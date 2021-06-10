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"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом

Международный валютный фонд продолжает "тесное взаимодействие" с Киевом в контексте первого обзора программы Stand-by и говорит о достижении "определенного прогресса" для получения следующего транша, однако отмечает, что нужно сделать больше.

Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем находиться, я бы сказал, в тесном взаимодействии с украинскими властями относительно прогресса в направлении завершения этого первого обзора (программы МВФ – ред.). Это значит, что мы ведем дискуссии об имплементации политического курса и реформ по этой программе", - отметил представитель Фонда.

Он уточнил, что обсуждения ведутся, в частности, об усилении управления Национальным банком; совершенствовании законодательной и нормативной базы по контролю банковской деятельности; уменьшении среднесрочного бюджетного дефицита; а также законодательных усилий по восстановлению и укреплению антикоррупционной системы и системы судопроизводства в Украине.

"Определенный прогресс достигнут, но необходимо сделать ещё больше для завершения этого первого обзора", - отметил представитель МВФ.

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Автор: 

МВФ (3334) переговоры (4922)


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Топ комментарии
+6
интересно на сколько переврали ответ МВФ ??? )))))
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10.06.2021 18:43
+5
"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 719"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 7318
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10.06.2021 18:40
+5
"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 9295
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10.06.2021 18:40
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"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 719"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 7318
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10.06.2021 18:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pEUWW7AWyr4 Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі .
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
Чи буде дефолт?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:40 Ответить
Вместо допроса в гбр интервью в yotube. У зебобиков траур
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10.06.2021 18:42 Ответить
не тільки в ютубі, а й на телеканалі. В прямому ефірі.
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10.06.2021 18:53 Ответить
а, нє, в записі в'ю. Соррі.
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10.06.2021 19:11 Ответить
"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом - Цензор.НЕТ 9295
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10.06.2021 18:40 Ответить
🤣
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10.06.2021 19:09 Ответить
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10.06.2021 18:42 Ответить
этот прогресс еще долго будет выдыхаться нашими детями... внуками... правнуками... козами... коровами... собачками... кошечками...
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10.06.2021 18:43 Ответить
интересно на сколько переврали ответ МВФ ??? )))))
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10.06.2021 18:43 Ответить
Реально,не удивлюсь если завтра МВФ начнут тоже вопить,что зекретин лжец...
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10.06.2021 18:47 Ответить
"Это значит, что мы ведем дискуссии об имплементации политического курса и реформ по этой программе." То есть несмотря на быкование зелевласти диалог возможен.
С нетерпением жду зелефанов с заявлением об внеочередной зепобеде.
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10.06.2021 19:04 Ответить
Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.Источник: https://censor.net/ru/n3270696

Тебе бы на больничку обратиться
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10.06.2021 19:22 Ответить
Иди сажать деревья,зесрань -большего вам и зекретину в этой жизни уже не светит
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10.06.2021 19:30 Ответить
Ахахахаха)))) песрань такая песрань.
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10.06.2021 19:32 Ответить
О,истеришь -значит врубаешься,что амеры начали делать с твоей шмарклей...Украину жалко -под раздачу попадает(
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10.06.2021 19:37 Ответить
Кто, МВФ переврали?
Совсем уже подурели соевые
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10.06.2021 19:20 Ответить
абы *************? или реально коммент прочитать тяжело ?
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10.06.2021 19:34 Ответить
Потом окажется, что в МВФ просто сняли трубку и сказали "АЛЛО".

В принципе так же, как ЗЕ переврал содержание разговора с Байденом.
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10.06.2021 21:25 Ответить
Наверное МВФ дадут нам транш... после импичмента.
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10.06.2021 18:50 Ответить
І шо печально шо ці 73% ніхера не понімають, сидять з відкритими ротами ждуть манни, а на самому ділі ми як на ядерній бомбі.
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10.06.2021 18:55 Ответить
Реально количество пенсионеров снизилось еще незначительноДулю в кармане держат и обещают пережить всех власть имущих за последние 30 лет!.Слишком большие пенсии . Очень часто повышают.Особенно минимальную.Пенсионеры слишком гужуют,едят красную и черную икру.лобстеров,отдыхают на Мальдивах.Неподобство !
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10.06.2021 18:57 Ответить
Зеля не проститука! ...его ещё уговорить надо -- шоб денег дать...*)
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10.06.2021 19:02 Ответить
Очередной раз набиваем деньгами ..... СУККИ,
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10.06.2021 19:07 Ответить
Хтось може з форумчан сказати,де ми візьмемо гроші,щоб віддавати давні борги? А їх потрібно віддавати а якщо не захочемо,то змусять це зробити.
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10.06.2021 19:18 Ответить
а кого це цікавить ? влада живе одним днем.. і довгостроковіми обіцянками-цяцянками
хіба їх з офшорами і мільонами під матрасами цікавить хто і коли буде віддавати державні борги набрані їми і вкрадені їми ж ? їх онуки забеспечені... як і батьки або коханки...
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10.06.2021 19:36 Ответить
Це ж не тільки сьогоднішня влада.Усі попередні також обіцяли багато.
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10.06.2021 19:41 Ответить
а я хіба сказав що це тільки "нові обличчя" ? ))))
хатинки, заводи-пароходи, вулики і грошики КАМАЗом хіба забудемо?
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10.06.2021 19:44 Ответить
 
 