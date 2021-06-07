Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні

Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати в липні Білий дім.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую, Джо Байдену, за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже чекаю зустрічі, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України і США", - написав Зеленський після телефонної розмови з Байденом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президенти України і США провели телефонну розмову. Байден повідомив, що чекає можливості прийняти Зеленського в Білому домі після свого повернення з турне по Європі.