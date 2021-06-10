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Новини
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Нацрада з ТРМ заборонила трансляцію телеканалу "Беларусь 24"

Нацрада з ТРМ заборонила трансляцію телеканалу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення виключити державний канал "Беларусь 24" з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

"Підставою для вилучення телеканалу із переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої держави", - йдеться в повідомленні.

"Певний час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, оскільки це міжнародна версія, очевидно, вони на це зважали. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення", - заявив член Нацради Максим Онопрієнко.

Так, під час проведеного фахівцями регуляторного органу моніторингу програмного наповнення телеканалу "Беларусь 24" у період із 19 по 22 травня 2021 року було виявлено трансляцію передач "Понять и обезвредить" за участі Олега Газманова; "Последний день" за участі ведучого Бориса Щербакова та "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам – 50. Выпуск 1" за участі Ольги Кормухіної. Популяризація білоруським мовником персон, внесених до зазначеного вище Переліку, суперечить вимогам абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Окрім того, в ефірі телеканалу "Беларусь 24" зафіксовано трансляцію передачі "Панорама". У сюжеті за 21 травня під назвою "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" звучали висловлювання зневаги на адресу батальйону "Донбас", який у складі Національної гвардії захищає територіальну цілісність нашої держави від російської військової агресії (військове формування було названо "карательным батальоном").

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В іншому сюжеті за 22 травня під назвою "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом" поширювалася недостовірна інформація, яка дезінформує аудиторію. У цьому повідомленні звучали звинувачення щодо відмови в Україні на законодавчому рівні захищати права національних меншин через безпідставне ототожнення категорій "національна меншина" та "корінний народ". Такий контент містить елементи розпалювання національної ворожнечі і вочевидь має ознаки порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Трансляція відбувалася у запису або використовувалися заздалегідь підготовлені сюжети, а отже, мовник мав можливість редакційного контролю пропонованої глядачам інформації на достовірність.

Автор: 

Білорусь (7926) Нацрада ТРМ (458) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+7
краще би помийку НАШ заборонили,там щоденно тоннами лайна проросійского л'ється у вуха довірливим Українцям
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10.06.2021 17:08
+4
Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24" - Цензор.НЕТ 211
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10.06.2021 17:01
+3
Сами сябры пишут, что этот канал и в Беларуси давно надо выключить.
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10.06.2021 17:04
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Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24" - Цензор.НЕТ 211
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10.06.2021 17:01 Відповісти
Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24" - Цензор.НЕТ 1360
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10.06.2021 17:03 Відповісти
Таракан - ізвращєнєц
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10.06.2021 17:18 Відповісти
Сами сябры пишут, что этот канал и в Беларуси давно надо выключить.
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10.06.2021 17:04 Відповісти
краще би помийку НАШ заборонили,там щоденно тоннами лайна проросійского л'ється у вуха довірливим Українцям
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10.06.2021 17:08 Відповісти
Оставить только ПРЯМОЙ канал.
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10.06.2021 17:16 Відповісти
Нєдобітий ригіАнал?
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10.06.2021 17:19 Відповісти
Идиот?
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10.06.2021 17:45 Відповісти
Та я й не сумнівався
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10.06.2021 20:26 Відповісти
Ти ще 5 забув
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10.06.2021 17:20 Відповісти
А еще лучше, запретить телевидение и интернет и по утрам и вечерам активисты возле подъездов будут разъяснять линию партии.
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10.06.2021 17:54 Відповісти
Нє, давай тоді знову кацапсячі телеканали вернемо в наші мережі де будуть 24/7 про успєхі ***** та руззьгій мір розповідатимуть. Так виходить?
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10.06.2021 20:25 Відповісти
https://prm.ua/povzuchyy-revansh-u-chornomorsku-vata-vymknula-5-y-ta-priamyy-kanal-roman-kuznetsov/ Як заявив в ефірі "Прямого" активіст Роман Кузнєцов, у місті Чорноморськ Одеської області другий тиждень поспіль не працюють 5-й та "Прямий" телеканали .
Він повідомив, що на його запит щодо мовлення телеканалу "Прямий" оператор-монополіст "Кльон" "нахабно збрехав, начебто телеканал не надав копію договору про співпрацю".
Однак Роман стверджує, що це є 100% брехня, оскільки у пресслужбі телеканалу "Прямий" є копія-відписка від оператора, що вони в односторонньому порядку припиняють трансляцію "Прямого" під вигаданим приводом.
Активіст https://www.facebook.com/roman.kuznetsov.ua звертається до Національної ради з питань мовлення і телебачення, патріотичних сил та міського голови Чорноморська з проханням звернути увагу на факт наступу на свободу слова і відновити трансляцію опозиційних каналів.
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10.06.2021 18:03 Відповісти
Смотрел пару раз, напомнило ЦТ-1 времён СССР😁😁😁😁
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10.06.2021 19:29 Відповісти
Наконец разродились...
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10.06.2021 19:44 Відповісти
Давно пора, усе створене у бєлорасєї мають споживати виключно бєлорасєяни а не розносити це по цілому світу...
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10.06.2021 21:13 Відповісти
 
 