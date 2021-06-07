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Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні

Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського відвідати в липні Білий дім.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую, Джо Байдену, за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже чекаю зустрічі, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України і США", - написав Зеленський після телефонної розмови з Байденом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президенти України і США провели телефонну розмову. Байден повідомив, що чекає можливості прийняти Зеленського в Білому домі після свого повернення з турне по Європі.
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Топ коментарі
+32
пианину не забудь... "величайший *****"
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07.06.2021 21:01
+27
Еще никто никуда не едет.
Это вполне может быть кокаиновый бред ЗЕбанария из серии строительства космодромов и посадки миллиарда деревьев.
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07.06.2021 21:03
+19
глядя в глаза расскажешь "пачиму мы не в ната!", "СП-2 это паражение байдена!" и "меркель и макрон виноваты в агрессии против Украины!". не забудь только
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07.06.2021 21:03
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Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 5687
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07.06.2021 21:44 Відповісти
Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 1722
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07.06.2021 21:44 Відповісти
Пригласит его. Тоесть. Самого приглашения ще нет. Оно возможно будет, но только тогда , когда Байден вернётся из Европы. Зеленский же скачет от восторга, что такое приглашение уже от Байдена получил. Тресть , это уже свершившийся факт. Как видим Зеленский опять соврал. Выдал желаемое за действительное. Джейк Селиван заявляет, что Байден сказал Зеленскому что его ПРИГЛАСИТ , а не уже пригласил. Но только тогда, когда с Европы вернётся. Во время турне по Европе Байден встречаться с Зиленским не желает. И в Украину во время турне по Европе Байден тоже не заметит.
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07.06.2021 22:21 Відповісти
Это недоразумение думаю исправят до июля-месяца.
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07.06.2021 21:46 Відповісти
Может быть и гораздо быстрее.

Уже не первый раз представители СМИ и официальных правительственных организаций ЕС и США опровергают вранье ЗЕ.
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07.06.2021 21:54 Відповісти
Боты барыги живут в своей искревленной реальности, бедняги. 2 Года прошло, а их не отпускает.
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07.06.2021 21:47 Відповісти
тебя уже ищут на большой стройке
Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 3323
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07.06.2021 21:55 Відповісти
Вот и убогий бот барыги, бедняга.
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08.06.2021 15:15 Відповісти
Молодец. Уговорил таки чертяка языкастый.
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07.06.2021 21:48 Відповісти
Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 6305
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07.06.2021 21:54 Відповісти
Соевая ботва приказала Байдену не звонить, не втречаться с зеленым. Так старик их ослушался.
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07.06.2021 21:55 Відповісти
carlito ttn,ты бы конечно хотел чтоб Зеленский поехал к ***** в кремль? Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 7639
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07.06.2021 22:43 Відповісти
Собственно, оно именно туда и собирается.
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08.06.2021 02:09 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации его встречи с российским президентом Владимиром Путиным

20 мая, 12:53
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08.06.2021 02:11 Відповісти
И вот ведь что интересно.

С утра прямо из Белого дома появляется вот это:
Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 8478

А уже вечером ЗЕ соловьем поет в Твиттере, что его пригласили и Подоляковые ботофермы разносят эту хрень по всем ресурсам.
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07.06.2021 21:58 Відповісти
умолил. вот и все
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07.06.2021 21:59 Відповісти
наверно Зеленский выполнил условия Держдепа
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07.06.2021 22:44 Відповісти
може зебил шось напупав як завжди Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 415
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07.06.2021 23:10 Відповісти
да, но в Держдепе -не дураки
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08.06.2021 00:17 Відповісти
За полдня выполнил. Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 5454 На рояле им сыграл.

