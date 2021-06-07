Встреча Байдена с Путиным будет тестом намерений РФ, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американская сторона не питает иллюзий, что отношения США с Россией станут "более стабильными" после встречи Байден-Путин.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава Госдепартамента подчеркнул, что президент США намерен четко объяснить: "Если Россия своими действиями выберет другой курс, мы отдадим предпочтение более стабильным, предсказуемым отношениям".
В этой связи Блинкен напомнил о важности сохранения стратегической стабильности, контроля над вооружениями, а также решение других вопросов в интересах обоих государств. Он назвал запланированную встречу Байден-Путин "тестом", проверкой этого предложения с американской стороны.
Однако, отвечая на вопрос, ожидает ли он достижения более стабильных отношений с Россией после встречи президентов, Блинкен отметил: "Я не могу сказать, оптимистично я отношусь или нет к результатам этого теста, но важно это сделать".
Блинкен также отметил, что результат, скорее всего, не будет известен сразу после саммита, однако Вашингтон увидит "определенные признаки", и будет готов, если Россия сделает другой выбор.
Напоминаем, президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня в Женеве - после участия в саммитах G7, НАТО и ЕС-США.
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Рейган був МОЛОДЦЯ!!
"Я знаю точно, що і Байден і Трамп в першу чергу дбають про інтереси своєї країни та інтереси своїх громадян. Знаю на 100%." Это ваши слова. И тут же выясняется, что ваше "знание" основано не на фактах, а на вере, что раз Байден делает это значит это правильно. Но с Байденом вы лично не знакомы, стало быть ваша вера основана на утверждениях "шаманов секты" - которые , по их заявлениям, обитают в высших кругах "астрала" (политики) и им, конечно же, нужно верить. Понятно, что просто верить не достаточно. Надо активно отрицать любые альтернативные факты, способные пошатнуть веру. А теперь перечитайте что вы тут написли и сравните с диагнозом.
2. А нужен США такой "надежный" союзник?
І ідол українських сектантів, "святий і животворящий байда" мусив, на їхню 500%-переконаність боротися за Україну, бо вони так вирішили. Скільки я питала, намагалася зрозуміти, на чому грунтується така абсолютна впевненість: спамили-обзивали-ображали, або хтось винятково міг процідити: як ти не розумієш, =Трапм - агент кремля, а Байден - великий друг України=.
Про це Блінкен сказав під час слухання у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу та додав, що йдеться про відшкодування за те, що Київ може втратити транзит газу з РФ до ЄС.
так же само нелегко.... и с ******, поехавшим кукушкой
Договориться невозможно: или ты его вырубаешь или он тебя разводит на бабло.....
Альо, гараж, з вас рашка вже відкрито сміється і мало не щотижня хакерські атаки здійснює, а ви збираєтеся =намєрєнія= виявляти, тестики робити і =ажидать ізмєнєній курса=...
Професіональні тріпачі, тут не посперечаєшся.
Стільки ж тріщали, такими грізними були ... Так файно розвели своїх українських фанатів.
***** вас порве, як тузік грілку