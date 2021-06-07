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Новости За рубежом
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Встреча Байдена с Путиным будет тестом намерений РФ, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Встреча Байдена с Путиным будет тестом намерений РФ, - Блинкен

Американская сторона не питает иллюзий, что отношения США с Россией станут "более стабильными" после встречи Байден-Путин.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что президент США намерен четко объяснить: "Если Россия своими действиями выберет другой курс, мы отдадим предпочтение более стабильным, предсказуемым отношениям".

В этой связи Блинкен напомнил о важности сохранения стратегической стабильности, контроля над вооружениями, а также решение других вопросов в интересах обоих государств. Он назвал запланированную встречу Байден-Путин "тестом", проверкой этого предложения с американской стороны.

Однако, отвечая на вопрос, ожидает ли он достижения более стабильных отношений с Россией после встречи президентов, Блинкен отметил: "Я не могу сказать, оптимистично я отношусь или нет к результатам этого теста, но важно это сделать".

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Блинкен также отметил, что результат, скорее всего, не будет известен сразу после саммита, однако Вашингтон увидит "определенные признаки", и будет готов, если Россия сделает другой выбор.

Напоминаем, президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня в Женеве - после участия в саммитах G7, НАТО и ЕС-США.

Читайте: Байден на встрече с Путиным будет прямолинейным и попытается призвать РФ к конструктиву, - замгенсека НАТО Джоане

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Главное- прочитать что-нибудь в глазах путина...
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07.06.2021 20:40
+3
І це Трамп був «російським агентом»?)
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07.06.2021 20:47
+3
Встреча Байдена с Путиным будет тестом намерений РФ, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7020 "Знатоки" прийшли до влади, "великі і щирі українці", як голосили їхні сектанти.

Альо, гараж, з вас рашка вже відкрито сміється і мало не щотижня хакерські атаки здійснює, а ви збираєтеся =намєрєнія= виявляти, тестики робити і =ажидать ізмєнєній курса=...
Професіональні тріпачі, тут не посперечаєшся.
Стільки ж тріщали, такими грізними були ... Так файно розвели своїх українських фанатів.
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07.06.2021 21:09
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Пустозвоны, прихвостни людоеда.
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07.06.2021 20:36 Ответить
Главное- прочитать что-нибудь в глазах путина...
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07.06.2021 20:40 Ответить
Керри уже всё шо нада прочитал и намьок пойняв.
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07.06.2021 20:58 Ответить
А как нам и тест не нужен по поводу Путина и Раши в целом, мы и так все знаем .
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07.06.2021 20:40 Ответить
В кого більше, довше та товстіше...
Рейган був МОЛОДЦЯ!!
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07.06.2021 20:41 Ответить
Нет, это будет тестом намерений Байдена и Блинкена.
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07.06.2021 20:44 Ответить
Аналіз мочи та кала...
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07.06.2021 20:44 Ответить
І це Трамп був «російським агентом»?)
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07.06.2021 20:47 Ответить
А хтось чекав що Байден накриє кацапів ядерними ракетами?
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07.06.2021 20:52 Ответить
Я знаю точно, що і Байден і Трамп в першу чергу дбають про інтереси своєї країни та інтереси своїх громадян.
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07.06.2021 20:56 Ответить
Знаете или веруете?
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07.06.2021 21:05 Ответить
Знаю на 100%
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07.06.2021 21:15 Ответить
Ну тогда скажите в чем интерес граждан США в снятии санкций с СП-2 ?
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07.06.2021 21:27 Ответить
В тому самому, що і в Байдена.
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07.06.2021 21:28 Ответить
Т.е не знаете, но верите. Даже не верите, а веруете, как в Бога и непорочное зачатие.
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07.06.2021 21:42 Ответить
не твоє діло. чим гірше ********* тим мені краще. Зустріч Байдена з Путіним буде тестом намірів РФ, - Блінкен - Цензор.НЕТ 7976
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07.06.2021 21:47 Ответить
А чем хуже ********* от снятия санкций с СП-2, можете пояснить?
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07.06.2021 21:55 Ответить
Сам придумав, то сам і відповідай ТЕ ! Зустріч Байдена з Путіним буде тестом намірів РФ, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8413
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07.06.2021 21:56 Ответить
С вами все ясно, секта есть секта.
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07.06.2021 22:06 Ответить
В тебе немає чим розуміти. Все яснопанятно? Ти наближена людина до Байдена, і знаєш на всі 100%, чому він вагається щодо санкцій по ПВ-2? То може відкриєш таємницю? І якщо ти все знаєш, то назви дату і рік закінчення російсько-Української війни, і хто переможе.
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07.06.2021 22:13 Ответить
Ваша логика характерна для религиозной секты.

