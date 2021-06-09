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Новини Політика України
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Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін

Петиція на сайті Офісу Президента про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала вже 13 тисяч підписів. Для її розгляду необхідно зібрати ще 12 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Якщо не зберемо підписів, значить, ми, українці, терпимо таких виродків на посадах. Так чому б Зеленському не призначити нових?" - зазначив Шабунін.

До кінця збору підписів залишилося 18 днів.

За його словами, підписання петиції займе дві хвилини.

"Питання не стільки в Татарові, скільки в неприйнятності призначень Зеленським покидьків Януковича. Видимій демонстрації, засвідченій нашими, громадян, підписами", - підкреслив глава ЦПК.

Також читайте: Шарій звинуватив Портнова і Татарова в переслідуванні його партії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі зареєстрована петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Треба використовувати будь-яку можливість тиску на цих зелених вилупків.
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09.06.2021 13:37
+7
Зеля відповість ідіть у сраку.
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09.06.2021 13:37
+5
Помиляєшся!, 😁 Читай вище комети. Порохоботи в цьому участі не беруть. То смєтуни. 😁
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09.06.2021 14:24
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Нє астанавлівайтесь, Віталя, не астанавлівайтєсь!!! Под петицией об увольнении Татарова осталось собрать 12 тыс. подписей, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3380
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09.06.2021 13:36 Відповісти
Таварищ Зеленский !

Произошла чудовищная ошибка - Вы назначили не тех.

А мы были уверены, что Вы назначите тех.

Ведь доказательств Вашего ума, патриотизма, знаний и опыта в ведении государственных дел было бесконечное количество.

А ваша смелость, доказанная ловким убеганием от повесток в военкоман, не оставляла сомнений, что Вы - гениальный Верховный Главнокомандующий !

(с любовью и преданностью, всегда Ваш Виталик Шабунин)
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09.06.2021 18:45 Відповісти
Зеля відповість ідіть у сраку.
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09.06.2021 13:37 Відповісти
Треба використовувати будь-яку можливість тиску на цих зелених вилупків.
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09.06.2021 13:37 Відповісти
Шабунин в 2018-19 рвал свое очко "лишбынепорошенко", а теперь скулит.
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09.06.2021 13:49 Відповісти
Наче я не вкурсі...
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09.06.2021 13:54 Відповісти
а это и не тебе...
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09.06.2021 14:02 Відповісти
То що, тепер петицію не підписувати? Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3555
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09.06.2021 16:07 Відповісти
Тепер можеш підписати хоч тисячу петицій )))
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09.06.2021 18:46 Відповісти
Людині властиво помилятися...
Добре, якщо той, хто рвав гузно, зрозумів, що те було помилкою.
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09.06.2021 19:13 Відповісти
Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4185

Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 707
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09.06.2021 16:06 Відповісти
шабунін, невже ти такий наівний? Ну не здасть вавасік цю потовору. Треба було їх на початку весни 14 року вішати, а не кидати у сміттєві баки.
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09.06.2021 13:48 Відповісти
та хоча би послухати нас в 2019-му, ми ж попереджали...
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09.06.2021 14:01 Відповісти
Ну, диванні війська покажіть свою силу.
Ударити по "клавам" треба так, щоб Татаров знов опинися біля розбитого корита. Можливо другої можливості вже не буде.
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09.06.2021 13:53 Відповісти
Ось вони зараз як візьмуться...Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5263
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09.06.2021 14:03 Відповісти
Невже 25000 порохоботів незнайшлось, а може вони помнять, що і їх шеф робив міністром при Януковичу, але це така мелочь
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09.06.2021 20:45 Відповісти
толку з тих підписів, якщо результат їх все-одно "до розгляду"
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09.06.2021 14:00 Відповісти
Про подонка зеленского тишина. Абсолютная.
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09.06.2021 14:01 Відповісти
Затихарився.
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09.06.2021 14:04 Відповісти
шабунин наносит просто титанические удары по татарову.
Скоро зеленский все поймет, устыдится и уволит хороняку.
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09.06.2021 14:04 Відповісти
Оказалось, что парахнявык всего ничего, а крику-то, крику!
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09.06.2021 14:06 Відповісти
Помиляєшся!, 😁 Читай вище комети. Порохоботи в цьому участі не беруть. То смєтуни. 😁
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09.06.2021 14:24 Відповісти
увольнении!!! эиу Крысу в месте с ермаком и "величайшим" нужно закрывать на пожизняк с полной конфискацией!!!
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09.06.2021 14:33 Відповісти
А бЄню-фармазона? А рИнатку-наперсточника? ...........
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09.06.2021 19:19 Відповісти
Вот сейчас Татарова сместим и...заживем!!!
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09.06.2021 14:38 Відповісти
Шабунин то каким боком к Татарову.Не по профилю.Где,кстати ,трудится этот святой человек.Из чьих волосатых лап жрет свою сиротскую пайку?
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09.06.2021 14:46 Відповісти
Не,с Татаровым надо решать,просто борцун забрел на чужую поляну,а там свои борцы...
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09.06.2021 14:48 Відповісти
Зеля Найвэлычниша челобитных от своих холопов не читает (уже ж проверено) - у неё цель - второе президентство через пару лет, от которого она, безбожница, два года назад отхрещивалась.. ей до сраки призывы лохтората, на словАх, к благоразумию, если для неё её же слова ничего не значат.. недодиктаторша, посчитав барыши, тупо вошла во вкус..
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09.06.2021 15:01 Відповісти
Ага зебил Шабунин призывает теперь наводить косметику в лагере зебилов. Нет парень, Шабуня, покайся перед страной, за призывы к приходу к власти Коломойского. Дело не в Татарове, а в массовых Шабуниных, которым хвосты на повороте заносить приходится.
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09.06.2021 15:30 Відповісти
Ага - раньше входил по логину и паролю, сейчас только через ДИЮ. Маразм.
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09.06.2021 16:16 Відповісти
+
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09.06.2021 16:24 Відповісти
Вже не 12000, а 10 879 підписів треба зібрати
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09.06.2021 17:10 Відповісти
СРОЧНО: ШАРИЙ СЛИЛ СТЕРНЕНКА И ПОРТНОВА! ТАКОГО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ УСЫЛШАТЬ https://www.youtube.com/watch?v=nGey1g052pg
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09.06.2021 17:11 Відповісти
Гнать этого рагуля в ростов!!!!!!!!
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09.06.2021 18:15 Відповісти
Я зайшов у "петиції" і не зрозумів - склалось враження шо це петиції росії
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09.06.2021 18:19 Відповісти
Я зайшов у "петиції" і не зрозумів - склалось враження шо це петиції росії
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09.06.2021 18:20 Відповісти
И где следует поставить свою подпись против татарова.?
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09.06.2021 19:38 Відповісти
А там хоть 120 тыс. собери, но д'ерьмак своего козлика не сольёт..Пока его самого не сольют.
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09.06.2021 21:12 Відповісти
ОПешний чорт заблокував підписання петицій щоб звести цей інструмент нанівець. Мало хто має цифровий підпис чи банк ID
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09.06.2021 23:45 Відповісти
А смысл? Ну не будет этого татарова, будет другой! А осел,ермак, шефир и пр. сволочь шабуньку не волнуют?
Все это полумеры...
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10.06.2021 00:21 Відповісти
 
 