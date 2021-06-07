14 523 152
Зеленский: Благодарю Байдена за приглашение посетить Вашингтон в июле
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить в июле Белый дом.
Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо, Джо Байден, за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - написал Зеленский после телефонного разговора с Байденом.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президенты Украины и США провели телефонную беседу. Байден сообщил, что ждет возможности принять Зеленского в Белом доме после своего возвращения из турне по Европе.
Топ комментарии
+32 Стрелок
показать весь комментарий07.06.2021 21:01
+27 Герхард
показать весь комментарий07.06.2021 21:03
+19 Стрелок
показать весь комментарий07.06.2021 21:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Уже не первый раз представители СМИ и официальных правительственных организаций ЕС и США опровергают вранье ЗЕ.
20 мая, 12:53
С утра прямо из Белого дома появляется вот это:
А уже вечером ЗЕ соловьем поет в Твиттере, что его пригласили и Подоляковые ботофермы разносят эту хрень по всем ресурсам.
Или может исправил ситуацию с Нафтогазом?
Или может расследовал гоизмену в своем ОП?
Или может расследовал коррупцию в своем ОП?
Или может исправил ситуацию с узурацией НБУ?
Или может Коломойского взял под стражу и передал США?
Він зауважив, що ще рік тому у парламенті депутати з монобільшості заперечували необхідність постанови щодо надання Україні ПДЧ в НАТО, а тепер Зеленський "шукає крайніх".
«Перший і головний виклик - війна, бо не вдалося "зійтись з Путіним десь посередині", стати на коліна для того, щоб побачити в його очах мир», - констатує Порошенко.
«Дворічна політика умиротворення агресора зазнала системного краху. Зараз як ніколи є величезний ризик залишитися з агресором сам на сам», - застерігає Порошенко владу, яка своїми діями руйнує ту коаліцію, яка крок за кроком і день за днем будувалася 5 років.
«Тоді діяли санкції проти Путіна за Крим, санкції проти Північного потоку-2, санкції за окупований Донбас, санкції за МН-17, за Керченську протоку. Кожен цей крок - це була наша дипломатична перемога, яка зараз так бездарно розтринькується звинуваченнями в бік Байдена і США, Меркель і Німеччини, Макрона і Франції», - наголошує Петро Порошенко.
«І тільки по відношенню до Путіна ми не чуємо жодного коментаря», - констатує п'ятий Президент. Порошенко зауважив, що така недолуга зовнішня політика призвела до неучасті України у двох самітах НАТО поспіль.
«Це вже вважалося рутиною, бо з 2014 року саміт в Британії і закінчуючи самітом в Брюсселі, а потім самітом в Варшаві - ну а як же без України? Але вже два роки Україну на це зібрання не запрошують, а Зеленський знову намагається сховатися від власної безвідповідальності, звинувачуючи Порошенка, Байдена, Меркель, Макрона. Мені не соромно було би бути в цій компанії - якби від цього не страждала Україна», - говорить Петро Порошенко.
«Ми за кордоном і на зустрічах з міжнародними делегаціями наголошуємо про План дій щодо членства України в НАТО. А ще рік тому вся наша фракція у ВРУ була звинувачена в тому, що ми дарма піднімаємо питання про ПДЧ і лобіюємо постанову з цього приводу. Зараз вони цього соромляться», - зауважив Порошенко.
«Війна і безпека - це те, де Україна має об'єднатися для того, щоб як в 2014 захистити нашу землю», - резюмує лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко.
Гарною новиною назвав телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку. Формально принцип «нічого про Україну без України» - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні», - пише Порошенко у Facebook.
«Яким би не було наше ставлення до влади, «Європейська Солідарність» як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід», - вкотре наголошує Петро Порошенко.
«Тому і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами», - нагадав лідер «Європейської Солідарності».
«Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти», - резюмує п'ятий Президент.
этого мало ?
Украина
Байден только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который публично агитировал за встречу перед саммитом Байден-Путин.
Встречи с Байденом в Европе не будет, Байден этим летом пригласил Зеленского в Белый дом . Дата визита уточняется.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html