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Путин: Нет никаких гарантий, что Украина не вступит в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин: Нет никаких гарантий, что Украина не вступит в НАТО

Президент страны-агрессора Владимир Путин считает, что президенты Украины и США Зеленский и Байден могли обсуждать предоставление Украине ПДЧ, просто не захотели об этом публично говорить.

Об этом Путин сказал в интервью телеканалу "Россия-1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит "нет"", - заявил президент РФ.

Читайте: Вице-премьер Стефанишина о промедлении с ПДЧ для Украины: "Никто не хочет раздражать Россию"

Путин не исключил, что заявления США о том, что президент Джо Байден не говорил в разговоре с президентом Украины о предоставлении Киеву плана действий по вступлению в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров РФ и США.

"Может быть просто они ему (Зеленскому) сказали: "знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентом. Чего ты нам мешаешь? Портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог несколько дней", - сказал Путин.

Также читайте: США и Украина скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным, - ОП

Он также отметил, что Украина предложила во время украинско-российского саммита обсудить вопросы международной безопасности. Путин считает, что лучше было бы обсудить вопросы двусторонних отношений.

"Дело в том, что, когда мы спросили на уровне администрации, о чем же предлагается поговорить (в ходе саммита), мы получили ответ. Вам покажется, может, это странным. Не думаю, что здесь есть какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности. Но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом ", - сказал Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США поддерживают членство Украины в НАТО, - Блинкен

Он добавил, что ему, "не очень понятно", что Киев вкладывает в понятие международной безопасности, которую следует обсудить с Россией.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+61
вступит... обязательно вступит....
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09.06.2021 21:31
+54
Путин - **** !!!! Лалала лалала 😀😀😀
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09.06.2021 21:33
+47
Путин: Нет никаких гарантий, что Украина не вступит в НАТО - Цензор.НЕТ 3737

Украина на 100% вступит в НАТО !!!!
это вопрос только времени, и может даже короткого времени....

до Крыма и Донбасса может быть и не вступила бы.
кремлин дурилка картонная !!!
вот благодаря тебе и вступит Путин: Нет никаких гарантий, что Украина не вступит в НАТО - Цензор.НЕТ 3401
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09.06.2021 21:44
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что-то у куйла штанишки пожелтели...наверное энурез?
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09.06.2021 22:06 Ответить
Путін: Немає жодних гарантій, що Україна не вступить в НАТО - Цензор.НЕТ 8316 Путін: Немає жодних гарантій, що Україна не вступить в НАТО - Цензор.НЕТ 7026
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09.06.2021 22:11 Ответить
кацапы-андрофаги, Украина по факту уже в НАТО, она ужЕ (почти в одиночку) воюет на стороне НАТО против того, кому многие из блока даже слова против не сказали бы, хотя некоторые боятся сами себе в этом сознаться..
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09.06.2021 22:14 Ответить
Сцарьок. старая, выжившая из ума ботоксная старуха, одновременно трусливая и агрессивная, напомаженная, припудренная, у нее даже щетина не растет.) тьфу, гидота.


