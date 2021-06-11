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Новини Газова війна
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Добудова "Північного потоку-2" стане перемогою Путіна й ударом по Заходу, - Вітренко

Добудова

Дозвіл на добудову газопроводу "Північний потік - 2" стане перемогою президента РФ Володимира Путіна й ударом по авторитету США в Східній Європі.

Таке послання передав американським конгресменам під час візиту до Вашингтона глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Як зазначив Вітренко, це буде означати, "що цей проросійський наратив буде просуватися за рахунок Заходу".

За його словами, в світі побачать, "що такі хлопці, як Путін, можуть впоратися з залякуванням Заходу", і це спонукає використовувати таку ж тактику лідерів інших країн.

На думку Вітренка, шанс зупинити добудову "Північного потоку - 2" через санкції США все ще є, для цього необхідно вжити додаткових законодавчих заходів з нацбезпеки, які будуть проходити через обидві палати Конгресу.

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Вітренко наголосив, що в разі добудови газопроводу гіршим сценарієм буде не тільки втрата Україною значної частини ВВП з 2024 року, а більш високий шанс для повномасштабної війни РФ проти країни.

Транзит російського газу через Україну в Європу служить стримувальним фактором, резюмував Вітренко.

Автор: 

путін володимир (23773) США (22643) Північний потік (2461) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+6
А вітренко патріот?
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11.06.2021 10:52
+5
А разве не для этого Витренко уничтожил антиСПшное лобби в Нафтогазе?
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11.06.2021 10:25
+3
Тебе ли не пох с зарплатой 1 млн гривен в день?
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11.06.2021 10:25
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А разве не для этого Витренко уничтожил антиСПшное лобби в Нафтогазе?
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11.06.2021 10:25 Відповісти
"АнтиСП-шне лоббі" в Нафтогазі - це те, яке дозволило добудувати СП-2 з нуля на 99%?
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11.06.2021 10:46 Відповісти
Це те, яке не давало можливості його добудувати, лобіюючи інтереси України в Америці.
І саме після звільення якого, Америка заявила про послаблення санкцій проти "СП2"
Хвала векликому бені-дерьмаку та їх ВАЗеленському, влаштувавшим аферу з призначенням вітренка !!! Так високопрофесійно позбавити Україну західної пітримки на всіх напрямках, а ще кажуть, що вони делітанти.
Фуйло задоволене.
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11.06.2021 10:51 Відповісти
Поздно пить Боржоми когда печень отвалилась или после драки кулаками не машут: уже идёт наполнение трубы газом. Раньше надо было воевать.
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11.06.2021 11:49 Відповісти
Тебе ли не пох с зарплатой 1 млн гривен в день?
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11.06.2021 10:25 Відповісти
Патриоты бывают только нищие
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11.06.2021 10:29 Відповісти
А вітренко патріот?
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11.06.2021 10:52 Відповісти
цікава а людина з такою зарплатою на працю добирається своїм авто чи службовою...
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11.06.2021 11:52 Відповісти
звичайно службовою, там щей водій є. І не одна машина, а цілий автопарк і ГСМ за кошт платників податків, і ТО, і простітуку зняк. Слуга наріду як неяк
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11.06.2021 11:56 Відповісти
Ну если транзита не будет, то не будет и Нафтогаза. И зарплаты 1 млн. в день. Так что не пох !
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11.06.2021 12:42 Відповісти
та дайте им эту победу ..ну победила рыфы и что дальше в этом марафоне нужны победы одна за одной постоянно пусть стремятся ,а мы посмотрим ..Статус победоносца недешовый
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11.06.2021 10:33 Відповісти
Это не спорт, где каждый сам за себя. Это конкуренция, где победитель вырывает кусок у другого. В конкурентной борьбе статус проигравшего (потерявшего) не дешевый.
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11.06.2021 11:55 Відповісти
Никакого удара нет. Но это означает только одно: с Украиной просто перестали считаться. Вполне справедливо, кстати.
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11.06.2021 10:34 Відповісти
Все равно достроят и запустят
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11.06.2021 10:36 Відповісти
Сегодня закачивают газ,уже достроили.
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11.06.2021 10:43 Відповісти
так уже все? или еще нет?)))))))
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11.06.2021 10:39 Відповісти
Для пупкина и евы браун уже ффсё, а для еще нет, идет ожесточенная борьба: вот-вот остановят. Следите за интернетом!
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11.06.2021 10:54 Відповісти
це він залякує Захід, чи хвалить путєна?
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11.06.2021 10:42 Відповісти
Нафтогазу надо было меньше воровать и меньше премии выдавать своим работникам. Если будет работать Се.Поток-2, меньше достанется Коломойскому.
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11.06.2021 11:15 Відповісти
Не достроили а газ закачивают?
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11.06.2021 11:16 Відповісти
Запугивания Запада не было. Какое это запугивание, когда санкции вводят только США, а Германия рада новому каналу поставки. Американцам не нужно было вводить эти санкции, нужно было работать с Германией и убеждать ее отказаться от СП-2. Потому что так только раздор между союзниками случился, который все увидели. Ведь санкции США ударили не только по россиянам, по факту санкциями США ударили по немцам - своим союзникам.
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11.06.2021 14:10 Відповісти
Хорошо, когда у патриота есть возможность донести послание тому, кому нужно
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11.06.2021 19:13 Відповісти
 
 