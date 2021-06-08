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Новости Политика Украины
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Денисова (994) паспорт (1134) Донбасс (26945) двойное гражданство (148) ОРДЛО (246)

Жителям ОРДЛО выдали более 580 тысяч паспортов РФ, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жителям ОРДЛО выдали более 580 тысяч паспортов РФ, - Денисова

Украинцам, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, уже выданы ориентировочно 584 тысячи паспортов РФ.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала в программе "Донбас PRIME", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас, по нашим данным, 584 тысячи паспортов выдано гражданам Украины, которые проживают на этих территориях, часть наших граждан из них являются еще и внутренне перемещенными лицами", - сообщила Денисова.

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Она также рассказала о причинах, почему украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, берут российские паспорта.

"Почему человек берет этот российский "аусвайс" - чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если человек не имеет такого "паспорта", тогда не оказывают медицинского лечения. Человек не может купить лекарства или получить их бесплатно. Еще это касается тех людей, которые работают или учителями в школе, или врачами в медучреждениях. Если они не получают такие паспорта, тогда они лишаются вообще работы. Поэтому люди, чтобы выжить, берут эти паспорта", - уточнила Уполномоченный по правам человека.

Денисова напомнила, что РФ готовится к выборам в Госдуму осенью этого года. "И они думают, что там (на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. - Ред.) будет тоже что-то вроде избирательного округа, и граждане Украины, которые получат эти " аусвайсы", пойдут голосовать".

