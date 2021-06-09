Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін

Петиція на сайті Офісу Президента про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала вже 13 тисяч підписів. Для її розгляду необхідно зібрати ще 12 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Якщо не зберемо підписів, значить, ми, українці, терпимо таких виродків на посадах. Так чому б Зеленському не призначити нових?" - зазначив Шабунін.

До кінця збору підписів залишилося 18 днів.

За його словами, підписання петиції займе дві хвилини.

"Питання не стільки в Татарові, скільки в неприйнятності призначень Зеленським покидьків Януковича. Видимій демонстрації, засвідченій нашими, громадян, підписами", - підкреслив глава ЦПК.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі зареєстрована петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова.