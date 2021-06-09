Под петицией об увольнении Татарова осталось собрать 12 тыс. подписей, - Шабунин

Петиция на сайте Офиса Президента об увольнении Олега Татарова с поста замглавы ОП собрала уже 13 тысяч подписей. Для ее рассмотрения необходимо собрать еще 12 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Если не соберем подписи, значит мы, украинцы, терпим таких уродов на должностях. Так почему бы Зеленскому не назначить новых?" - отметил Шабунин.

До конца сбора подписей осталось 18 дней.

По его словам, подписание петиции займет две минуты.

"Вопрос не столько в Татарове, сколько в неприемлемости назначений Зеленским подонков Януковича. Видимой демонстрации, заверенной нашими, граждан, подписями", - подчеркнул глава ЦПК.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.

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