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"Певного прогресу досягнуто", - МВФ про переговори з Києвом

Міжнародний валютний фонд продовжує "тісну взаємодію" з Києвом в контексті першого огляду програми Stand-by та говорить про досягнення "певного прогресу" для отримання наступного траншу, однак зазначає, що треба зробити більше.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо перебувати, я би сказав, у тісній взаємодії з українською владою щодо прогресу в напрямку завершення цього першого огляду (програми МВФ - ред). Це означає, що ми ведемо дискусії про імплементацію політичного курсу та реформ за цією програмою", - зазначив представник Фонду.

Він уточнив, що обговорення ведуться, зокрема, про посилення управління Національним банком; вдосконалення законодавчої та нормативної бази щодо контролю банківської діяльності; зменшення середньострокового бюджетного дефіциту; а також законодавчих зусиль щодо відновлення та зміцнення антикорупційної системи і системи судочинства в Україні.

"Певного прогресу досягнуто, але необхідно зробити ще більше для завершення цього першого огляду", - зазначив представник МВФ.

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Автор: 

МВФ (3068) перемовини (2861)


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Топ коментарі
+6
интересно на сколько переврали ответ МВФ ??? )))))
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10.06.2021 18:43
+5
"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 719"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 7318
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10.06.2021 18:40
+5
"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 9295
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10.06.2021 18:40
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"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 719"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 7318
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10.06.2021 18:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pEUWW7AWyr4 Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі .
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
Чи буде дефолт?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:40 Відповісти
Вместо допроса в гбр интервью в yotube. У зебобиков траур
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10.06.2021 18:42 Відповісти
не тільки в ютубі, а й на телеканалі. В прямому ефірі.
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10.06.2021 18:53 Відповісти
а, нє, в записі в'ю. Соррі.
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10.06.2021 19:11 Відповісти
"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 9295
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10.06.2021 18:40 Відповісти
🤣
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10.06.2021 19:09 Відповісти
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10.06.2021 18:42 Відповісти
этот прогресс еще долго будет выдыхаться нашими детями... внуками... правнуками... козами... коровами... собачками... кошечками...
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10.06.2021 18:43 Відповісти
интересно на сколько переврали ответ МВФ ??? )))))
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10.06.2021 18:43 Відповісти
Реально,не удивлюсь если завтра МВФ начнут тоже вопить,что зекретин лжец...
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10.06.2021 18:47 Відповісти
"Это значит, что мы ведем дискуссии об имплементации политического курса и реформ по этой программе." То есть несмотря на быкование зелевласти диалог возможен.
С нетерпением жду зелефанов с заявлением об внеочередной зепобеде.
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10.06.2021 19:04 Відповісти
Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.Источник: https://censor.net/ru/n3270696

Тебе бы на больничку обратиться
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10.06.2021 19:22 Відповісти
Иди сажать деревья,зесрань -большего вам и зекретину в этой жизни уже не светит
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10.06.2021 19:30 Відповісти
Ахахахаха)))) песрань такая песрань.
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10.06.2021 19:32 Відповісти
О,истеришь -значит врубаешься,что амеры начали делать с твоей шмарклей...Украину жалко -под раздачу попадает(
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10.06.2021 19:37 Відповісти
Кто, МВФ переврали?
Совсем уже подурели соевые
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10.06.2021 19:20 Відповісти
абы *************? или реально коммент прочитать тяжело ?
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10.06.2021 19:34 Відповісти
Потом окажется, что в МВФ просто сняли трубку и сказали "АЛЛО".

В принципе так же, как ЗЕ переврал содержание разговора с Байденом.
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10.06.2021 21:25 Відповісти
Наверное МВФ дадут нам транш... после импичмента.
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10.06.2021 18:50 Відповісти
І шо печально шо ці 73% ніхера не понімають, сидять з відкритими ротами ждуть манни, а на самому ділі ми як на ядерній бомбі.
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10.06.2021 18:55 Відповісти
Реально количество пенсионеров снизилось еще незначительноДулю в кармане держат и обещают пережить всех власть имущих за последние 30 лет!.Слишком большие пенсии . Очень часто повышают.Особенно минимальную.Пенсионеры слишком гужуют,едят красную и черную икру.лобстеров,отдыхают на Мальдивах.Неподобство !
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10.06.2021 18:57 Відповісти
Зеля не проститука! ...его ещё уговорить надо -- шоб денег дать...*)
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10.06.2021 19:02 Відповісти
Очередной раз набиваем деньгами ..... СУККИ,
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10.06.2021 19:07 Відповісти
Хтось може з форумчан сказати,де ми візьмемо гроші,щоб віддавати давні борги? А їх потрібно віддавати а якщо не захочемо,то змусять це зробити.
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10.06.2021 19:18 Відповісти
а кого це цікавить ? влада живе одним днем.. і довгостроковіми обіцянками-цяцянками
хіба їх з офшорами і мільонами під матрасами цікавить хто і коли буде віддавати державні борги набрані їми і вкрадені їми ж ? їх онуки забеспечені... як і батьки або коханки...
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10.06.2021 19:36 Відповісти
Це ж не тільки сьогоднішня влада.Усі попередні також обіцяли багато.
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10.06.2021 19:41 Відповісти
а я хіба сказав що це тільки "нові обличчя" ? ))))
хатинки, заводи-пароходи, вулики і грошики КАМАЗом хіба забудемо?
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10.06.2021 19:44 Відповісти
 
 