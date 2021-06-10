"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом
Международный валютный фонд продолжает "тесное взаимодействие" с Киевом в контексте первого обзора программы Stand-by и говорит о достижении "определенного прогресса" для получения следующего транша, однако отмечает, что нужно сделать больше.
Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжаем находиться, я бы сказал, в тесном взаимодействии с украинскими властями относительно прогресса в направлении завершения этого первого обзора (программы МВФ – ред.). Это значит, что мы ведем дискуссии об имплементации политического курса и реформ по этой программе", - отметил представитель Фонда.
Он уточнил, что обсуждения ведутся, в частности, об усилении управления Национальным банком; совершенствовании законодательной и нормативной базы по контролю банковской деятельности; уменьшении среднесрочного бюджетного дефицита; а также законодательных усилий по восстановлению и укреплению антикоррупционной системы и системы судопроизводства в Украине.
"Определенный прогресс достигнут, но необходимо сделать ещё больше для завершения этого первого обзора", - отметил представитель МВФ.
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С нетерпением жду зелефанов с заявлением об внеочередной зепобеде.
Тебе бы на больничку обратиться
Совсем уже подурели соевые
В принципе так же, как ЗЕ переврал содержание разговора с Байденом.
хіба їх з офшорами і мільонами під матрасами цікавить хто і коли буде віддавати державні борги набрані їми і вкрадені їми ж ? їх онуки забеспечені... як і батьки або коханки...
хатинки, заводи-пароходи, вулики і грошики КАМАЗом хіба забудемо?