Под петицией об увольнении Татарова осталось собрать 12 тыс. подписей, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Петиция на сайте Офиса Президента об увольнении Олега Татарова с поста замглавы ОП собрала уже 13 тысяч подписей. Для ее рассмотрения необходимо собрать еще 12 тыс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.
"Если не соберем подписи, значит мы, украинцы, терпим таких уродов на должностях. Так почему бы Зеленскому не назначить новых?" - отметил Шабунин.
До конца сбора подписей осталось 18 дней.
По его словам, подписание петиции займет две минуты.
"Вопрос не столько в Татарове, сколько в неприемлемости назначений Зеленским подонков Януковича. Видимой демонстрации, заверенной нашими, граждан, подписями", - подчеркнул глава ЦПК.
Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.
Пожалуйста, подождите...
Произошла чудовищная ошибка - Вы назначили не тех.
А мы были уверены, что Вы назначите тех.
Ведь доказательств Вашего ума, патриотизма, знаний и опыта в ведении государственных дел было бесконечное количество.
А ваша смелость, доказанная ловким убеганием от повесток в военкоман, не оставляла сомнений, что Вы - гениальный Верховный Главнокомандующий !
(с любовью и преданностью, всегда Ваш Виталик Шабунин)
Добре, якщо той, хто рвав гузно, зрозумів, що те було помилкою.
Ударити по "клавам" треба так, щоб Татаров знов опинися біля розбитого корита. Можливо другої можливості вже не буде.
Скоро зеленский все поймет, устыдится и уволит хороняку.
Все это полумеры...