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електронне декларування (1016) НАЗК (1169) Новіков Олександр (82)

За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК

Понад 5 тис. кримінальних проваджень було зареєстровано за фактами зазначення недостовірних відомостей у декларації, за рік виявлено майже пів мільярда гривень незадекларованих активів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков на конференції Democracy in action: Zero corruption. Conference у вівторок.

"Система декларування в Україні довела свою ефективність: понад 5 тис. кримінальних проваджень було зареєстровано за фактами зазначення недостовірних відомостей у декларації. Лише за останній рік ми виявили майже пів мільярда гривень незадекларованих активів. Уже на сьогодні ми разом з антикорупційною прокуратурою, з НАБУ заявили два позови про конфіскацію необґрунтованих активів, тобто тих, які вказані в декларації, проте не підтверджені доходами", - сказав Новіков.

Також читайте: Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Смени методичку, скучноВАТО от таких комментов. Развивай фантазию, например как Рогозин запускает из танка микросхему для затыкания дыры в корпусе на российском модуле МКС.
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08.06.2021 15:43
+1
кацапа,дуй в тайгу...а то ее всю вырубят,пока ты тут с сивочолым борешься.
ты нефкурседела. По фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях чиновников начато 5 тысяч производств, - НАПК - Цензор.НЕТ 5051
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08.06.2021 16:04
+1
та звідкіля в кацапа правда? За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1408брешеш знов.та у брітанський флаг закутався,шоб ***** атата не зробило за несанкціонований вихід у тирнет
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08.06.2021 16:34
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Не иначе благодаря Пете!
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08.06.2021 15:37 Відповісти
шо,ит бубочку в список включили? По фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях чиновников начато 5 тысяч производств, - НАПК - Цензор.НЕТ 842
или он борьбу возглавил?
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08.06.2021 15:39 Відповісти
Бубочка не договаривается с агрессором, чтобьі ему компенсировали за заводик в Крьіму.
Бубочка не вьіращивает мертвечука, как удобного во всех отношениях спарринг-партнера на вьіборах.
Бубочка не работает на свой карман.
Бубочка не крьішует махинации на поставках в армию.
И многое другое...
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08.06.2021 15:59 Відповісти
кацапа,дуй в тайгу...а то ее всю вырубят,пока ты тут с сивочолым борешься.
ты нефкурседела. По фактам указания недостоверной информации в электронных декларациях чиновников начато 5 тысяч производств, - НАПК - Цензор.НЕТ 5051
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08.06.2021 16:04 Відповісти
Правда очі ріже?
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08.06.2021 16:16 Відповісти
та звідкіля в кацапа правда? За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1408брешеш знов.та у брітанський флаг закутався,шоб ***** атата не зробило за несанкціонований вихід у тирнет
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08.06.2021 16:34 Відповісти
Когда по сути ответить не можешь, - переходишь на личность, єто не хорошо.
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08.06.2021 17:04 Відповісти
опять же..ну откуда у расейского раба-и вдруг личность? За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6869
у вас ***** все решает...
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08.06.2021 17:46 Відповісти
Смени методичку, скучноВАТО от таких комментов. Развивай фантазию, например как Рогозин запускает из танка микросхему для затыкания дыры в корпусе на российском модуле МКС.
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08.06.2021 15:43 Відповісти
рогозина на батуте оставлю тебе.
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08.06.2021 16:04 Відповісти
Рогозин нам нафиг не нужен. Это ваше ВАТОдостояние.
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08.06.2021 16:05 Відповісти
Сам его приплел, кацапчик.
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08.06.2021 16:19 Відповісти
Не, это ТВОЙ главный КАЦманавт, куда его лизать будешь только тупин подскажет. Хотя, скорее всего, Бортников. Но твой рашотрольский метод зачетный. Надо бы усовершенствовать.
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08.06.2021 16:58 Відповісти
Пора электронный суд запускать ! ))
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08.06.2021 15:39 Відповісти
И что дальше ? Не верю в чудо .
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08.06.2021 15:40 Відповісти
 
 