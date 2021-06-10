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Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24"

Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение исключить государственный канал "Беларусь 24" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

"Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства", - говорится в сообщении.

"Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, так как это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", - заявил член Нацсовета Максим Оноприенко.

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Так, в ходе мониторинга эфира телеканала "Беларусь 24" в период с 19 по 22 мая 2021 было обнаружено трансляцию передач "Понять и обезвредить" при участии Олега Газманова; "Последний день" с участием ведущего Бориса Щербакова и "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песняры - 50. Выпуск 1" с участием Кормухина. Популяризация белорусским заказчиком персон, внесенных в указанный выше Перечень, противоречит требованиям Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Кроме того, в эфире телеканала "Беларусь 24" зафиксирована трансляцию передачи "Панорама". В сюжете за 21 мая под названием "Украинский след в попытки госпереворота в Беларуси" звучали высказывания пренебрежения в адрес батальона "Донбасс", который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность Украины российской военной агрессии (военное формирование было названо "карательными батальоном").

В другом сюжете за 22 мая под названием "Зеленский отказал русским в праве считаться Коренным народом" распространялась недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию. В этом сообщении звучали обвинения об отказе в Украине на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств из-за безосновательного отождествление категорий "национальное меньшинство" и "коренной народ". Такой контент содержит элементы разжигания национальной розни и очевидно имеет признаки нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Трансляция проходила в записи или использовались заранее подготовленные сюжеты, а следовательно, вещатель имел возможность редакционного контроля предлагаемой зрителям информации на достоверность.

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Автор: 

Беларусь (7888) Нацсовет ТРВ (572) телевидение (897)


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Топ комментарии
+7
краще би помийку НАШ заборонили,там щоденно тоннами лайна проросійского л'ється у вуха довірливим Українцям
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10.06.2021 17:08
+4
Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24" - Цензор.НЕТ 211
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10.06.2021 17:01
+3
Сами сябры пишут, что этот канал и в Беларуси давно надо выключить.
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10.06.2021 17:04
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Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24" - Цензор.НЕТ 211
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10.06.2021 17:01 Ответить
Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24" - Цензор.НЕТ 1360
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10.06.2021 17:03 Ответить
Таракан - ізвращєнєц
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10.06.2021 17:18 Ответить
Сами сябры пишут, что этот канал и в Беларуси давно надо выключить.
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10.06.2021 17:04 Ответить
краще би помийку НАШ заборонили,там щоденно тоннами лайна проросійского л'ється у вуха довірливим Українцям
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10.06.2021 17:08 Ответить
Оставить только ПРЯМОЙ канал.
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10.06.2021 17:16 Ответить
Нєдобітий ригіАнал?
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10.06.2021 17:19 Ответить
Идиот?
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10.06.2021 17:45 Ответить
Та я й не сумнівався
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10.06.2021 20:26 Ответить
Ти ще 5 забув
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10.06.2021 17:20 Ответить
А еще лучше, запретить телевидение и интернет и по утрам и вечерам активисты возле подъездов будут разъяснять линию партии.
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10.06.2021 17:54 Ответить
Нє, давай тоді знову кацапсячі телеканали вернемо в наші мережі де будуть 24/7 про успєхі ***** та руззьгій мір розповідатимуть. Так виходить?
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10.06.2021 20:25 Ответить
https://prm.ua/povzuchyy-revansh-u-chornomorsku-vata-vymknula-5-y-ta-priamyy-kanal-roman-kuznetsov/ Як заявив в ефірі "Прямого" активіст Роман Кузнєцов, у місті Чорноморськ Одеської області другий тиждень поспіль не працюють 5-й та "Прямий" телеканали .
Він повідомив, що на його запит щодо мовлення телеканалу "Прямий" оператор-монополіст "Кльон" "нахабно збрехав, начебто телеканал не надав копію договору про співпрацю".
Однак Роман стверджує, що це є 100% брехня, оскільки у пресслужбі телеканалу "Прямий" є копія-відписка від оператора, що вони в односторонньому порядку припиняють трансляцію "Прямого" під вигаданим приводом.
Активіст https://www.facebook.com/roman.kuznetsov.ua звертається до Національної ради з питань мовлення і телебачення, патріотичних сил та міського голови Чорноморська з проханням звернути увагу на факт наступу на свободу слова і відновити трансляцію опозиційних каналів.
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10.06.2021 18:03 Ответить
Смотрел пару раз, напомнило ЦТ-1 времён СССР😁😁😁😁
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10.06.2021 19:29 Ответить
Наконец разродились...
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10.06.2021 19:44 Ответить
Давно пора, усе створене у бєлорасєї мають споживати виключно бєлорасєяни а не розносити це по цілому світу...
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10.06.2021 21:13 Ответить
 
 