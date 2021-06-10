Кремль на підтримку режиму Лукашенка витратив понад $120 млрд, - Латушко

Кремль спонсорує режим Олександра Лукашенка у двох основних формах - у вигляді державних кредитів і шляхом створення контрабандних схем.

Про це у програмі "Насправді: світ" телеканалу "Дом" заявив керівник Народного антикризового управління, член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, Кремль постійно є спонсором Лукашенка. В період його правління від 105 до 120 млрд дол. США були виділені Росією на розвиток режиму Лукашенка. І знову ми бачимо, що Путін виділив 500 млн дол. на погашення боргів Білорусі. Знову ж таки, він дав гроші Лукашенку", - заявив політик.

Росія спонсорує режим Лукашенка не лише у вигляді прямих фінансових вливань, але і в інших формах. Наприклад, у створенні контрабандних схем з постачання в Росію через Білорусь європейських товарів.

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"Спонсорство полягає також і в тому, що фактично існують величезні контрабандні схеми. Коли в обхід санкцій, визначених самою ж Росією щодо постачання європейських товарів, дозволяють під прикриттям влади Білорусі поставляти контрабандні товари на територію Російської Федерації", - повідомив Латушко.

Таким чином, спонсорство відбувається за двома основними напрямками.

"З одного боку, йдуть кредити для підтримки нелегітимної влади режиму, щоб Лукашенко міг намалювати красиву картинку нібито успішності економіки. А вона у фатальному стані перебуває. З іншого боку, - контрабанда, яка дозволяє теж набивати приватникам свої кишені", - резюмував Павло Латушко.

Нагадаємо, уряд Росії в грудні 2020 року схвалив надання Білорусі кредиту в 1 млрд дол. для погашення та обслуговування білоруського держборгу. Перший транш у 500 млн доларів надійшов до Мінська того ж місяця. Під час переговорів Лукашенка і Путіна в Сочі, які відбулися наприкінці травня, була досягнута домовленість про переказ другого траншу російського держкредиту в розмірі 500 млн дол.

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