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Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко

Кремль спонсирует режим Александра Лукашенко в двух основных формах - в виде государственных кредитов и путем создания контрабандных схем.

Об этом в программе "На самом деле: мир" телеканала "Дом" заявил руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко, передает Цензор.НЕТ.

"Россия, Кремль постоянно являются спонсором Лукашенко. В период его правления от 105 до 120 млрд долл. США были выделены Россией на развитие режима Лукашенко. И вновь мы видим, что Путин выделил 500 млн долл. на погашение долгов Беларуси. Опять же, он дал деньги Лукашенко", - заявил политик.

Россия спонсирует режим Лукашенко не только в виде прямых финансовых вливаний, но и в иных формах. Например, в создании контрабандных схем по поставке в Россию через Беларусь европейских товаров.

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"Спонсорство заключается также и в том, что фактически существуют огромные контрабандные схемы. Когда в обход санкций, определенных самой же Россией в отношении поставок европейских товаров, позволяют под прикрытием властей Беларуси поставлять контрабандные товары на территорию Российской Федерации", - сообщил Латушко.

Таким образом, спонсорство идет по двум основным направлениям.

"С одной стороны, идут кредиты для поддержки нелегитимной власти режима, чтобы Лукашенко мог нарисовать красивую картинку якобы успешности экономики. А она в фатальном состоянии находится. С другой стороны - контрабанда, которая позволяет тоже набивать частникам свои карманы", - резюмировал Павел Латушко.

Напомним, правительство России в декабре 2020 года одобрило предоставление Беларуси кредита в 1 млрд долл. для погашения и обслуживания белорусского госдолга. Первый транш в 500 млн долларов поступил в Минск в том же месяце. Во время переговоров Лукашенко и Путина в Сочи, которые состоялись в конце мая, была достигнута договоренность о перечислении второго транша российского госкредита в размере 500 млн долл.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Парня к психиатру надо, он не понимает, что такое 120 млрд долл
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10.06.2021 02:02
+7
за 30 лет, да при учёте контрабанды в год не так и много полуается
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10.06.2021 02:20
+5
Саме завдяки кацапській циці, чи вірніше пісі, в Білорусі і лишилися досі колгоспи, на які так фапають совки, та підтримуються дороги.
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10.06.2021 06:15
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Парня к психиатру надо, он не понимает, что такое 120 млрд долл
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10.06.2021 02:02 Ответить
за 30 лет, да при учёте контрабанды в год не так и много полуается
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10.06.2021 02:20 Ответить
Што, абідна за ;батьку; сєйчас сдєлалась?
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10.06.2021 06:13 Ответить
Согласен.
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10.06.2021 07:54 Ответить
за 12 млрд нашлась бы куча кто его убил бы...
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10.06.2021 02:11 Ответить
надеетесь что вам заплатят 12 млрд, или куче ваших знакомых? Вы себя переоцениваете
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10.06.2021 02:16 Ответить
Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко - Цензор.НЕТ 8051 Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко - Цензор.НЕТ 3615
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10.06.2021 06:02 Ответить
Саме завдяки кацапській циці, чи вірніше пісі, в Білорусі і лишилися досі колгоспи, на які так фапають совки, та підтримуються дороги.
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10.06.2021 06:15 Ответить
Скоро всьо. Оба. Оцьі нарідоф, мля.
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10.06.2021 06:25 Ответить
"Кто дэвушку кормит, поит, тот её и танцуэт!" Росія годувала Білорусь Лукашенка дешевою нафтою і газом, поїла, а тепер захотіла щоб та "лягла і ноги розставила!" Що тут дивного?
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10.06.2021 06:31 Ответить
Белорусы теперь богатые !
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10.06.2021 06:34 Ответить
Гопники Мавзолея щедрые мать ТерезЫ за 27 лет Лукашемку просто обожрался... Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко - Цензор.НЕТ 2602 Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко - Цензор.НЕТ 2602
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10.06.2021 07:09 Ответить
10 миллионов бульбашей живут богаче Швейцарии,с таким баблом и на Свободе,удивляюсь я вам товарищ Корейко... Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко - Цензор.НЕТ 3466
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10.06.2021 07:11 Ответить
сколько там лукашеску царствует? около 30-ти лет? т.е. если верить этому типу, то ***** отсыпал лукашеску около 4 миллиардов вечнозеленых каждый год. вполне приемлемая цена за покупку Беларуси и превращение ее в Беларашу. инвестиции оправдались на все 100.
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10.06.2021 08:21 Ответить
А что России деньги не нужны?
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10.06.2021 21:14 Ответить
 
 