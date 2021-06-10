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Кремль на підтримку режиму Лукашенка витратив понад $120 млрд, - Латушко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремль на підтримку режиму Лукашенка витратив понад $120 млрд, - Латушко

Кремль спонсорує режим Олександра Лукашенка у двох основних формах - у вигляді державних кредитів і шляхом створення контрабандних схем.

Про це у програмі "Насправді: світ" телеканалу "Дом" заявив керівник Народного антикризового управління, член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, Кремль постійно є спонсором Лукашенка. В період його правління від 105 до 120 млрд дол. США були виділені Росією на розвиток режиму Лукашенка. І знову ми бачимо, що Путін виділив 500 млн дол. на погашення боргів Білорусі. Знову ж таки, він дав гроші Лукашенку", - заявив політик.

Росія спонсорує режим Лукашенка не лише у вигляді прямих фінансових вливань, але і в інших формах. Наприклад, у створенні контрабандних схем з постачання в Росію через Білорусь європейських товарів.

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"Спонсорство полягає також і в тому, що фактично існують величезні контрабандні схеми. Коли в обхід санкцій, визначених самою ж Росією щодо постачання європейських товарів, дозволяють під прикриттям влади Білорусі поставляти контрабандні товари на територію Російської Федерації", - повідомив Латушко.

Таким чином, спонсорство відбувається за двома основними напрямками.

"З одного боку, йдуть кредити для підтримки нелегітимної влади режиму, щоб Лукашенко міг намалювати красиву картинку нібито успішності економіки. А вона у фатальному стані перебуває. З іншого боку, - контрабанда, яка дозволяє теж набивати приватникам свої кишені", - резюмував Павло Латушко.

Нагадаємо, уряд Росії в грудні 2020 року схвалив надання Білорусі кредиту в 1 млрд дол. для погашення та обслуговування білоруського держборгу. Перший транш у 500 млн доларів надійшов до Мінська того ж місяця. Під час переговорів Лукашенка і Путіна в Сочі, які відбулися наприкінці травня, була досягнута домовленість про переказ другого траншу російського держкредиту в розмірі 500 млн дол.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Парня к психиатру надо, он не понимает, что такое 120 млрд долл
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10.06.2021 02:02
+7
за 30 лет, да при учёте контрабанды в год не так и много полуается
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10.06.2021 02:20
+5
Саме завдяки кацапській циці, чи вірніше пісі, в Білорусі і лишилися досі колгоспи, на які так фапають совки, та підтримуються дороги.
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10.06.2021 06:15
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Парня к психиатру надо, он не понимает, что такое 120 млрд долл
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10.06.2021 02:02 Відповісти
за 30 лет, да при учёте контрабанды в год не так и много полуается
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10.06.2021 02:20 Відповісти
Што, абідна за ;батьку; сєйчас сдєлалась?
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10.06.2021 06:13 Відповісти
Согласен.
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10.06.2021 07:54 Відповісти
за 12 млрд нашлась бы куча кто его убил бы...
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10.06.2021 02:11 Відповісти
надеетесь что вам заплатят 12 млрд, или куче ваших знакомых? Вы себя переоцениваете
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10.06.2021 02:16 Відповісти
Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко - Цензор.НЕТ 8051 Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко - Цензор.НЕТ 3615
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10.06.2021 06:02 Відповісти
Саме завдяки кацапській циці, чи вірніше пісі, в Білорусі і лишилися досі колгоспи, на які так фапають совки, та підтримуються дороги.
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10.06.2021 06:15 Відповісти
Скоро всьо. Оба. Оцьі нарідоф, мля.
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10.06.2021 06:25 Відповісти
"Кто дэвушку кормит, поит, тот её и танцуэт!" Росія годувала Білорусь Лукашенка дешевою нафтою і газом, поїла, а тепер захотіла щоб та "лягла і ноги розставила!" Що тут дивного?
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10.06.2021 06:31 Відповісти
Белорусы теперь богатые !
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10.06.2021 06:34 Відповісти
Гопники Мавзолея щедрые мать ТерезЫ за 27 лет Лукашемку просто обожрался... Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко - Цензор.НЕТ 2602 Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко - Цензор.НЕТ 2602
показати весь коментар
10.06.2021 07:09 Відповісти
10 миллионов бульбашей живут богаче Швейцарии,с таким баблом и на Свободе,удивляюсь я вам товарищ Корейко... Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко - Цензор.НЕТ 3466
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10.06.2021 07:11 Відповісти
сколько там лукашеску царствует? около 30-ти лет? т.е. если верить этому типу, то ***** отсыпал лукашеску около 4 миллиардов вечнозеленых каждый год. вполне приемлемая цена за покупку Беларуси и превращение ее в Беларашу. инвестиции оправдались на все 100.
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10.06.2021 08:21 Відповісти
А что России деньги не нужны?
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10.06.2021 21:14 Відповісти
 
 