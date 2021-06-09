РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15283 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 914 42
отставка (3094) петиция (326) Шабунин (467) Татаров Олег (350)

Под петицией об увольнении Татарова осталось собрать 12 тыс. подписей, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Под петицией об увольнении Татарова осталось собрать 12 тыс. подписей, - Шабунин

Петиция на сайте Офиса Президента об увольнении Олега Татарова с поста замглавы ОП собрала уже 13 тысяч подписей. Для ее рассмотрения необходимо собрать еще 12 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Если не соберем подписи, значит мы, украинцы, терпим таких уродов на должностях. Так почему бы Зеленскому не назначить новых?" - отметил Шабунин.

До конца сбора подписей осталось 18 дней. 

По его словам, подписание петиции займет две минуты.

"Вопрос не столько в Татарове, сколько в неприемлемости назначений Зеленским подонков Януковича. Видимой демонстрации, заверенной нашими, граждан, подписями", - подчеркнул глава ЦПК.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Зеленского срывает конкурс на главу САП из-за провала своего кандидата Костина, - Шабунин

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Треба використовувати будь-яку можливість тиску на цих зелених вилупків.
показать весь комментарий
09.06.2021 13:37
+7
Зеля відповість ідіть у сраку.
показать весь комментарий
09.06.2021 13:37
+5
Помиляєшся!, 😁 Читай вище комети. Порохоботи в цьому участі не беруть. То смєтуни. 😁
показать весь комментарий
09.06.2021 14:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нє астанавлівайтесь, Віталя, не астанавлівайтєсь!!! Под петицией об увольнении Татарова осталось собрать 12 тыс. подписей, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3380
показать весь комментарий
09.06.2021 13:36 Ответить
Таварищ Зеленский !

Произошла чудовищная ошибка - Вы назначили не тех.

А мы были уверены, что Вы назначите тех.

Ведь доказательств Вашего ума, патриотизма, знаний и опыта в ведении государственных дел было бесконечное количество.

А ваша смелость, доказанная ловким убеганием от повесток в военкоман, не оставляла сомнений, что Вы - гениальный Верховный Главнокомандующий !

(с любовью и преданностью, всегда Ваш Виталик Шабунин)
показать весь комментарий
09.06.2021 18:45 Ответить
Зеля відповість ідіть у сраку.
показать весь комментарий
09.06.2021 13:37 Ответить
Треба використовувати будь-яку можливість тиску на цих зелених вилупків.
показать весь комментарий
09.06.2021 13:37 Ответить
Шабунин в 2018-19 рвал свое очко "лишбынепорошенко", а теперь скулит.
показать весь комментарий
09.06.2021 13:49 Ответить
Наче я не вкурсі...
показать весь комментарий
09.06.2021 13:54 Ответить
а это и не тебе...
показать весь комментарий
09.06.2021 14:02 Ответить
То що, тепер петицію не підписувати? Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3555
показать весь комментарий
09.06.2021 16:07 Ответить
Тепер можеш підписати хоч тисячу петицій )))
показать весь комментарий
09.06.2021 18:46 Ответить
Людині властиво помилятися...
Добре, якщо той, хто рвав гузно, зрозумів, що те було помилкою.
показать весь комментарий
09.06.2021 19:13 Ответить
Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4185

Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 707
показать весь комментарий
09.06.2021 16:06 Ответить
шабунін, невже ти такий наівний? Ну не здасть вавасік цю потовору. Треба було їх на початку весни 14 року вішати, а не кидати у сміттєві баки.
показать весь комментарий
09.06.2021 13:48 Ответить
та хоча би послухати нас в 2019-му, ми ж попереджали...
показать весь комментарий
09.06.2021 14:01 Ответить
Ну, диванні війська покажіть свою силу.
Ударити по "клавам" треба так, щоб Татаров знов опинися біля розбитого корита. Можливо другої можливості вже не буде.
показать весь комментарий
09.06.2021 13:53 Ответить
Ось вони зараз як візьмуться...Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5263
показать весь комментарий
09.06.2021 14:03 Ответить
Невже 25000 порохоботів незнайшлось, а може вони помнять, що і їх шеф робив міністром при Януковичу, але це така мелочь
показать весь комментарий
09.06.2021 20:45 Ответить
толку з тих підписів, якщо результат їх все-одно "до розгляду"
показать весь комментарий
09.06.2021 14:00 Ответить
Про подонка зеленского тишина. Абсолютная.
показать весь комментарий
09.06.2021 14:01 Ответить
Затихарився.
показать весь комментарий
09.06.2021 14:04 Ответить
шабунин наносит просто титанические удары по татарову.
Скоро зеленский все поймет, устыдится и уволит хороняку.
показать весь комментарий
09.06.2021 14:04 Ответить
Оказалось, что парахнявык всего ничего, а крику-то, крику!
показать весь комментарий
09.06.2021 14:06 Ответить
Помиляєшся!, 😁 Читай вище комети. Порохоботи в цьому участі не беруть. То смєтуни. 😁
показать весь комментарий
09.06.2021 14:24 Ответить
увольнении!!! эиу Крысу в месте с ермаком и "величайшим" нужно закрывать на пожизняк с полной конфискацией!!!
показать весь комментарий
09.06.2021 14:33 Ответить
А бЄню-фармазона? А рИнатку-наперсточника? ...........
показать весь комментарий
09.06.2021 19:19 Ответить
Вот сейчас Татарова сместим и...заживем!!!
показать весь комментарий
09.06.2021 14:38 Ответить
Шабунин то каким боком к Татарову.Не по профилю.Где,кстати ,трудится этот святой человек.Из чьих волосатых лап жрет свою сиротскую пайку?
показать весь комментарий
09.06.2021 14:46 Ответить
Не,с Татаровым надо решать,просто борцун забрел на чужую поляну,а там свои борцы...
показать весь комментарий
09.06.2021 14:48 Ответить
Зеля Найвэлычниша челобитных от своих холопов не читает (уже ж проверено) - у неё цель - второе президентство через пару лет, от которого она, безбожница, два года назад отхрещивалась.. ей до сраки призывы лохтората, на словАх, к благоразумию, если для неё её же слова ничего не значат.. недодиктаторша, посчитав барыши, тупо вошла во вкус..
показать весь комментарий
09.06.2021 15:01 Ответить
Ага зебил Шабунин призывает теперь наводить косметику в лагере зебилов. Нет парень, Шабуня, покайся перед страной, за призывы к приходу к власти Коломойского. Дело не в Татарове, а в массовых Шабуниных, которым хвосты на повороте заносить приходится.
показать весь комментарий
09.06.2021 15:30 Ответить
Ага - раньше входил по логину и паролю, сейчас только через ДИЮ. Маразм.
показать весь комментарий
09.06.2021 16:16 Ответить
+
показать весь комментарий
09.06.2021 16:24 Ответить
Вже не 12000, а 10 879 підписів треба зібрати
показать весь комментарий
09.06.2021 17:10 Ответить
СРОЧНО: ШАРИЙ СЛИЛ СТЕРНЕНКА И ПОРТНОВА! ТАКОГО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ УСЫЛШАТЬ https://www.youtube.com/watch?v=nGey1g052pg
показать весь комментарий
09.06.2021 17:11 Ответить
Гнать этого рагуля в ростов!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.06.2021 18:15 Ответить
Я зайшов у "петиції" і не зрозумів - склалось враження шо це петиції росії
показать весь комментарий
09.06.2021 18:19 Ответить
Я зайшов у "петиції" і не зрозумів - склалось враження шо це петиції росії
показать весь комментарий
09.06.2021 18:20 Ответить
И где следует поставить свою подпись против татарова.?
показать весь комментарий
09.06.2021 19:38 Ответить
А там хоть 120 тыс. собери, но д'ерьмак своего козлика не сольёт..Пока его самого не сольют.
показать весь комментарий
09.06.2021 21:12 Ответить
ОПешний чорт заблокував підписання петицій щоб звести цей інструмент нанівець. Мало хто має цифровий підпис чи банк ID
показать весь комментарий
09.06.2021 23:45 Ответить
А смысл? Ну не будет этого татарова, будет другой! А осел,ермак, шефир и пр. сволочь шабуньку не волнуют?
Все это полумеры...
показать весь комментарий
10.06.2021 00:21 Ответить
 
 