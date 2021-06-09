Путин: Нет никаких гарантий, что Украина не вступит в НАТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент страны-агрессора Владимир Путин считает, что президенты Украины и США Зеленский и Байден могли обсуждать предоставление Украине ПДЧ, просто не захотели об этом публично говорить.
Об этом Путин сказал в интервью телеканалу "Россия-1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит "нет"", - заявил президент РФ.
Путин не исключил, что заявления США о том, что президент Джо Байден не говорил в разговоре с президентом Украины о предоставлении Киеву плана действий по вступлению в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров РФ и США.
"Может быть просто они ему (Зеленскому) сказали: "знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентом. Чего ты нам мешаешь? Портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог несколько дней", - сказал Путин.
Он также отметил, что Украина предложила во время украинско-российского саммита обсудить вопросы международной безопасности. Путин считает, что лучше было бы обсудить вопросы двусторонних отношений.
"Дело в том, что, когда мы спросили на уровне администрации, о чем же предлагается поговорить (в ходе саммита), мы получили ответ. Вам покажется, может, это странным. Не думаю, что здесь есть какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности. Но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом ", - сказал Путин.
Он добавил, что ему, "не очень понятно", что Киев вкладывает в понятие международной безопасности, которую следует обсудить с Россией.
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и ДА, рашка кирпичями конкретно срется от США! ))) Почитай ваших вояк при пагонах - развалят в хлам вашу казламордию в 1-2 недели!
Теперь никакой дружбы срашкой не будет уж точно.
Это значит ждем и рейдов на тк НАШ и на Мураева и на прочих.
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Мы не знаем чё эта такое, если бі мі знали чё это такое, но ми не знаем чё это такое...
Украина Будет в НАТО!
И в этом виноват только агрессор.
аведь если разобраться, волей или неволей, сам того неосознавая куйло нам в этом помогает!!!!
українською і ніяке кацапо-кодло зі сходу не буде навіть мріяти
вас-русскаїзичних і нас-українців "за компанію" "защіщать"
від нашої рідної землі, мови, держави, історії, традицій, звичаїв, майна і
навіть від нашого власного життя!!!Sergii
Ivanov 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю.
Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.https://www.volyn.com.ua/news/184667-u-lutsku-studenty-kyatitsi-zaspivaly-ukraina-tse-ia-video?У Луцьку студенти-китайці заспівали: «Україна - це ти» (Відео)
2- Гуцули, бойки, подоляки, русини, наддніпрянці, лемки, волиняки закарпатці, буковинці, слобожанці - всі є українці!
3- сам наполовину лемко, на чверть поляк і на чверть подоляк - українець і прекрасно розумію і "січу" всі ці діалекти і це нормально для любої мови мати діалекти (здається Віктор Гюго сказав, що по розмові жителя Лондона може оприділити з якого району міста той!)
4- Якщо живучи в Україні самі не здатні в'їхати в елементарні речі, то запитайте мудрих людей типу Юри з Коломиї - можете вони вам хоч щось пояснять:
https://www.youtube.com/watch?v=v5eG4_E-X38
І ще:Американець вивчив
українську мову за рік. Браян Ескобар - волонтер Корпусу миру США, він родом з
Лос-Анджелеса.
https://www.youtube.com/watch?v=tj1p5DHZLJE
націоналісти-біндєровці прітєсняют руцкіх,запрєщають руцкій язик. Значить,, нужна із защітіть. Це вони про мовний закон. Доречі, як ти ставишся до запровадження цього закону?
-Стародубщина :майже Вся Брянська, половина Смоленської, Курської, Воронезької областей;
-Кубань, Ставропілля
- частина Берестейської (Брестської) області;
-Вся Холмщина, зараз це - Польща. Якщо такими темпами будемо роздавати землю, дітям нічого не залишиться.