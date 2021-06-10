Пацієнта, у якого були вражені 100% легень, урятували в Дніпрі

У реанімації чоловік провів місяць. Зараз він вже у звичайній палаті і дихає самостійно, хоч легені як і раніше серйозно уражені.

Про те розповів головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Анатолій з Дніпровського району, села Миколаївка, дуже важко захворів 7 травня і майже місяць перебував у реанімаційному відділенні. Коли ми розповіли діагноз дочці, а вона - медик, то рідні почали готуватися до найважчого. Було 100% ураження легень", - розповів глава медустанови.

Зараз пацієнта вже перевели з реанімації.

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"Щастя, що він сьогодні вже сам дихає, тримає тиск, правильне серцебиття", - розповів Риженко.

Лікар зазначає, що поки у пацієнта, ще спостерігається серйозне ураження легень і фіброз. Попереду його чекає тривала реабілітація.