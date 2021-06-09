Путін: Немає жодних гарантій, що Україна не вступить в НАТО
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Президент країни-агресора Володимир Путін вважає, що президенти України і США Зеленський і Байден могли обговорювати надання Україні ПДЧ, просто не захотіли про це публічно говорити.
Про це Путін сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зараз американські партнери говорять, що нічого не обіцяли ні Україні, ні українському керівництву, зокрема президенту Зеленському. Звідки ми це знаємо? Можна собі уявити, що план вступу України в НАТО обговорюється, у всякому разі, ніхто не говорить "ні"", - заявив президент РФ.
Путін не виключив, що заяви США про те, що президент Джо Байден не говорив у розмові з президентом України про надання Києву плану дій щодо вступу в НАТО можуть бути пов'язані з майбутнім самітом лідерів РФ і США.
"Може просто вони йому (Зеленському) сказали: "знаєш що, ти зарано виліз, рано ще про це говорити. І не до місця ти виліз, тому що зараз намічається зустріч на вищому рівні двох президентів. Чого ти нам заважаєш? Псуєш нам обстановку перед самітом? Помовчати не міг кілька днів", - сказав Путін.
Він також заявив, що Україна пропонувала обговорити в ході російсько-українського саміту питання міжнародної безпеки. Путін вважає, що краще було б обговорити питання двосторонніх відносин.
"Справа в тому, що, коли ми запитали на рівні адміністрації, про що ж пропонується поговорити (в ході саміту), ми отримали відповідь. Вам здасться, може, це дивним. Не думаю, що тут є якийсь секрет. Але в цілому пропонувалося говорити про міжнародну безпеку. Але мені здається, що у нас в двосторонніх відносинах стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", - сказав Путін.
Він додав, що йому "не дуже зрозуміло", що Київ вкладає в поняття міжнародної безпеки, яке слід обговорити з Росією.
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и ДА, рашка кирпичями конкретно срется от США! ))) Почитай ваших вояк при пагонах - развалят в хлам вашу казламордию в 1-2 недели!
Теперь никакой дружбы срашкой не будет уж точно.
Это значит ждем и рейдов на тк НАШ и на Мураева и на прочих.
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Мы не знаем чё эта такое, если бі мі знали чё это такое, но ми не знаем чё это такое...
Украина Будет в НАТО!
И в этом виноват только агрессор.
аведь если разобраться, волей или неволей, сам того неосознавая куйло нам в этом помогает!!!!
українською і ніяке кацапо-кодло зі сходу не буде навіть мріяти
вас-русскаїзичних і нас-українців "за компанію" "защіщать"
від нашої рідної землі, мови, держави, історії, традицій, звичаїв, майна і
навіть від нашого власного життя!!!Sergii
Ivanov 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю.
Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.https://www.volyn.com.ua/news/184667-u-lutsku-studenty-kyatitsi-zaspivaly-ukraina-tse-ia-video?У Луцьку студенти-китайці заспівали: «Україна - це ти» (Відео)
2- Гуцули, бойки, подоляки, русини, наддніпрянці, лемки, волиняки закарпатці, буковинці, слобожанці - всі є українці!
3- сам наполовину лемко, на чверть поляк і на чверть подоляк - українець і прекрасно розумію і "січу" всі ці діалекти і це нормально для любої мови мати діалекти (здається Віктор Гюго сказав, що по розмові жителя Лондона може оприділити з якого району міста той!)
4- Якщо живучи в Україні самі не здатні в'їхати в елементарні речі, то запитайте мудрих людей типу Юри з Коломиї - можете вони вам хоч щось пояснять:
https://www.youtube.com/watch?v=v5eG4_E-X38
І ще:Американець вивчив
українську мову за рік. Браян Ескобар - волонтер Корпусу миру США, він родом з
Лос-Анджелеса.
https://www.youtube.com/watch?v=tj1p5DHZLJE
націоналісти-біндєровці прітєсняют руцкіх,запрєщають руцкій язик. Значить,, нужна із защітіть. Це вони про мовний закон. Доречі, як ти ставишся до запровадження цього закону?
-Стародубщина :майже Вся Брянська, половина Смоленської, Курської, Воронезької областей;
-Кубань, Ставропілля
- частина Берестейської (Брестської) області;
-Вся Холмщина, зараз це - Польща. Якщо такими темпами будемо роздавати землю, дітям нічого не залишиться.