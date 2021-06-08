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Мешканцям ОРДЛО видали понад 580 тисяч паспортів РФ, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мешканцям ОРДЛО видали понад 580 тисяч паспортів РФ, - Денісова

Українцям, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, вже видано орієнтовно 584 тисячі паспортів РФ.

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла в програмі "Донбас PRIME", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз, за нашими даними, 584 тисячі паспортів видано громадянам України, які мешкають на цих територіях, частина наших громадян з них є ще і внутрішньо переміщеними особами", - поінформувала Денісова.

Також читайте: МВС РФ заявляє, що за два роки жителям ОРДЛО у спрощеному порядку видали понад 527 тис. російських паспортів

Вона також розповіла про причини, чому українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, беруть російські паспорти.

"Чому людина бере цей російський "аусвайс" - щоб була можливість отримати якісь додаткові виплати, полікуватися, бо якщо особа не має такого "паспорту", тоді не надають медичного лікування. Особа не може купити певні ліки або отримати їх безкоштовно. Ще це стосується тих осіб, які працюють або вчителями у школі, або лікарями у медзакладах. Якщо вони не отримують такі паспорти, тоді вони позбавляються взагалі роботи. Тому люди, щоб вижити, беруть ці паспорти", - уточнила Уповноважена ВР з прав людини.

Денісова нагадала, що РФ готується до виборів у Держдуму восени цього року. "І вони думають, що там (на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. – Ред.) буде теж щось на кшталт виборчого округу, і громадяни України, які отримають ці "аусвайси", підуть голосувати".

