Ексспівробітниця інституту біотехнологій зберігала вдома флакони зі штамами небезпечного вірусу, - Офіс ГПУ

Колишня завідувачка сектором Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів привласнила флакони зі штамами вірусу особливо небезпечної хвороби, які мала намір надалі збути.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Колишня співробітниця інституту, будучи відповідальною за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, які зберігаються в Національному центрі штамів мікроорганізмів України, маючи доступ до них, привласнила небезпечні штами вірусів, що визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів. Вона винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби – ньюкаслської хвороби птиці", - говориться в повідомленні.

Щоб приховати злочин, завідуюча сектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу - зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу, не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала.

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"Вказані штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у холодильнику, де вони були виявлені під час обшуку. Своїми діями колишня працівниця завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів", - підкреслюють в Офісі генпрокурора.

Наразі їй повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України), зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.