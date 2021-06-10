Нацрада з ТРМ заборонила трансляцію телеканалу "Беларусь 24"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення виключити державний канал "Беларусь 24" з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

"Підставою для вилучення телеканалу із переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави", - йдеться в повідомленні.

"Певний час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, оскільки це міжнародна версія, очевидно, вони на це зважали. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення", - заявив член Нацради Максим Онопрієнко.

Так, під час проведеного фахівцями регуляторного органу моніторингу програмного наповнення телеканалу "Беларусь 24" у період із 19 по 22 травня 2021 року було виявлено трансляцію передач "Понять и обезвредить" за участі Олега Газманова; "Последний день" за участі ведучого Бориса Щербакова та "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам – 50. Выпуск 1" за участі Ольги Кормухіної. Популяризація білоруським мовником персон, внесених до зазначеного вище Переліку, суперечить вимогам абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Окрім того, в ефірі телеканалу "Беларусь 24" зафіксовано трансляцію передачі "Панорама". У сюжеті за 21 травня під назвою "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" звучали висловлювання зневаги на адресу батальйону "Донбас", який у складі Національної гвардії захищає територіальну цілісність нашої держави від російської військової агресії (військове формування було названо "карательным батальоном").

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В іншому сюжеті за 22 травня під назвою "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом" поширювалася недостовірна інформація, яка дезінформує аудиторію. У цьому повідомленні звучали звинувачення щодо відмови в Україні на законодавчому рівні захищати права національних меншин через безпідставне ототожнення категорій "національна меншина" та "корінний народ". Такий контент містить елементи розпалювання національної ворожнечі і вочевидь має ознаки порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Трансляція відбувалася у запису або використовувалися заздалегідь підготовлені сюжети, а отже, мовник мав можливість редакційного контролю пропонованої глядачам інформації на достовірність.