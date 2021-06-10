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Адміністрація Байдена продовжить консультації з Україною щодо "Північного потоку-2": ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Адміністрація Байдена продовжить консультації з Україною щодо

Американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2". Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні.

Таку заяву зробили в Держдепартаменті США в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що "Північний потік-2" був однією з тем розмови президента США Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським.

"Адміністрація має намір продовжувати консультації з Україною, оскільки ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, які "Північний потік-2" представляє для України та європейської енергетичної безпеки", - йдеться в коментарі Держдепартаменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - це економічна зброя Кремля, - Шмигаль

Там також вітали пряму взаємодію України з урядом Німеччини з цього питання, включаючи візит Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Берліна цього тижня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Плавно съехали от остановки строительства СП-2 к "...давление на Германию с целью устранения рисков...". Ждем обнимашек с )(уйлом и дружбы за мир во всем мире.
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10.06.2021 09:13
+4
Ай, Ай! Как больно, просто ужос! Хрю меркель уже есть место в Газпроме, а вы и дальше консультируйтесь. Лучше у психиатра!
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10.06.2021 09:18
+3
меркель перед пенсией на обещает всё что угодно....... и да мы все помним про Будапештский меморандум и Ваши "решительные" действия........
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10.06.2021 09:18
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ТАК риск не в Германии,риск в *****
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10.06.2021 09:10 Відповісти
Германия тоже могла б отрасти яйца и отказаться от его проекта
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10.06.2021 09:28 Відповісти
Германия отрастила яйца, и послала США
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10.06.2021 10:39 Відповісти
Вообще то США даже не рыпались вводить санкции по СП2! У Байдена подписанные Сенатом с января месяца лежали бумаги про санкции! Он их не подписал!
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10.06.2021 10:47 Відповісти
Не захотел ссорится с ЕС. Для ЕС СП-2 жизненно необходим
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10.06.2021 10:52 Відповісти
"Для ЕС СП-2 жизненно необходим" что за бред?
Он необходим ЕС, если в Украине война и взорваны трубопроводы. Если войны нет, ЕС ничего не угрожает. СП2 просто, как альтернатива, уменьшает риски, но не жизненно необходим!
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10.06.2021 10:54 Відповісти
Сергей Иванофф Я немного пожил на свете, и помню 1980 год, тогда начали строить газопровод Уренгой- Помары - Ужгород (частью которого и есть Украинская ГТС). Тогда Рейган, наехал на канцлера Шмидта, что никакого газопровода. Шмидт ответил, что это жизненно необходимо для ФРГ и стройка не прекратится ни при каких обстоятельствах. Специалисты, тогда определили срок службы ГТС в 40 лет. Считай. Трубе уже труба, аварии в Чебанах и Бродах, тому подтверждение.
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10.06.2021 11:10 Відповісти
Сейчас идет борьба за природные ресурсы и никто газопровод не прикроет.
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10.06.2021 09:12 Відповісти
Плавно съехали от остановки строительства СП-2 к "...давление на Германию с целью устранения рисков...". Ждем обнимашек с )(уйлом и дружбы за мир во всем мире.
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10.06.2021 09:13 Відповісти
Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3899
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10.06.2021 09:17 Відповісти
Были бы наши власти поумнее и не такие жадные,то еще при Ющенко сформировали бы с немцами газовый консорциум.И не было бы этих проблем. Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1857
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10.06.2021 09:14 Відповісти
Та мы в курсе Администрация Байдена продолжит консультации с Украиной по "Северному потоку-2": мы оказываем давление на Германию с целью устранения рисков, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9296озабоченность на озабоченности и озабоченностью погоняет ..от и все ваши разговоры ...
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10.06.2021 09:14 Відповісти
Ну почему же ? Мокшандия под санкциями потихоньку сдыхает . Это есть гуд !
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10.06.2021 09:48 Відповісти
Окончание строительства уже сомнений не вызывает.
Теперь остаётся говорить только о рисках после его завершения.
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10.06.2021 09:14 Відповісти
Ай, Ай! Как больно, просто ужос! Хрю меркель уже есть место в Газпроме, а вы и дальше консультируйтесь. Лучше у психиатра!
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10.06.2021 09:18 Відповісти
меркель перед пенсией на обещает всё что угодно....... и да мы все помним про Будапештский меморандум и Ваши "решительные" действия........
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10.06.2021 09:18 Відповісти
Каким боком Германия к тому меморандуму?
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10.06.2021 10:44 Відповісти
И знову ткнули Зєлю в його брехню.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на удивление президента Украины Владимира Зеленского решением властей США по санкциям против строительства «Северного потока-2». Об этом Блинкен сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, Украина была предупреждена о решении США.

«Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, что касались трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была», - заявил Блинкен.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением властей США по санкциям против строительства «Северного потока-2» и тем, что узнал об этом из СМИ."

https://glavcom.ua/ru/news/blinken-upreknul-zelenskogo-ssha-preduprezhdali-o-reshenii-po-severnomu-potoku-2-761594.html
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10.06.2021 09:26 Відповісти
Адміністрація Байдена продовжить консультації з Україною щодо "Північного потоку-2": ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 8014
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10.06.2021 10:07 Відповісти
Риск не в потере 1,5 миллиардов, а в том, что СП2 очистил территорию Украины для полномасштабной войны! Начни ордынцы наступление, Германии и ЕС это уже не будет ничем угрожать.
На месте Зеленского, я бы отдал приказ заминировать все наши атомные станции, чтобы не достались врагу в случае наступления, раз наши "доноры" такие хитрожопые.
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10.06.2021 10:44 Відповісти
 
 