Байден у розмові із Зеленським повністю підтримав євроатлантичну інтеграцію України, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підкреслив повну підтримку євроатлантичної інтеграції України і важливість надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Президент Сполучених Штатів наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня", - повідомили в ОП.
"Лідери обмінялися думками щодо стратегічної взаємодії України та США напередодні важливих самітів "Групи семи" та Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Джо Байдена з керівництвом Євросоюзу та Президентом Росії", - сказано в повідомленні.
Зеленський розповів Байдену про ситуацію на Донбасі та уздовж українських кордонів.
"Він акцентував увагу на тому, що на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордону України й надалі спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння", - говориться в повідомленні. На думку Зеленського, "так зване відведення російських військ є лише імітацією".
Байден підтримав ініціативу Володимира Зеленського щодо створення Кримської платформи і запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні, підкреслили в ОП.
Президент США наголосив, що він є противником реалізації проекту "Північний потік – 2". Зі свого боку Володимир Зеленський акцентував увагу Джо Байдена, що "Північний потік – 2" не є економічним проектом, а створює серйозну загрозу та є безпековим викликом".
"Лідер США запевнив Президента України в гарантіях безпеки з боку США", - говориться в повідомленні.
Президент України також висловив вдячність за рішення США надати Україні 900 тис. доз вакцини проти COVID-19.
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Ну да, в сравнении с нашим президентом ихнего можно просто по имени называть.
Гарною новиною назвав телефонну розмову Володимира Зеленського з Джозефом Байденом п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Важливо, що перед американсько-російським самітом у Женеві Білий дім підтвердив Києву тверду і незламну підтримку. Формально принцип «нічого про Україну без України» - дотримано. І ще одна позитивна новина - анонс довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому у липні», - пише Порошенко у Facebook.
«Яким би не було наше ставлення до влади, «Європейська Солідарність» як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії. Це - наш принциповий підхід», - вкотре наголошує Петро Порошенко.
«Тому і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами», - нагадав лідер «Європейської Солідарності».
«Бажаю успіху владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти», - резюмує п'ятий Президент.
ОПа была ни раз и ни два поймана на откровенном вранье про встречи и переговоры
И все время повторял, что ЗЕ величайший политик мирового масштаба.
Ну и конечно обещал, что поможет ЗЕ посадить миллиард деревьев и построить космодром к межгалактической олимпиаде в Украине.
Киев неверно истолковал слова президента США об идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает портал Axios.
Как отмечает издание, изначально правительства США и Украины опубликовали «противоречивые» заявления по итогам телефонного разговора между Джо Байденом и его украинским коллегой Зеленским. В версии Киева говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что президент США поддержал такую позицию, и назвал толкование Киевом слов Байдена неверным. «Украина неверно охарактеризовала заявление и исправила запись [о разговоре]», - сообщили в СНБ.
Как отмечает издание, изначально правительства США и Украины опубликовали «противоречивые» заявления по итогам телефонного разговора между Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. В версии Киева говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что президент США поддержал такую позицию, и назвал толкование Киевом слов Байдена неверным. «Украина неверно охарактеризовала заявление и исправила запись [о разговоре]», - сообщили в СНБ.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президенты обсудили возможное членство Украины в альянсе «как ключевой инструмент резкого усиления своих возможностей по безопасности». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак также рассказал, что Байден поддержал евроатлантическую интеграцию страны