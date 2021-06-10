Адміністрація Байдена продовжить консультації з Україною щодо "Північного потоку-2": ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, - Держдеп США
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Американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2". Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні.
Таку заяву зробили в Держдепартаменті США в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що "Північний потік-2" був однією з тем розмови президента США Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським.
"Адміністрація має намір продовжувати консультації з Україною, оскільки ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, які "Північний потік-2" представляє для України та європейської енергетичної безпеки", - йдеться в коментарі Держдепартаменту.
Там також вітали пряму взаємодію України з урядом Німеччини з цього питання, включаючи візит Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Берліна цього тижня.
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Он необходим ЕС, если в Украине война и взорваны трубопроводы. Если войны нет, ЕС ничего не угрожает. СП2 просто, как альтернатива, уменьшает риски, но не жизненно необходим!
Теперь остаётся говорить только о рисках после его завершения.
"Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на удивление президента Украины Владимира Зеленского решением властей США по санкциям против строительства «Северного потока-2». Об этом Блинкен сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
По его словам, Украина была предупреждена о решении США.
«Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, что касались трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была», - заявил Блинкен.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением властей США по санкциям против строительства «Северного потока-2» и тем, что узнал об этом из СМИ."
https://glavcom.ua/ru/news/blinken-upreknul-zelenskogo-ssha-preduprezhdali-o-reshenii-po-severnomu-potoku-2-761594.html
На месте Зеленского, я бы отдал приказ заминировать все наши атомные станции, чтобы не достались врагу в случае наступления, раз наши "доноры" такие хитрожопые.