь в глазах путина...
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07.06.2021 20:40
+3
І це Трамп був «російським агентом»?)
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07.06.2021 20:47
+3
Встреча Байдена с Путиным будет тестом намерений РФ, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7020 "Знатоки" прийшли до влади, "великі і щирі українці", як голосили їхні сектанти.

Альо, гараж, з вас рашка вже відкрито сміється і мало не щотижня хакерські атаки здійснює, а ви збираєтеся =намєрєнія= виявляти, тестики робити і =ажидать ізмєнєній курса=...
Професіональні тріпачі, тут не посперечаєшся.
Стільки ж тріщали, такими грізними були ... Так файно розвели своїх українських фанатів.
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07.06.2021 21:09
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Пустозвоны, прихвостни людоеда.
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07.06.2021 20:36 Відповісти
Главное- прочитать что-нибудь в глазах путина...
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07.06.2021 20:40 Відповісти
Керри уже всё шо нада прочитал и намьок пойняв.
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07.06.2021 20:58 Відповісти
А как нам и тест не нужен по поводу Путина и Раши в целом, мы и так все знаем .
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07.06.2021 20:40 Відповісти
В кого більше, довше та товстіше...
Рейган був МОЛОДЦЯ!!
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07.06.2021 20:41 Відповісти
Нет, это будет тестом намерений Байдена и Блинкена.
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07.06.2021 20:44 Відповісти
Аналіз мочи та кала...
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07.06.2021 20:44 Відповісти
І це Трамп був «російським агентом»?)
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07.06.2021 20:47 Відповісти
А хтось чекав що Байден накриє кацапів ядерними ракетами?
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07.06.2021 20:52 Відповісти
Я знаю точно, що і Байден і Трамп в першу чергу дбають про інтереси своєї країни та інтереси своїх громадян.
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07.06.2021 20:56 Відповісти
Знаете или веруете?
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07.06.2021 21:05 Відповісти
Знаю на 100%
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07.06.2021 21:15 Відповісти
Ну тогда скажите в чем интерес граждан США в снятии санкций с СП-2 ?
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07.06.2021 21:27 Відповісти
В тому самому, що і в Байдена.
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07.06.2021 21:28 Відповісти
Т.е не знаете, но верите. Даже не верите, а веруете, как в Бога и непорочное зачатие.
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07.06.2021 21:42 Відповісти
не твоє діло. чим гірше ********* тим мені краще. Зустріч Байдена з Путіним буде тестом намірів РФ, - Блінкен - Цензор.НЕТ 7976
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07.06.2021 21:47 Відповісти
А чем хуже ********* от снятия санкций с СП-2, можете пояснить?
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07.06.2021 21:55 Відповісти
Сам придумав, то сам і відповідай ТЕ ! Зустріч Байдена з Путіним буде тестом намірів РФ, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8413
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07.06.2021 21:56 Відповісти
С вами все ясно, секта есть секта.
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07.06.2021 22:06 Відповісти
В тебе немає чим розуміти. Все яснопанятно? Ти наближена людина до Байдена, і знаєш на всі 100%, чому він вагається щодо санкцій по ПВ-2? То може відкриєш таємницю? І якщо ти все знаєш, то назви дату і рік закінчення російсько-Української війни, і хто переможе.
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07.06.2021 22:13 Відповісти
Ваша логика характерна для религиозной секты.

