Ключевая трасса Луганщины Н-26 "Чугуев - Меловое" будет полностью отремонтирована, - ОГА

В Луганской области по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" ремонтируют трассу Н-26 Чугуев - Меловое, которая является одной из самых загруженных транспортных артерий региона. Дорожники планируют полностью обновить всю дорогу.

По состоянию на сейчас ремонт этой трассы стартовал в городе Старобельск, передает Луганская ОГА.

На маршруте работают четыре подрядных организации. В частности, "Автомагистраль-Юг" выполняет ремонт 35 км дороги, от Старобельска до Евсуга.

Сначала здесь фрезеруют изношенное покрытие, затем положат выравнивающий слой основы, произведенной по технологии холодного ресайклинга. После чего проложат нижний слой покрытия дороги толщиной 10 см из крупнозернистой асфальтобетонной смеси и верхний - 5 см щебне-мастичного асфальтобетона.

За пределами города также расчищают обочины от кустарника и мелколесья. По завершению дорожных работ установят дорожные знаки, автобусные остановки и нанесут разметку.

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Напомним, на Луганщине также пройдет маршрут самой длинной дороги Украины - М-30 Стрый - Изварино, которую создают по программе "Большая стройка". Эта трасса протяженностью 1 400 км будет буквально сшивать страну с востока на запад.