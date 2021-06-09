Путін: Немає жодних гарантій, що Україна не вступить в НАТО

Президент країни-агресора Володимир Путін вважає, що президенти України і США Зеленський і Байден могли обговорювати надання Україні ПДЧ, просто не захотіли про це публічно говорити.

Про це Путін сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз американські партнери говорять, що нічого не обіцяли ні Україні, ні українському керівництву, зокрема президенту Зеленському. Звідки ми це знаємо? Можна собі уявити, що план вступу України в НАТО обговорюється, у всякому разі, ніхто не говорить "ні"", - заявив президент РФ.

Путін не виключив, що заяви США про те, що президент Джо Байден не говорив у розмові з президентом України про надання Києву плану дій щодо вступу в НАТО можуть бути пов'язані з майбутнім самітом лідерів РФ і США.

"Може просто вони йому (Зеленському) сказали: "знаєш що, ти зарано виліз, рано ще про це говорити. І не до місця ти виліз, тому що зараз намічається зустріч на вищому рівні двох президентів. Чого ти нам заважаєш? Псуєш нам обстановку перед самітом? Помовчати не міг кілька днів", - сказав Путін.

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Він також заявив, що Україна пропонувала обговорити в ході російсько-українського саміту питання міжнародної безпеки. Путін вважає, що краще було б обговорити питання двосторонніх відносин.

"Справа в тому, що, коли ми запитали на рівні адміністрації, про що ж пропонується поговорити (в ході саміту), ми отримали відповідь. Вам здасться, може, це дивним. Не думаю, що тут є якийсь секрет. Але в цілому пропонувалося говорити про міжнародну безпеку. Але мені здається, що у нас в двосторонніх відносинах стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", - сказав Путін.

Він додав, що йому "не дуже зрозуміло", що Київ вкладає в поняття міжнародної безпеки, яке слід обговорити з Росією.