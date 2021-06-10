Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение исключить государственный канал "Беларусь 24" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

"Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства", - говорится в сообщении.

"Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, так как это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", - заявил член Нацсовета Максим Оноприенко.

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Так, в ходе мониторинга эфира телеканала "Беларусь 24" в период с 19 по 22 мая 2021 было обнаружено трансляцию передач "Понять и обезвредить" при участии Олега Газманова; "Последний день" с участием ведущего Бориса Щербакова и "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песняры - 50. Выпуск 1" с участием Кормухина. Популяризация белорусским заказчиком персон, внесенных в указанный выше Перечень, противоречит требованиям Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Кроме того, в эфире телеканала "Беларусь 24" зафиксирована трансляцию передачи "Панорама". В сюжете за 21 мая под названием "Украинский след в попытки госпереворота в Беларуси" звучали высказывания пренебрежения в адрес батальона "Донбасс", который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность Украины российской военной агрессии (военное формирование было названо "карательными батальоном").

В другом сюжете за 22 мая под названием "Зеленский отказал русским в праве считаться Коренным народом" распространялась недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию. В этом сообщении звучали обвинения об отказе в Украине на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств из-за безосновательного отождествление категорий "национальное меньшинство" и "коренной народ". Такой контент содержит элементы разжигания национальной розни и очевидно имеет признаки нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Трансляция проходила в записи или использовались заранее подготовленные сюжеты, а следовательно, вещатель имел возможность редакционного контроля предлагаемой зрителям информации на достоверность.

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