"Я знаю точно, що і Байден і Трамп в першу чергу дбають про інтереси своєї країни та інтереси своїх громадян. Знаю на 100%." Это ваши слова. И тут же выясняется, что ваше "знание" основано не на фактах, а на вере, что раз Байден делает это значит это правильно. Но с Байденом вы лично не знакомы, стало быть ваша вера основана на утверждениях "шаманов секты" - которые , по их заявлениям, обитают в высших кругах "астрала" (политики) и им, конечно же, нужно верить. Понятно, что просто верить не достаточно. Надо активно отрицать любые альтернативные факты, способные пошатнуть веру. А теперь перечитайте что вы тут написли и сравните с диагнозом.
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07.06.2021 22:47 Ответить
він все буде робити заради інтересів своєї країни. Достатньо того, що США є союзником України. По ПП-2 : поясніть мені рішення Байдена, ви ж все знаєте
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07.06.2021 22:51 Ответить
Не надо приписывать мне то что вы говорили. Это тоже характерно для секты. Знаю на 100% -ваши слова. Я подвергал сомнению адекватность действий Байдена, как эффективного политика и борца с режимом путина. А так же адекватность ваших утверждений.
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07.06.2021 23:11 Ответить
Гражданам - хрен ведает, а самим США - позволит наладить отношение с Германией (чуть не дошло до войны санкций. Таким путём можно было дойти до того - что Германии заключила бы с РФ союз против США)
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07.06.2021 22:02 Ответить
1. Т.е. на интересы граждан США Байдену насрать, его заботят интересы граждан Германии, ради формального налаживания отношений .
2. А нужен США такой "надежный" союзник?
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07.06.2021 22:13 Ответить
Як це ? Коли тут писали, що Трамп дбав насамперед про Штати, то стояв вереск до неба.

І ідол українських сектантів, "святий і животворящий байда" мусив, на їхню 500%-переконаність боротися за Україну, бо вони так вирішили. Скільки я питала, намагалася зрозуміти, на чому грунтується така абсолютна впевненість: спамили-обзивали-ображали, або хтось винятково міг процідити: як ти не розумієш, =Трапм - агент кремля, а Байден - великий друг України=.
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07.06.2021 21:16 Ответить
Я Вам відповів шановна Ведано те, що я бачу. Вони обидва насамперед дбають про свою країну . Я не прихильник Трампа, мені більше подобається Байден.
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07.06.2021 21:21 Ответить
Я в курсі. Просто навела риторику, яка півроку стояла.
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07.06.2021 21:23 Ответить
Что американцы могут объяснить путлеру если непонятно что они вообще имеют ввиду. Какой-то тест..другой курс..предпочтение стабильным отношениям. Пустопорожняя болтовня.
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07.06.2021 20:48 Ответить
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що США та Німеччина обговорять можливу компенсацію Україні у зв'язку із завершенням будівництва Північного потоку-2.
Про це Блінкен сказав під час слухання у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу та додав, що йдеться про відшкодування за те, що Київ може втратити транзит газу з РФ до ЄС.
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07.06.2021 20:48 Ответить
тяжело разговаривать с бешеной псиной...
так же само нелегко.... и с ******, поехавшим кукушкой
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07.06.2021 20:50 Ответить
Мне эта встреча напоминает встречу интеллигентного человека с гопником в подворотне!
Договориться невозможно: или ты его вырубаешь или он тебя разводит на бабло.....
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07.06.2021 20:58 Ответить
Арестовать путина-***** в Женеве и всего делов ,оттуда до Гааги недалеко ... Встреча Байдена с Путиным будет тестом намерений РФ, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7082
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07.06.2021 21:05 Ответить
Встреча Байдена с Путиным будет тестом намерений РФ, - Блинкен - Цензор.НЕТ 7020 "Знатоки" прийшли до влади, "великі і щирі українці", як голосили їхні сектанти.

Альо, гараж, з вас рашка вже відкрито сміється і мало не щотижня хакерські атаки здійснює, а ви збираєтеся =намєрєнія= виявляти, тестики робити і =ажидать ізмєнєній курса=...
Професіональні тріпачі, тут не посперечаєшся.
Стільки ж тріщали, такими грізними були ... Так файно розвели своїх українських фанатів.
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07.06.2021 21:09 Ответить
якщо для вас це тест намірів, то ви не готові до зустрічі
***** вас порве, як тузік грілку
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07.06.2021 21:38 Ответить
 
 