Ключова траса Луганщини Н-26 "Чугуїв - Мілове" буде повністю відремонтована, - ОДА

У Луганській області за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" ремонтують трасу Н-26 Чугуїв – Мілове, яка є однією з найбільш завантажених транспортних артерій регіону. Дорожники планують повністю оновити всю дорогу.

Станом на зараз ремонт цієї траси стартував у місті Старобільськ, передає Луганська ОДА.

На маршруті працюють чотири підрядних організації. Зокрема, "Автомагістраль-Південь" виконує ремонт 35 км дороги, від Старобільська до Євсуга.

Спочатку тут фрезерують зношене покриття, потім укладатимуть вирівнюючий шар основи, виробленої за технологією холодного ресайклінгу. Після того покладуть нижній шар покриття дороги товщиною 10 см з крупнозернистої асфальтобетонної суміші та верхній – 5 см щебнево-мастичного асфальтобетону.

За межами міста також розчищають узбіччя від чагарнику і дрібнолісся. По завершенню дорожніх робіт встановлять дорожні знаки, автобусні зупинки та нанесуть розмітку.

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Нагадаємо, на Луганщині також прокладуть маршрут найдовшої дороги України – М-30 Стрий - Ізварине, який створюють за програмою "Велике будівництво". Ця траса протяжністю 1400 км буквально зшиватиме країну зі сходу на захід.