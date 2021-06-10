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Новини
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Ключова траса Луганщини Н-26 "Чугуїв - Мілове" буде повністю відремонтована, - ОДА

У Луганській області за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" ремонтують трасу Н-26 Чугуїв – Мілове, яка є однією з найбільш завантажених транспортних артерій регіону. Дорожники планують повністю оновити всю дорогу.

Станом на зараз ремонт цієї траси стартував у місті Старобільськ, передає Луганська ОДА.

Ключова траса Луганщини Н-26 Чугуїв - Мілове буде повністю відремонтована, - ОДА 01

На маршруті працюють чотири підрядних організації. Зокрема, "Автомагістраль-Південь" виконує ремонт 35 км дороги, від Старобільська до Євсуга.

Спочатку тут фрезерують зношене покриття, потім укладатимуть вирівнюючий шар основи, виробленої за технологією холодного ресайклінгу. Після того покладуть нижній шар покриття дороги товщиною 10 см з крупнозернистої асфальтобетонної суміші та верхній – 5 см щебнево-мастичного асфальтобетону.

Ключова траса Луганщини Н-26 Чугуїв - Мілове буде повністю відремонтована, - ОДА 02

За межами міста також розчищають узбіччя від чагарнику і дрібнолісся. По завершенню дорожніх робіт встановлять дорожні знаки, автобусні зупинки та нанесуть розмітку.

Дивіться також: У ході робіт на окружній дорозі Харкова поклали 33 км нового асфальту, - ОДА. ФОТОрепортаж

Ключова траса Луганщини Н-26 Чугуїв - Мілове буде повністю відремонтована, - ОДА 03

Нагадаємо, на Луганщині також прокладуть маршрут найдовшої дороги України – М-30 Стрий - Ізварине, який створюють за програмою "Велике будівництво". Ця траса протяжністю 1400 км буквально зшиватиме країну зі сходу на захід.

Автор: 

дороги (3057) Велике будівництво (741) Луганська область (4876)


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Ну звичайно! А траса Ромни-Суми нікому й на фіг не всралася. Друга-третя і відчуваєш як машину розбиваєш.
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10.06.2021 17:19 Відповісти
Автошлях Т 1302 Бахмут - КП Танюшівка. Там в районі Рубіжне - Новодружесть пекло коїться.
Танками все розбили так, шо фури перевертаються. Бо дорога до дінця під сильний укліін весь час. Поза того року вантажівка з розпеченим асфальтом перевернулася і засипала малу дівчинку плавленим асфальтом

https://a.d-cd.net/deeac68s-960.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=H00hoja6ICc&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%A9
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10.06.2021 17:44 Відповісти
Наши танки должны быстро пройти до Луганска
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10.06.2021 17:37 Відповісти
Військвим виплатила 1 млрд заборгованості по зарплаті?
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10.06.2021 17:39 Відповісти
 
 