"І ми знаємо, що їх зараз змушують реєструватися на сайті виборчому, щоб потім проголосували за російську владу", - поінформувала Денісова.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
А у нас,перед ними-задержка,по пенсиям,не хорошо. Жителям ОРДЛО выдали более 580 тысяч паспортов РФ, - Денисова - Цензор.НЕТ 3209
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08.06.2021 07:55
+11
Я так понимаю денисова еще и оправдывает лугандонских ватанов и коллаборантов. Ну а чё? Войдите в положение. Этожнашишлюди.
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08.06.2021 07:56
+9
Пора в Раде принять закон о гражданах и не гражданах
Как это сделали 30 лет назад прибалты
Не все там имеют право голосовать . Как раша не кипятилась и не выла, а маленькие гордые республики навели порядок с козлорылыми агентами .
Украина терпит их - потому и лугандон и Крым теряет
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08.06.2021 07:56
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А у нас,перед ними-задержка,по пенсиям,не хорошо. Жителям ОРДЛО выдали более 580 тысяч паспортов РФ, - Денисова - Цензор.НЕТ 3209
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08.06.2021 07:55 Відповісти
вот это как раз и будет сибирь заселять
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08.06.2021 08:45 Відповісти
Я так понимаю денисова еще и оправдывает лугандонских ватанов и коллаборантов. Ну а чё? Войдите в положение. Этожнашишлюди.
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08.06.2021 07:56 Відповісти
Потенційні переселенці доСибіру та Заполяр'я.
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08.06.2021 07:56 Відповісти
А в Заполяр"ї зараз лафа. Сонце світить вдень і вночі. І світло вмикати не треба.
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08.06.2021 08:12 Відповісти
скоро навіть сніг може розтане
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08.06.2021 08:19 Відповісти
Там на 9 травня ще сніг лежав на сопках. Маю фото.
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08.06.2021 08:22 Відповісти
Мешканцям ОРДЛО видали понад 580 тисяч паспортів РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 2314 ТЯЖКОЕ НАСЛЕДИЕ ПУТИНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ В ОРЛДО..НОВАЯ ПАРТИЯ ПУТИНОЛОВ...Мешканцям ОРДЛО видали понад 580 тисяч паспортів РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 6645
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08.06.2021 09:34 Відповісти
Пора в Раде принять закон о гражданах и не гражданах
Как это сделали 30 лет назад прибалты
Не все там имеют право голосовать . Как раша не кипятилась и не выла, а маленькие гордые республики навели порядок с козлорылыми агентами .
Украина терпит их - потому и лугандон и Крым теряет
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08.06.2021 07:56 Відповісти
не с нашим правительством...
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08.06.2021 08:18 Відповісти
Sophia-Maria Duglass Украина теряет Донецк и Луганск, потому, что называет их лугандонами, и так же к ним и относится.
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08.06.2021 10:10 Відповісти
Стаття 19 ч.1 Закона України"Про громадянство України", підстави для втрати громадянства України, дйобровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
После деокупации, лишить гражданства и выселить за поребрик.
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08.06.2021 07:56 Відповісти
Ти чо? Це половину ВР потрібно позбавити громадянства разом з кловуном.
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08.06.2021 08:01 Відповісти
Списки новоспечених лаптєй всеодно потраплять в СБУ і вони будуть відомі.
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08.06.2021 07:59 Відповісти
І шо? Максимум, що зробить СБУ - сформує з них списки на нагородження орденами, медалями та грамотами.
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08.06.2021 08:04 Відповісти
Всё намного хуже. Чтобы обычной пенсионерке устроиться в студ общагу на проходную, нужен россейский паспорт! В любое гос. учреждение, даже уборщицей!, нужен росс паспорт, иначе на работу не возьмём! Всех берут под колпак уголовного кодекса РФ, чтобы чуть что, - ты подданый РФ и судить тебя суку будем по законам РФ.
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08.06.2021 08:03 Відповісти
Що просили, те і отримали.
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08.06.2021 08:13 Відповісти
100%
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08.06.2021 08:37 Відповісти
Тому, хто отримав таку ксиву треба відразу ставити туди штамп "Заборонено в'їзд в Україну строком на 3-5-10-50 років" на підставі незаконного перетину державного кордону України.
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08.06.2021 08:22 Відповісти
а что по этому поводу думает великий комбинатор с банковой? пенсии им повышенные или как?
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08.06.2021 08:27 Відповісти
То хай там живуть і "царствують" в своїй "ордлі", баба з воза - коням легше, для чого тепер напрягатись Україні і виплачувати пенсії рашинським підданим, все - гудбай...
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08.06.2021 08:35 Відповісти
Рос. паспорт - законное основание для репатриации
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08.06.2021 09:04 Відповісти
І Україна їм продовжує платити пенсії?
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08.06.2021 09:16 Відповісти
ЗАДАЮ ВОПРОС - ОТКУДА дЕНИСОВОЙ ИЗВЕСТНО КОЛ-ВО ПАСПОТОВ???
Она могла получить эту инфу из 3-х источников:
1. Из ОРДЛО. Значит сотрудничает с оккупантами.
2. Из раши. Значит получает инфу из статистики "опекунов Донбаса".
3. Придумала от потолка. Наименьшее из зол, не не менее брезгливое.
Пора бы СБУ заняться этой особой...
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08.06.2021 09:16 Відповісти
лапти не жмут?
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08.06.2021 09:47 Відповісти
Я не ношу ваших лаптей...
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10.06.2021 00:17 Відповісти
есть такая служба с аббревиатурой СВР.
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08.06.2021 09:49 Відповісти
Из открытых источников. Достаточно просто почитать официальные отчеты российских органов выдающих паспорта.
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08.06.2021 10:33 Відповісти
А це фактично всі, хто там залишився. То якого біса вони їдусь до нас за пенсіями і соціалкою?
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08.06.2021 09:47 Відповісти
вот у "единой паРашы" есть 580 тысяч голосов на будущих "выборах". уже посчитанных, пропечатанных и занесенных в копилку голосов. причем быдлу из дыры даже не нужно идти на эти самые "выборы". они проголосовали в момент получения аусвайса, многие даже не подозревая в силу скудоумия.
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08.06.2021 09:48 Відповісти
Це порушення української Конституції не завадить пліснявим облаштовувати вільну економічну зону для "нещасних" путинвведи. Просто перепишуть Конституцію під це кацапське ге, та й годі.
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08.06.2021 10:09 Відповісти
Необходимо принять закон запрещающий принимать участие в выборах, занимать гос должности гражданам имеющим более одного гражданства. И все вопросы отпадут с последующей реинтеграцией этих людей после освобождения Донбасса. Кстати и депутатов в Раде с двойным гражданством быть не должно, а то непонятно за какую страну они душой и телом. Хочешь иметь паспорт другой страны - не вопрос - оформляй, но сразу теряешь право голоса на выборах и должность в госструктурах.
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08.06.2021 10:38 Відповісти
Прийде скоро час,коли вони будуть тікати на московію і кинуть все своє майно,бо в Україні їм ніхто не дасть жити.
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08.06.2021 14:02 Відповісти
И это все происходит при полной пассивности и равнодушии руководства Украины, что может иметь печальные последствия для страны. Надо понимать, что Лугандон -это черная дыра для Украины и ее экономики, куда безвозвратно уходят огромные средства, которые остро необходимы свободной Украины и ее населению. Это фактически открытое финансирование нынешним зеленым руководством Украины террористов и уголовных банд на оккупированной РФ территории. Взамен Украина ежедневно получает обстрелы, убийства граждан Украины, диверсантов, наркотики, оружие, фальшивые деньги, и тысячи тонн наглой лжи. .
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08.06.2021 18:36 Відповісти
 
 