За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК
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Понад 5 тис. кримінальних проваджень було зареєстровано за фактами зазначення недостовірних відомостей у декларації, за рік виявлено майже пів мільярда гривень незадекларованих активів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков на конференції Democracy in action: Zero corruption. Conference у вівторок.
"Система декларування в Україні довела свою ефективність: понад 5 тис. кримінальних проваджень було зареєстровано за фактами зазначення недостовірних відомостей у декларації. Лише за останній рік ми виявили майже пів мільярда гривень незадекларованих активів. Уже на сьогодні ми разом з антикорупційною прокуратурою, з НАБУ заявили два позови про конфіскацію необґрунтованих активів, тобто тих, які вказані в декларації, проте не підтверджені доходами", - сказав Новіков.
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или он борьбу возглавил?
Бубочка не вьіращивает мертвечука, как удобного во всех отношениях спарринг-партнера на вьіборах.
Бубочка не работает на свой карман.
Бубочка не крьішует махинации на поставках в армию.
И многое другое...
ты нефкурседела.
у вас ***** все решает...