Путін: Немає жодних гарантій, що Україна не вступить в НАТО - Цензор.НЕТ 3751
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09.06.2021 22:14 Ответить
Путін: Немає жодних гарантій, що Україна не вступить в НАТО - Цензор.НЕТ 7528
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09.06.2021 22:15 Ответить
Вступить 100%. Але яке діло *****-путлеру й рашисстам з кацапами до того?!?!
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09.06.2021 22:17 Ответить
від страху дристають.
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09.06.2021 22:27 Ответить
цеглою...))))
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09.06.2021 22:37 Ответить
Сам в это веришь?
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10.06.2021 01:29 Ответить
А ты не веришь, что солнце встаёт на востоке? Или просто с закрытыми глазами живёшь и поэтому не знаешь?) Именно что дристают больше всего на свете от оборонительного союза.
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10.06.2021 15:18 Ответить
В трызду друзей, в трызду подруг, я сам себе хороший друг. Раша самодостаточна, им союзы не нужны.
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10.06.2021 15:30 Ответить
Союз этот оборонительный в том числе и от рашки, но причем тут нужен им союз или нет, если речь шла о том, что они от него дрыщут и под себя ссутся при любом упоминании?
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10.06.2021 15:37 Ответить
Boruh Zackelberger Скажи, а от кого НАТО оборонило самую богатую страну Африки Ливию?, благополучную Сирию, никому не мешающий Иран? Раша от США срется?))) Там все наоборот ИМХО
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10.06.2021 15:46 Ответить
Тупорылый кацапский убогий гребанный мокша! )))) С хера ли Атлантический союз будет пальцем шевелить ради стран , с диктаторскими режимами, что были всегда враждебны НАТО?? ты, чЕПУХА ТУПОРыЛАЯ! ШО ЗА ПОЛНУЮ ЧУШЬ ты ТУТ НЕСЕШ?
и ДА, рашка кирпичями конкретно срется от США! ))) Почитай ваших вояк при пагонах - развалят в хлам вашу казламордию в 1-2 недели!
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10.06.2021 22:57 Ответить
Чого ж було лізти в Україну, із зброєю, і робити із українців гарматне мясо. Так тепер боязнь, що із росіян воно може стати, бо летіти 10 хв. до Москви.і не потрібно гіпердвигунів.
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09.06.2021 22:18 Ответить
Отлично он в Зелю плюнул. Зе-такой же мелочный и мстительный человек.
Теперь никакой дружбы срашкой не будет уж точно.

Это значит ждем и рейдов на тк НАШ и на Мураева и на прочих.
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09.06.2021 22:26 Ответить
Ти ж сам й залишив Україні лише єдиний вибір, вступ в НАТО.
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09.06.2021 22:26 Ответить
Головне, що НАТО вже в Україні.
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09.06.2021 22:26 Ответить
Чем то напомнило вот єто вот "какой-то мазурик"... То есть в Принципе(єто расейская деревня есле шо) там не устраивает любой президент и вапще факт существования на Украине государства.
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09.06.2021 22:33 Ответить
Захвативший власть серийный убийца путлер ведет себя, как разбойнмк с большой дороги, как продолжение империи зла ссср, и не способен вьехать, шо на дворе 21 век.
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09.06.2021 22:35 Ответить
Откуда мы это знаем?