"Я знаю точно, що і Байден і Трамп в першу чергу дбають про інтереси своєї країни та інтереси своїх громадян. Знаю на 100%." Это ваши слова. И тут же выясняется, что ваше "знание" основано не на фактах, а на вере, что раз Байден делает это значит это правильно. Но с Байденом вы лично не знакомы, стало быть ваша вера основана на утверждениях "шаманов секты" - которые , по их заявлениям, обитают в высших кругах "астрала" (политики) и им, конечно же, нужно верить. Понятно, что просто верить не достаточно. Надо активно отрицать любые альтернативные факты, способные пошатнуть веру. А теперь перечитайте что вы тут написли и сравните с диагнозом.
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07.06.2021 22:47 Відповісти
він все буде робити заради інтересів своєї країни. Достатньо того, що США є союзником України. По ПП-2 : поясніть мені рішення Байдена, ви ж все знаєте
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07.06.2021 22:51 Відповісти
Не надо приписывать мне то что вы говорили. Это тоже характерно для секты. Знаю на 100% -ваши слова. Я подвергал сомнению адекватность действий Байдена, как эффективного политика и борца с режимом путина. А так же адекватность ваших утверждений.
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07.06.2021 23:11 Відповісти
Гражданам - хрен ведает, а самим США - позволит наладить отношение с Германией (чуть не дошло до войны санкций. Таким путём можно было дойти до того - что Германии заключила бы с РФ союз против США)
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07.06.2021 22:02 Відповісти
1. Т.е. на интересы граждан США Байдену насрать, его заботят интересы граждан Германии, ради формального налаживания отношений .
2. А нужен США такой "надежный" союзник?
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07.06.2021 22:13 Відповісти
Як це ? Коли тут писали, що Трамп дбав насамперед про Штати, то стояв вереск до неба.

І ідол українських сектантів, "святий і животворящий байда" мусив, на їхню 500%-переконаність боротися за Україну, бо вони так вирішили. Скільки я питала, намагалася зрозуміти, на чому грунтується така абсолютна впевненість: спамили-обзивали-ображали, або хтось винятково міг процідити: як ти не розумієш, =Трапм - агент кремля, а Байден - великий друг України=.
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07.06.2021 21:16 Відповісти
Я Вам відповів шановна Ведано те, що я бачу. Вони обидва насамперед дбають про свою країну . Я не прихильник Трампа, мені більше подобається Байден.
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07.06.2021 21:21 Відповісти
Я в курсі. Просто навела риторику, яка півроку стояла.
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07.06.2021 21:23 Відповісти
Что американцы могут объяснить путлеру если непонятно что они вообще имеют ввиду. Какой-то тест..другой курс..предпочтение стабильным отношениям. Пустопорожняя болтовня.
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07.06.2021 20:48 Відповісти
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що США та Німеччина обговорять можливу компенсацію Україні у зв'язку із завершенням будівництва Північного потоку-2.
Про це Блінкен сказав під час слухання у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу та додав, що йдеться про відшкодування за те, що Київ може втратити транзит газу з РФ до ЄС.
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07.06.2021 20:48 Відповісти
тяжело разговаривать с бешеной псиной...
так же само нелегко.... и с ******, поехавшим кукушкой
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07.06.2021 20:50 Відповісти
Мне эта встреча напоминает встречу интеллигентного человека с гопником в подворотне!
Договориться невозможно: или ты его вырубаешь или он тебя разводит на бабло.....
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07.06.2021 20:58 Відповісти
Арестовать путина-***** в Женеве и всего делов ,оттуда до Гааги недалеко ... Встреча Байдена с Путиным будет тестом намерений РФ, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7082
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07.06.2021 21:05 Відповісти
Встреча Байдена с Путиным будет тестом намерений РФ, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7020 "Знатоки" прийшли до влади, "великі і щирі українці", як голосили їхні сектанти.

Альо, гараж, з вас рашка вже відкрито сміється і мало не щотижня хакерські атаки здійснює, а ви збираєтеся =намєрєнія= виявляти, тестики робити і =ажидать ізмєнєній курса=...
Професіональні тріпачі, тут не посперечаєшся.
Стільки ж тріщали, такими грізними були ... Так файно розвели своїх українських фанатів.
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07.06.2021 21:09 Відповісти
якщо для вас це тест намірів, то ви не готові до зустрічі
***** вас порве, як тузік грілку
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07.06.2021 21:38 Відповісти
 
 