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"И мы знаем, что их сейчас заставляют регистрироваться на сайте избирательном, чтобы потом проголосовали за российские власти", - сообщила Денисова.
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Топ комментарии
+12
А у нас,перед ними-задержка,по пенсиям,не хорошо. Жителям ОРДЛО выдали более 580 тысяч паспортов РФ, - Денисова - Цензор.НЕТ 3209
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08.06.2021 07:55
+11
Я так понимаю денисова еще и оправдывает лугандонских ватанов и коллаборантов. Ну а чё? Войдите в положение. Этожнашишлюди.
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08.06.2021 07:56
+9
Пора в Раде принять закон о гражданах и не гражданах
Как это сделали 30 лет назад прибалты
Не все там имеют право голосовать . Как раша не кипятилась и не выла, а маленькие гордые республики навели порядок с козлорылыми агентами .
Украина терпит их - потому и лугандон и Крым теряет
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08.06.2021 07:56
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А у нас,перед ними-задержка,по пенсиям,не хорошо. Жителям ОРДЛО выдали более 580 тысяч паспортов РФ, - Денисова - Цензор.НЕТ 3209
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08.06.2021 07:55 Ответить
вот это как раз и будет сибирь заселять
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08.06.2021 08:45 Ответить
Я так понимаю денисова еще и оправдывает лугандонских ватанов и коллаборантов. Ну а чё? Войдите в положение. Этожнашишлюди.
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08.06.2021 07:56 Ответить
Потенційні переселенці доСибіру та Заполяр'я.
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08.06.2021 07:56 Ответить
А в Заполяр"ї зараз лафа. Сонце світить вдень і вночі. І світло вмикати не треба.
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08.06.2021 08:12 Ответить
скоро навіть сніг може розтане
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08.06.2021 08:19 Ответить
Там на 9 травня ще сніг лежав на сопках. Маю фото.
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08.06.2021 08:22 Ответить
Мешканцям ОРДЛО видали понад 580 тисяч паспортів РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 2314 ТЯЖКОЕ НАСЛЕДИЕ ПУТИНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ В ОРЛДО..НОВАЯ ПАРТИЯ ПУТИНОЛОВ...Мешканцям ОРДЛО видали понад 580 тисяч паспортів РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 6645
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08.06.2021 09:34 Ответить
Пора в Раде принять закон о гражданах и не гражданах
Как это сделали 30 лет назад прибалты
Не все там имеют право голосовать . Как раша не кипятилась и не выла, а маленькие гордые республики навели порядок с козлорылыми агентами .
Украина терпит их - потому и лугандон и Крым теряет
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08.06.2021 07:56 Ответить
не с нашим правительством...
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08.06.2021 08:18 Ответить
Sophia-Maria Duglass Украина теряет Донецк и Луганск, потому, что называет их лугандонами, и так же к ним и относится.
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08.06.2021 10:10 Ответить
Стаття 19 ч.1 Закона України"Про громадянство України", підстави для втрати громадянства України, дйобровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
После деокупации, лишить гражданства и выселить за поребрик.
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08.06.2021 07:56 Ответить
Ти чо? Це половину ВР потрібно позбавити громадянства разом з кловуном.
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08.06.2021 08:01 Ответить
Списки новоспечених лаптєй всеодно потраплять в СБУ і вони будуть відомі.
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08.06.2021 07:59 Ответить
І шо? Максимум, що зробить СБУ - сформує з них списки на нагородження орденами, медалями та грамотами.
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08.06.2021 08:04 Ответить
Всё намного хуже. Чтобы обычной пенсионерке устроиться в студ общагу на проходную, нужен россейский паспорт! В любое гос. учреждение, даже уборщицей!, нужен росс паспорт, иначе на работу не возьмём! Всех берут под колпак уголовного кодекса РФ, чтобы чуть что, - ты подданый РФ и судить тебя суку будем по законам РФ.
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08.06.2021 08:03 Ответить
Що просили, те і отримали.
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08.06.2021 08:13 Ответить
100%
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08.06.2021 08:37 Ответить
Тому, хто отримав таку ксиву треба відразу ставити туди штамп "Заборонено в'їзд в Україну строком на 3-5-10-50 років" на підставі незаконного перетину державного кордону України.
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08.06.2021 08:22 Ответить
а что по этому поводу думает великий комбинатор с банковой? пенсии им повышенные или как?
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08.06.2021 08:27 Ответить
То хай там живуть і "царствують" в своїй "ордлі", баба з воза - коням легше, для чого тепер напрягатись Україні і виплачувати пенсії рашинським підданим, все - гудбай...
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08.06.2021 08:35 Ответить
Рос. паспорт - законное основание для репатриации
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08.06.2021 09:04 Ответить
І Україна їм продовжує платити пенсії?
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08.06.2021 09:16 Ответить
ЗАДАЮ ВОПРОС - ОТКУДА дЕНИСОВОЙ ИЗВЕСТНО КОЛ-ВО ПАСПОТОВ???
Она могла получить эту инфу из 3-х источников:
1. Из ОРДЛО. Значит сотрудничает с оккупантами.
2. Из раши. Значит получает инфу из статистики "опекунов Донбаса".
3. Придумала от потолка. Наименьшее из зол, не не менее брезгливое.
Пора бы СБУ заняться этой особой...
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08.06.2021 09:16 Ответить
лапти не жмут?
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08.06.2021 09:47 Ответить
Я не ношу ваших лаптей...
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10.06.2021 00:17 Ответить
есть такая служба с аббревиатурой СВР.
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08.06.2021 09:49 Ответить
Из открытых источников. Достаточно просто почитать официальные отчеты российских органов выдающих паспорта.
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08.06.2021 10:33 Ответить
А це фактично всі, хто там залишився. То якого біса вони їдусь до нас за пенсіями і соціалкою?
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08.06.2021 09:47 Ответить
вот у "единой паРашы" есть 580 тысяч голосов на будущих "выборах". уже посчитанных, пропечатанных и занесенных в копилку голосов. причем быдлу из дыры даже не нужно идти на эти самые "выборы". они проголосовали в момент получения аусвайса, многие даже не подозревая в силу скудоумия.
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08.06.2021 09:48 Ответить
Це порушення української Конституції не завадить пліснявим облаштовувати вільну економічну зону для "нещасних" путинвведи. Просто перепишуть Конституцію під це кацапське ге, та й годі.
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08.06.2021 10:09 Ответить
Необходимо принять закон запрещающий принимать участие в выборах, занимать гос должности гражданам имеющим более одного гражданства. И все вопросы отпадут с последующей реинтеграцией этих людей после освобождения Донбасса. Кстати и депутатов в Раде с двойным гражданством быть не должно, а то непонятно за какую страну они душой и телом. Хочешь иметь паспорт другой страны - не вопрос - оформляй, но сразу теряешь право голоса на выборах и должность в госструктурах.
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08.06.2021 10:38 Ответить
Прийде скоро час,коли вони будуть тікати на московію і кинуть все своє майно,бо в Україні їм ніхто не дасть жити.
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08.06.2021 14:02 Ответить
И это все происходит при полной пассивности и равнодушии руководства Украины, что может иметь печальные последствия для страны. Надо понимать, что Лугандон -это черная дыра для Украины и ее экономики, куда безвозвратно уходят огромные средства, которые остро необходимы свободной Украины и ее населению. Это фактически открытое финансирование нынешним зеленым руководством Украины террористов и уголовных банд на оккупированной РФ территории. Взамен Украина ежедневно получает обстрелы, убийства граждан Украины, диверсантов, наркотики, оружие, фальшивые деньги, и тысячи тонн наглой лжи. .
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08.06.2021 18:36 Ответить
 
 