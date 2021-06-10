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Новини
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Ексспівробітниця інституту біотехнологій зберігала вдома флакони зі штамами небезпечного вірусу, - Офіс ГПУ

Ексспівробітниця інституту біотехнологій зберігала вдома флакони зі штамами небезпечного вірусу, - Офіс ГПУ

Колишня завідувачка сектором Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів привласнила флакони зі штамами вірусу особливо небезпечної хвороби, які мала намір надалі збути.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Колишня співробітниця інституту, будучи відповідальною за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, які зберігаються в Національному центрі штамів мікроорганізмів України, маючи доступ до них, привласнила небезпечні штами вірусів, що визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів. Вона винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби – ньюкаслської хвороби птиці", - говориться в повідомленні.

Щоб приховати злочин, завідуюча сектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу - зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу, не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала.

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"Вказані штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у холодильнику, де вони були виявлені під час обшуку. Своїми діями колишня працівниця завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів", - підкреслюють в Офісі генпрокурора.

Наразі їй повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України), зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Автор: 

вірус (820) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+11
Когда работа это ещё и хобби.
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10.06.2021 19:06
+9
Кому ещё непонятно, откуда вылез коронавирус? Тот же вариант- только параша и Китай, причём почти одновременно.
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10.06.2021 19:08
+7
Тут претензии даже не столько к этой прибабахнутой, сколько к системе охраны. Если сотрудница протащила колбы, то это повод задуматься.
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10.06.2021 20:20
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Когда работа это ещё и хобби.
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10.06.2021 19:06 Відповісти
Кому ещё непонятно, откуда вылез коронавирус? Тот же вариант- только параша и Китай, причём почти одновременно.
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10.06.2021 19:08 Відповісти
коли вченим не платять вони заробляють , як можуть !
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10.06.2021 19:10 Відповісти
Скоріш за все вона вже і торгувала зразками.
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10.06.2021 19:11 Відповісти
Треба тепер,щоб слідчий ці штами - не загубив!, як речові докази -гроші..не використав особисто, як наркотики...буває...
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10.06.2021 19:13 Відповісти
продезенфицировать всю квартиру пожаром!
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10.06.2021 19:14 Відповісти
Коронавірус це наше щастя бо на нього спишуть всі наші нещастя. Слава коронавірусу! Пандемії слава!
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10.06.2021 19:15 Відповісти
Жесть конечно………
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10.06.2021 19:15 Відповісти
Скотина,сжечь напалмом все кодло!
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10.06.2021 19:16 Відповісти
хотела тётя подкалымить на дому но вышло наоборот..... преступление - да конечно.... в сле-
дущий раз будет умнее и вовремя возмёт крышу......
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10.06.2021 19:42 Відповісти
вот так короновирусы по мир и распостраняются. дайте ей нюхнуть новичка и отправьте в лугандон....
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10.06.2021 19:59 Відповісти
Запятая рулит

по месту своего проживания в холодильнике,
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10.06.2021 20:01 Відповісти
Тут претензии даже не столько к этой прибабахнутой, сколько к системе охраны. Если сотрудница протащила колбы, то это повод задуматься.
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10.06.2021 20:20 Відповісти
Щоб вона не витягла колби за нею повинен весь час хтось наглядати....
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10.06.2021 22:20 Відповісти
Какая там система безопасности в гражданском институте? Скорее всего какой нибудь пенсионер сидит на проходной - и вся система.
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11.06.2021 05:12 Відповісти
при чому тут пенсіонер. Облік повинен бути як матеріалів, так і виконаних робіт. Тоді стане значно важче розмножувати культуру вірусу для себе. І ще питання: чому вона звільнилася?
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11.06.2021 08:48 Відповісти
ведьму на костер
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10.06.2021 20:54 Відповісти
Точно так же из лаборатории в Солсберри кто то спер Новичок и испытал на Скрипале и бомжах, еле еле удалось правительству как то связать это с Россией через парочку подвернувшихся шпионов-курьеров, болтавшихся по всей Европе.
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10.06.2021 20:54 Відповісти
Нагло ВРЕШЬ ватник!
Никто "новичок" не воровал:
Все случаи применения "Новичка" доказано связаны с ДЕЙСТВУЮЩИМИ сотрудниками спец-служб Расии.
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10.06.2021 21:07 Відповісти
Все "доказательства" - честное слово британской разведки
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10.06.2021 23:32 Відповісти
Только ПОЛНЫЙ ИДИОТ будет применять бактериологическое оружие, тем более в виде диверсии на соседней ферме конкурента...
Среди ватников таких идиотов, к сожалению, слишком много.
Так, что клиентов она бы легко нашла.
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10.06.2021 21:05 Відповісти
я думаю она продавала эту заразу руководству птицефабрик, те травили фабрики конкурентов, возможно дохлятину потом продавали на базарах под видом домашних курей, вариантов куча, но полюбому она воровала вирусы для сбыта.
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11.06.2021 10:36 Відповісти
О! Чекайте скоро на полицях курятину з сюрпризом!
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10.06.2021 22:18 Відповісти
ч.2 ст. 191 УК Украины - Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Я чего-то не понял?
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10.06.2021 22:37 Відповісти
Явно не ту статтю їй інкримінують. Тут мова йде про підготовку теракту.
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10.06.2021 22:56 Відповісти
Наверное и СБУ и предложило вынести...типа они продадут по своим каналам..а они решили себе карьеру сделать....
Ну как это можно вынести...я не понял, что сотрудников не проверяют??? Что сотрудники не сотрудничают с СБУ?...А Охрана где??!!!
Зарплата там больше чем у медика обычного за опасность и отсутсвие взяток...но там есть контроль и карантин....
Ребята а кто ответсвенен за карантин...????
Так и можно чуму вынести с эболой в Одессе с противочумной станции...
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10.06.2021 23:06 Відповісти
Больше похоже на контрольную закупку....СБУ же должны как то свою работу показать, ведь не ловить же им товарищей из ФСБ
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10.06.2021 23:10 Відповісти
Судить не нужно. Изолировать и дать понюхать то, что было в пробирке.
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11.06.2021 09:35 Відповісти
 
 