Или может исправил ситуацию с Нафтогазом?
Или может расследовал гоизмену в своем ОП?
Или может расследовал коррупцию в своем ОП?
Или может исправил ситуацию с узурацией НБУ?
Или может Коломойского взял под стражу и передал США?
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08.06.2021 02:07 Відповісти
Головне, що тобі то нічого не дасть, ти як був не дуже розумним, так нічого в тебе не зміниться.
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07.06.2021 22:11 Відповісти
Рік тому монобільшість називала непотрібною постанову щодо ПДЧ в НАТО, а тепер в них «крайні» Байден, Меркель і Макрон. Дворічна політика умиротворення Путіна, які сповідував Зеленський, миру Україні не принесла, натомість влада втратила підтримку міжнародних партнерів. Про це під час виступу на з'їзді "Європейської Солідарності" заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко.
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.
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07.06.2021 22:00 Відповісти
Найбільше вражають проплачені порохоботи. Ви усвідомлюєте, що ви нічим не кращі за скабєєву і соловйова? Я не фанат зеленського, ба, більше противник. Але те ,що коментуєте ви- це маразм 80 рівня.Ви запаРашу, ублюдки?
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07.06.2021 22:25 Відповісти
хоч ти "не фанат зеленського", але ти - дебіл, якщо таке висираєш
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07.06.2021 22:41 Відповісти
Придурок, я не знаю хто ти. Але на думку тверезих людей ти нікчема, яка не досягла нічого в житті. І не досягнеш. Бо душа твоя ПРОДАЖНА і сам ти , як гнилий помідор, або просто пі.ор, який, як закінчена, обісрана повія заробляє кошти на дорозі.(Ти очком?). Отримайсвої 3 гривні , та йди на дорогу, придурок.
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07.06.2021 22:49 Відповісти
згинь, піцдарасна зебільна шмаркля Михайло Ковальчук, щоб тобою не смерділо, сволота
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08.06.2021 09:44 Відповісти
Михайло Ковальчук, то може ты фанат *****? Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 8616
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07.06.2021 22:48 Відповісти
Миша, иди-ка ты по адресу. указанному в твоем последнем предложении. Туда, откуда вылез.
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07.06.2021 23:06 Відповісти
Найбільше вражають проплачені зеботи. Ви усвідомлюєте, що ви нічим не кращі за скабєєву і соловйова? Я не фанат зеленського, ба, більше противник. Але те ,що коментуєте ви- це маразм 80 рівня.Ви запаРашу, ублюдки? Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 210
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07.06.2021 23:08 Відповісти
Порошенко привітав телефонну розмову Києва та Вашингтона: "коли йдеться про наші інтереси у світі, ми - одна національна збірна"!
Гарною новиною назвав телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку. Формально принцип «нічого про Україну без України» - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні», - пише Порошенко у Facebook.
«Яким би не було наше ставлення до влади, «Європейська Солідарність» як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід», - вкотре наголошує Петро Порошенко.
«Тому і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами», - нагадав лідер «Європейської Солідарності».
«Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти», - резюмує п'ятий Президент.
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07.06.2021 22:40 Відповісти
Щоб тільки Чмо зелене в черговий раз не опозорило Україну! Чогось страшно випускати його іще кудись,окрім Оману і Буковеля...
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07.06.2021 22:43 Відповісти
а где Зеленский опозорил Украину?
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07.06.2021 22:49 Відповісти
везде Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 6666
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07.06.2021 23:03 Відповісти
этот подонок назначил виновных в убийстве шеремета,
этого мало ?
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08.06.2021 10:12 Відповісти
приглашение в вашенгтон , і це все що це недолуге зрозуміло з розмови Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 3071
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07.06.2021 23:03 Відповісти
навіть, якщо зустріч і відбудеться, то закінчиться повним пшиком і нічим! ГАРАНТОВАНО!
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08.06.2021 01:27 Відповісти
В июле в Вашингтоне выставка домашних животных?
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08.06.2021 01:54 Відповісти
Советник по национальной безопасностиJacob Jeremiah Sullivan проинформировал журналистов о поездке президента Джо Байдена по Европе. Основные тезисы касающиеся Украины и России.
Украина
Байден только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который публично агитировал за встречу перед саммитом Байден-Путин.
Встречи с Байденом в Европе не будет, Байден этим летом пригласил Зеленского в Белый дом . Дата визита уточняется.



https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.06.2021 05:14 Відповісти
Политический шут(скоморох) гороховый-президент Зеленский благодарит Байдена за возможность кривляться и пиариться на американской политической сцене за деньги украинских налогоплательщиков,показав очередную серию "Слуги народа" о Голобородько.
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08.06.2021 08:24 Відповісти
У Молдавії з Санду справи настільки блискучі, що прийшов критикувати чуже керівництво?
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08.06.2021 10:02 Відповісти
до чего же мерзкое существо этот зеленский
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08.06.2021 09:30 Відповісти
членограй в очередной раз лоханул недоумков голосовавших за него
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08.06.2021 10:13 Відповісти
Так запросив, чи буде ждати можливості запросити? Втім, нехай дитя поки потішиться, прийде в себе.
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08.06.2021 10:22 Відповісти
Дяденька Байден, заберите его себе и не выпускайте из Америки.
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08.06.2021 10:41 Відповісти
нехай зелох в Деловере порозказує про не50лямов Зеленський: Дякую Байдену за запрошення відвідати Вашингтон у липні - Цензор.НЕТ 3785
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09.06.2021 19:58 Відповісти
всё верно.
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09.06.2021 00:00 Відповісти
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