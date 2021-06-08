За фактами зазначення недостовірної інформації в електронних деклараціях чиновників розпочато 5 тисяч проваджень, - НАЗК

Понад 5 тис. кримінальних проваджень було зареєстровано за фактами зазначення недостовірних відомостей у декларації, за рік виявлено майже пів мільярда гривень незадекларованих активів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков на конференції Democracy in action: Zero corruption. Conference у вівторок.

"Система декларування в Україні довела свою ефективність: понад 5 тис. кримінальних проваджень було зареєстровано за фактами зазначення недостовірних відомостей у декларації. Лише за останній рік ми виявили майже пів мільярда гривень незадекларованих активів. Уже на сьогодні ми разом з антикорупційною прокуратурою, з НАБУ заявили два позови про конфіскацію необґрунтованих активів, тобто тих, які вказані в декларації, проте не підтверджені доходами", - сказав Новіков.

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