===
Мы не знаем чё эта такое, если бі мі знали чё это такое, но ми не знаем чё это такое...
Путін: Немає жодних гарантій, що Україна не вступить в НАТО - Цензор.НЕТ 5288
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09.06.2021 22:40 Ответить
Нас в НАТО нет ! Ла-ла-ла-ла-ла-ла ...
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09.06.2021 23:20 Ответить
Хутин пуйло конечно, но тут он Зеленскому показал что тот даже не вошь, интересно зеля в пятницу против него санкции выведет на очередном рнбо
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09.06.2021 22:41 Ответить
Дай Бог, щоб вступили ми в НАТО!
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09.06.2021 22:57 Ответить
Fedir Syzyi Не путай сюда Бога, и не упоминай всуе. Германия, Франция, Испания, Италия, Венгрия, выступили против членства Украины в НАТО. На ближайший саммит, Украину не пригласили даже понаблюдать. Доходчиво, или объяснить,что это ПНХ?
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09.06.2021 23:39 Ответить
никто против членства Украины в НАТО кроме кацапюр не выступал. Выступали против участия в конкретном закрытом саммите, вполне обоснованно после гавнергейта им. колхоза Говяжьей головы
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10.06.2021 15:20 Ответить
Повторяю. Германия, Франция, Испания, Италия, Венгрия, выступили против членства Украины в НАТО, Гугли На саммит не позвали, это ПНХ, не зрозумiло?
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10.06.2021 15:25 Ответить
та хавальник свой ванючий закрой, мокша презренная! повторять тут, оно, будет... твойе место под шконарем, вепс!
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10.06.2021 23:11 Ответить
Под шконкой сидят петухи. Так что сиди и не кукарекай, чучело с куриной головой (надеюсь знаешь что такое бетард)))
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11.06.2021 03:41 Ответить
кацап - а скажи -сцикотно щя тебе стало? А вдруг - найдут тебя? и по башке? мокша - прикинь -можна вашим местнім такое по нету - зщаказать. Біли случаи...)))
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14.06.2021 23:58 Ответить
А повторяю, потому, что до твоей куриной головы не доходят общеизвестные вещи. А ты слышал, что Макрон отказался присутствовать на совместной с Зелей прессухе. Это не ПНХ? Зеля заяавл, что обсудил с Байденом вопрос ПДЧ в НАТО, а пресслужба Госдепа, опровергла данное заявление, да и встречатьмя с Зелей в Европе, Байден отказался. Это не ПНХ? Башкой куриной, пытайся думать.
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11.06.2021 03:52 Ответить
Чучело казламордае - еще не прогнали с работі? на боярку хватает? Шо ти несешь, мразь? Тебе сортир убирать надо, на большее у тя мозгов - нет. Разсуждает тут бідло... Хеополитик типа уйла, запроданець...
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15.06.2021 00:01 Ответить
Головне, не вступ в ЄС і в НАТО, а втілення в нас в Україні європейських, цивілізованих стандартів співжиття у всіх сферах.
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12.06.2021 13:32 Ответить
какое-то ***** опять лезет не к месту во внутренние дела Украины
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09.06.2021 23:02 Ответить
да, эрэфия сделала это.
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09.06.2021 23:05 Ответить
кремлядь заблеяла ...
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09.06.2021 23:05 Ответить
Даже такой непролазный дебил, как путин, наконец, начал прозревать.
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09.06.2021 23:22 Ответить
Правильно
Украина Будет в НАТО!
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09.06.2021 23:30 Ответить
А майор оказался непроглядным мудаком. Сколько наворочено ,пока дошло ,что он практически заталкивает Украину в НАТО.
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09.06.2021 23:30 Ответить
Такое мнение агрессора очень радует. Вот если бы не Крым и Донбасс тогда был бы, возможно, какой то нейтралитет, а после Крыма и Донбасса только НАТО однозначно.
И в этом виноват только агрессор.
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09.06.2021 23:30 Ответить
куйло шёл к успеху! и вот наконец пришёл! теперь то уж мы точно в НАТО...
аведь если разобраться, волей или неволей, сам того неосознавая куйло нам в этом помогает!!!!
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09.06.2021 23:38 Ответить
А, наконец-то злякався))
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09.06.2021 23:43 Ответить
Я конечно не в восторге от этого зеленого клоуна квартального, но то что старик пуйло срывается на пошлые прямые оскорбления есть хороший признак) Он так обычно делает когда дело пахнет смальцем. Видать хорошо так дупа у старого педофила подгорела. Стопудово идут какие-то переговоры за кулисами как минимум про ПДЧ для нас. Пусть не в этом году, но видать в краткосрочной перспективе точно. Иначе его бы так не бомбило яростно) Хорошая новость на самом деле.
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09.06.2021 23:55 Ответить
Лучшим ходом со стороны Запада могло быть мгновенное принятие Украины в НАТО без ПДЧ итд.Только с оговоркой что гарантии НАТО не распространяются на оккупированные ОРДЛО и Крым.
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10.06.2021 01:47 Ответить
СССР от имени трех республик подавал заявку на вступление в НАТО в 54 году,вот мы и продолжим традицию и таки добьемся вступления только без рашки и белорашки Путін: Немає жодних гарантій, що Україна не вступить в НАТО - Цензор.НЕТ 9617
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10.06.2021 01:44 Ответить
На сколько я помню, СССР был приглашен на куруги своя(при создании НАТО). Но СССР, как разрешившийся песык после запора, сделал танец презрения - отказал в своей любезности быть участником НАТО.
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10.06.2021 05:36 Ответить
Там если копнуть глубже, то окажется что и запёрженный ООН украинцы сами себе создали, будучи среди стран-основателей в 1945)
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10.06.2021 15:23 Ответить
Какое нато. Не будьте наивными
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10.06.2021 03:09 Ответить
Ну хто того "зеленого" тягне за язик?Розболтало,непорозуміння,все протщо не треба було говорити.Як там в фільмі:"Ой дурак!Ой дурак!"
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10.06.2021 06:02 Ответить
Ми точно будемо в НАТО, але тільки тоді, коли ви-русскоязичні будете говорити в Україні українською!Говоріть в Україні
українською і ніяке кацапо-кодло зі сходу не буде навіть мріяти
вас-русскаїзичних і нас-українців "за компанію" "защіщать"
від нашої рідної землі, мови, держави, історії, традицій, звичаїв, майна і
навіть від нашого власного життя!!!Sergii
Ivanov 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю.

Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.https://www.volyn.com.ua/news/184667-u-lutsku-studenty-kyatitsi-zaspivaly-ukraina-tse-ia-video?У Луцьку студенти-китайці заспівали: «Україна - це ти» (Відео)
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10.06.2021 07:24 Ответить
а як ти ставишся до окремих військовослужбовців ВСУ, які захищають України із зброєю в руках в руках в АТО спілкуючись між собою при цьому - російською , кримсько-татарською, гуцульською (ти знаєшь шо це), молдавською та інш. ??? може їх з АТО проженем???
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10.06.2021 08:59 Ответить
1- на 30 році Незалежності тільки упороті патріоти Росії можуть на українську вперто відповідати російською!
2- Гуцули, бойки, подоляки, русини, наддніпрянці, лемки, волиняки закарпатці, буковинці, слобожанці - всі є українці!
3- сам наполовину лемко, на чверть поляк і на чверть подоляк - українець і прекрасно розумію і "січу" всі ці діалекти і це нормально для любої мови мати діалекти (здається Віктор Гюго сказав, що по розмові жителя Лондона може оприділити з якого району міста той!)
4- Якщо живучи в Україні самі не здатні в'їхати в елементарні речі, то запитайте мудрих людей типу Юри з Коломиї - можете вони вам хоч щось пояснять:
https://www.youtube.com/watch?v=v5eG4_E-X38
І ще:Американець вивчив
українську мову за рік. Браян Ескобар - волонтер Корпусу миру США, він родом з
Лос-Анджелеса.

