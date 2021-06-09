Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін
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Петиція на сайті Офісу Президента про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала вже 13 тисяч підписів. Для її розгляду необхідно зібрати ще 12 тис.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.
"Якщо не зберемо підписів, значить, ми, українці, терпимо таких виродків на посадах. Так чому б Зеленському не призначити нових?" - зазначив Шабунін.
До кінця збору підписів залишилося 18 днів.
За його словами, підписання петиції займе дві хвилини.
"Питання не стільки в Татарові, скільки в неприйнятності призначень Зеленським покидьків Януковича. Видимій демонстрації, засвідченій нашими, громадян, підписами", - підкреслив глава ЦПК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі зареєстрована петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова.
Будь ласка, зачекайте...
Произошла чудовищная ошибка - Вы назначили не тех.
А мы были уверены, что Вы назначите тех.
Ведь доказательств Вашего ума, патриотизма, знаний и опыта в ведении государственных дел было бесконечное количество.
А ваша смелость, доказанная ловким убеганием от повесток в военкоман, не оставляла сомнений, что Вы - гениальный Верховный Главнокомандующий !
(с любовью и преданностью, всегда Ваш Виталик Шабунин)
Добре, якщо той, хто рвав гузно, зрозумів, що те було помилкою.
Ударити по "клавам" треба так, щоб Татаров знов опинися біля розбитого корита. Можливо другої можливості вже не буде.
Скоро зеленский все поймет, устыдится и уволит хороняку.
Все это полумеры...