"Определенный прогресс достигнут", - МВФ о переговорах с Киевом

Международный валютный фонд продолжает "тесное взаимодействие" с Киевом в контексте первого обзора программы Stand-by и говорит о достижении "определенного прогресса" для получения следующего транша, однако отмечает, что нужно сделать больше.

Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем находиться, я бы сказал, в тесном взаимодействии с украинскими властями относительно прогресса в направлении завершения этого первого обзора (программы МВФ – ред.). Это значит, что мы ведем дискуссии об имплементации политического курса и реформ по этой программе", - отметил представитель Фонда.

Он уточнил, что обсуждения ведутся, в частности, об усилении управления Национальным банком; совершенствовании законодательной и нормативной базы по контролю банковской деятельности; уменьшении среднесрочного бюджетного дефицита; а также законодательных усилий по восстановлению и укреплению антикоррупционной системы и системы судопроизводства в Украине.

"Определенный прогресс достигнут, но необходимо сделать ещё больше для завершения этого первого обзора", - отметил представитель МВФ.

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