https://www.youtube.com/watch?v=tj1p5DHZLJE
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10.06.2021 18:45 Ответить
Ти сам неукраїнець, бо гуцули - це українці, а "знаєшь шо це" - російська мова - українську сам не знаєш, а "лічеш" українців!
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10.06.2021 19:11 Ответить
ти за суттю можешь відповісти на моє запитання??? мені не цікаво якими діалектами володієшь саме ти та шо ти там "січеш чи не січешь". так, я вивчав українську в російській школі у Київі, але це особливого значення не має в АТО були всі рівні а куля кацапа не обирає куди влучити.
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10.06.2021 19:44 Ответить
Не вважаю патріотами України тих, хто навіть на українську не хоче відповідати українською на 8-му році війни і 30-му Незалежності, живучи в Україні все своє життя!
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11.06.2021 09:28 Ответить
"ь" знак після "ш" - це російська - я це вивчив ще після трьох місяців навчання в глибокій Росії, а ти вчився в центрі України - Києві! І знов повторюю, прості елементарні речі пролітяють мимо. Не треба доводити і бити себе в груди, що ти патріот України, а просто розмовляй в Україні українською, а не мовою ворога. Я не просто дав ссилку на Юру з Коломиї, якого справді дуже поважаю... Все життя вже другий мільйон причин від вас чую, щоб не вчити, не знати і не розмовляти українською, але з цим "сізіфовим трудом" пора закінчувати нам, бо ви і через 100 років не будете говорити українською, а робити, як в Прибалтиці - переступати через вас і будувати нормальну, європейську, цивілізовану Україну.
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11.06.2021 09:54 Ответить
а я шо, хіба не намагаюся з тобою на мові спілкуватися? з помилками але ж.... я тобі шо проти мови хоча б слово написав?? теж саме й про патріотів, я цій теми хіба торкався ( хоча маю право бо був котуженим в АТО )? ти як той вьюн у річкі Стир , тікаєш від мого прямого запитання. якщо ти знов не відповісиш на моє пряме запитання (цікавлюсь тому, що таку тему ми з хлопцями досить часто обговорюємо на моєї теперішньої роботі) та намагатимешся читати мені моралі то краще не пиши нічого, бо я тебе буду посилати на йух!
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11.06.2021 12:34 Ответить
Дякую за українську, хоча дякую заслуговує більше той Юра з Коломиї чи китайці з Тернопільського медину. Я вже відповів вище. Перше, що я вивчив на Росії - це матюкатись і не горжусь цим. А по моралі - пуста трата часу і нервів. Розмова закінчена.
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11.06.2021 13:32 Ответить
згодний, бо ніякої моралі в тебе всрівно не має..... гасла, заклики, образи на весь світ....що в тебе невдачи в особистом житті? дівчата не дають? ти часом псіхотерапевта не відвідуєш? мабудь вже потрібно.....я тобі обіцяв відповідь? я завжди дотримуюсь своіх обіцянок - то йди на йух!!!
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11.06.2021 19:48 Ответить
Іди проспись, чудо і пий свою водку.
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11.06.2021 22:27 Ответить
шо мораліст пройняло? ну йди на йух ще раз! я пиво чернігівське ********, але не з тобою....
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11.06.2021 22:53 Ответить
Я не мораліст - з людьми по людськи, а з сволотою по вашому - тут головне, щоб не постраждали невинні люди.
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11.06.2021 23:04 Ответить
Дозволю собі висловити СВОЮ думку. Пробачте, що втрутився. До всіх без виключення воювавших і воюючих ЗА УКРАЇНУ ТРЕБА СТАВИТИСЬ ШАНОБЛИВО І З ПОВАГОЮ. Але знання всіма Громадянами України Української мови це - теж ЗАКОН. Бо Є прямий причиннонаслідковий зв'язок між російською мовою в Україні і рашистською агресією.
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21.09.2021 15:02 Ответить
А я з вами хIба росIйською спIлкуюся? НIяк не зрозумIю в чому моя провина? В том что я в Киеве в русской школе учился? Так вивчав я й мову й лIтературу. Шо не так? Якою до мене звертаються - тIй вIдровIдаю! Шо не так?
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26.09.2021 20:03 Ответить
