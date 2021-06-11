Добудова "Північного потоку-2" стане перемогою Путіна й ударом по Заходу, - Вітренко

Дозвіл на добудову газопроводу "Північний потік - 2" стане перемогою президента РФ Володимира Путіна й ударом по авторитету США в Східній Європі.

Таке послання передав американським конгресменам під час візиту до Вашингтона глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Як зазначив Вітренко, це буде означати, "що цей проросійський наратив буде просуватися за рахунок Заходу".

За його словами, в світі побачать, "що такі хлопці, як Путін, можуть впоратися з залякуванням Заходу", і це спонукає використовувати таку ж тактику лідерів інших країн.

На думку Вітренка, шанс зупинити добудову "Північного потоку - 2" через санкції США все ще є, для цього необхідно вжити додаткових законодавчих заходів з нацбезпеки, які будуть проходити через обидві палати Конгресу.

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Вітренко наголосив, що в разі добудови газопроводу гіршим сценарієм буде не тільки втрата Україною значної частини ВВП з 2024 року, а більш високий шанс для повномасштабної війни РФ проти країни.

Транзит російського газу через Україну в Європу служить стримувальним фактором, резюмував Вітренко.