Все ТАК, не гарячкуйте, будь ласка. Повторюсь, справа не в тому, що ви знаєте українську, а в тому, що спілкуєтесь російською, значить за визначенням ***** і ************* Є руцькаязичним і вас потрібно асвабадіть АТ біндєровцев, себто, даєте, а точніше ВЖЕ дали, ***** привід і виправдання для війни. Розумію, що ЦЕ - неприємно, але ж це - правда і її треба прийняти такою, як вона Є.
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26.09.2021 20:32 Ответить
А шо я тодi в АТО робив! Там таких як я до гада було! Це ми шо за куйла воювали?
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26.09.2021 21:54 Ответить
В АТО ти воював з ******, якого привів в Україну, в тому числі, і твій руцький язик. І перше, і друге -ПРАВДА. Впевнений, ти і сам ЦЕ розумієш, тому і сердишся, бо виправити вже нічого не можна. Війна на захист руцькаязичних вже йде 7років. І нічого з цим не зробиш. Треба розбити ***** і зробити роботу над власними помилками. Без цього кожного разу будемо наступати на граблі двомовності і "мишебратерства". Тут треба визначатися. Вже пора.
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26.09.2021 22:08 Ответить
Ти мабудь дуже молодий, тому досить спрощено розумієш в чому є сутність рашистської агресії в Україні. Що в 1939 році Сталіна теж російськомовних на Заході визволяв? Це природа москаля та москальської імперії. Воювати і завойовувати нові території нові пространства… що в осетії та абхазії теж російськомовних захищали а в Чечні??? А кримсько-татарська? Так що мови тут не до чого? Спитаєш а шо до чого? Відповім наступним чином - бажання України відірватися від імперії, прагнення йти в ЄС та в НАТО. Це головне! Все інше куйня повна, у тому числі й моя російська мова (до речі я на роботі в фірмі не тільки українською а ще й англійською спілкуюсь). Знаєш шо казав академік Грушевський? Скільки ти мов знаєш стільки раз ти людина! Слава Україні
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26.09.2021 22:16 Ответить
Ти, мабуть, дуже не уважний. Бо я сказав, що твоя російська дала ПРИВІД ***** до війни,а не була її причиною. Ланцюжок досить простий, але перевірений і надійний:
націоналісти-біндєровці прітєсняют руцкіх,запрєщають руцкій язик. Значить,, нужна із защітіть. Це вони про мовний закон. Доречі, як ти ставишся до запровадження цього закону?
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26.09.2021 22:28 Ответить
Нормально я ставлюсь - як йдеш на державну службу чи працюєш у сфері обслуги - то будь ласка. А як я вдома з дружиною спілкуюсь - то вже моя справа. Це ти не уважний - привід ЄС та НАТО а біндеревці тут не до чого…
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26.09.2021 22:36 Ответить
ЄС І НАТО - не привід, а справжня ПРИЧИНА, бо сцятися коссаби, що час підльоту НАТІВ-ських ракет скоротиться з 20-15 хвилин до 5, а за це час НІЧОГО НЕ ВСТИГНЕШ..
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26.09.2021 22:45 Ответить
Звичайно і це причина, хоча з тобою не погоджуюсь у тому що - хіба Прибалтійські країни поряд з петербургом це не НАТО ? А Польща яка взагалі межує з Калінінградською областю це не НАТО? Там ракетам взагалі 3 хв треба. А Норвегія? А Туреччина Болгарія Румунія ? А Томагавкі з Середземного моря взагалі летять до Криму та Ростову 25 хв і заходити у Чорне море не треба… так шо мова тут взагалі не до чого..
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26.09.2021 22:57 Ответить
Це твоє право не погоджуватись. У названих тобою країнах НАТІВських ракет НЕМАЄ, принаймні, поки що. А крилатій ракеті із Середземного моря типу AGM 54 летіти близько години. А балістичних там НЕМАЄ.
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26.09.2021 23:10 Ответить
Ти шо нічого не читаєш? Близько години кажеш? Подивись ТТХ ракет візьми лінійку мапу та порахуй.А система ПРО в Румунії? А Патріоти в Польщі? А Туреччина? Ти так мене переконуєш начеб то я проти військових баз НАТО у чернігівської області або напроти Криму.
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26.09.2021 23:18 Ответить
Так, близько години. Макс.далекодія крилатих ракет, що стоять на озброєнні Штатів 2.5 тис. км. Це- якраз відстань від східного узбережжя Середземного моря до мацкви. Ці ракети - Дозвукові, приблизна швидкість 950 км/год, оті рахуй. А Патріоти хороші, але то ракети ППО-ПРО.
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27.09.2021 00:00 Ответить
Героям Слава.
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26.09.2021 22:30 Ответить
Як що ти про лугадон. То на мою думку він нам не потрібен, тільки мур і рівчак з крокодилами (звичайно умовно) і хай куйло їх годує та напоює
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26.09.2021 22:41 Ответить
Не можна здавати СВОЇХ НІКОЛИ. А СТІНА і не умовна, а справжня, як лінія Зікфріхта, Мажіно, Манергейма потрібні, тільки , не між нами і лугандонією , а на кордоні з косорилією.
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26.09.2021 22:53 Ответить
Яке там Манергейма! Як демілітаризована зона між Кореями . Ти розумієш скільки туди бабла ввалити прийдеться у разі повернення цього чудового краю годувальників України? За чий рахунок? За твій за мій ? за рахунок пенсії моєї і твоєї матінки у 2 тис гр.? Спілкувався я в АТО з цими путлеровськими посіпаками. Висновок - вони не українці і зрадники. А ти розумієш скільки геморою буде з лугандоновцями після звільнення? Та на яух вони Україні з їх порізаними на метал шахтами заводами та залізницею з підірваною інфраструктурою ?
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26.09.2021 23:10 Ответить
Повністю згоден, що зрадники, повністю згоден, що порозумітися з ними буде важко, але цього й не треба. Спочатку розслідування, суди за співробітництво з ворогом. Робочу силу, яка з'явиться у зв'язку з цим направити на відновлювальні роботи. Обов'язкова дерашитизація із забороною роботи і позбавлення права голосу ВСІХ КОЛАБОРАНТІВ, Після відсидки дозволити виїжджати в косорилією без права повернення, ну, і всім бажаючим теж це дозволити. А віддавати цей край не можна. Це - наша УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ. ЗА НЕЇ Ж ми зараз воюємо, чи не так?
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26.09.2021 23:22 Ответить
Ти ж бачиш шо сцикуни у владі воювати нам не дають і стіну будувати те ж не дають. Так шо і за чий рахунок ??? Звичайно хлопців жалко але вічно так продовжуватися не може
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26.09.2021 23:27 Ответить
Безумовно, сцикуни. А виборці -дебіли. Але іншого народу НЕ БУДЕ. Треба жити з тими, хто Є.
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27.09.2021 00:04 Ответить
Своїх? Це ти кого своїми вважаєш? Ти мабуть сам звідти? Т
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26.09.2021 23:11 Ответить
Ні, я не звідти, але ми і так віддали КОСАБАМ майже половину України, яку нам здобули Петлюра і Скоропадський:
-Стародубщина :майже Вся Брянська, половина Смоленської, Курської, Воронезької областей;
-Кубань, Ставропілля

- частина Берестейської (Брестської) області;
-Вся Холмщина, зараз це - Польща. Якщо такими темпами будемо роздавати землю, дітям нічого не залишиться.
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26.09.2021 23:50 Ответить
СВОЇМИ я вважаю тих Українців Донбасу,які і зараз там за лінією фронту воюють за Україну, підтримують її і чекають коли УКРАЇНА повернеться.
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26.09.2021 23:52 Ответить
То чим ми з тобою тут займаємось має назву онанізм. Тому - Добраніч!
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27.09.2021 00:06 Ответить
Не зовсім так. Тобі теж добрих снів.
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27.09.2021 00:13 Ответить
Это как с Будапештский меморандумом - абсолютно не каких гарантий 😁😁😁
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10.06.2021 08:46 Ответить
Какие гарантии Пуйло!! тебе верить себя не уважать!! Брехло , трепло И убийца!!
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10.06.2021 17:37 Ответить
окуїтельно розумний і передбачливий 3.14дор.
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21.09.2021 14:52 Ответить
В том-то и дело что вступит . Это я тебе гарантирую .
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01.12.2021 21:39 Ответить
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