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Новости Газовая война
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Достройка "Северного потока-2" станет победой Путина и ударом по Западу, - Витренко

Достройка

Разрешение на достройку газопровода "Северный поток – 2" станет победой президента РФ Владимира Путина и ударом по авторитету США в Восточной Европе.

Такое послание передал американским конгрессменам во время визита в Вашингтон глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Как отметил Витренко, это будет означать, "что этот пророссийский нарратив будет продвигаться за счет Запада".

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По его словам, в мире увидят, "что такие парни, как Путин, могут справиться с запугиванием Запада", и это побудит использовать такую же тактику лидеров других стран.

По мнению Витренко, шанс остановить достройку "Северного потока – 2" из-за санкций США все еще есть, для этого необходимо принять дополнительные законодательные меры по нацбезопасности, которые будут проходить через обе палаты Конгресса.

Витренко подчеркнул, что в случае достройки газопровода худшим сценарием будет не только потеря Украиной значительной части ВВП с 2024 года, а более высокий шанс для полномасштабной войны РФ против страны.

Транзит российского газа через Украину в Европу служит сдерживающим фактором, резюмировал Витренко.

Автор: 

путин владимир (31225) США (26513) Северный поток (1449) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+6
А вітренко патріот?
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11.06.2021 10:52
+5
А разве не для этого Витренко уничтожил антиСПшное лобби в Нафтогазе?
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11.06.2021 10:25
+3
Тебе ли не пох с зарплатой 1 млн гривен в день?
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11.06.2021 10:25
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А разве не для этого Витренко уничтожил антиСПшное лобби в Нафтогазе?
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11.06.2021 10:25 Ответить
"АнтиСП-шне лоббі" в Нафтогазі - це те, яке дозволило добудувати СП-2 з нуля на 99%?
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11.06.2021 10:46 Ответить
Це те, яке не давало можливості його добудувати, лобіюючи інтереси України в Америці.
І саме після звільення якого, Америка заявила про послаблення санкцій проти "СП2"
Хвала векликому бені-дерьмаку та їх ВАЗеленському, влаштувавшим аферу з призначенням вітренка !!! Так високопрофесійно позбавити Україну західної пітримки на всіх напрямках, а ще кажуть, що вони делітанти.
Фуйло задоволене.
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11.06.2021 10:51 Ответить
Поздно пить Боржоми когда печень отвалилась или после драки кулаками не машут: уже идёт наполнение трубы газом. Раньше надо было воевать.
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11.06.2021 11:49 Ответить
Тебе ли не пох с зарплатой 1 млн гривен в день?
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11.06.2021 10:25 Ответить
Патриоты бывают только нищие
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11.06.2021 10:29 Ответить
А вітренко патріот?
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11.06.2021 10:52 Ответить
цікава а людина з такою зарплатою на працю добирається своїм авто чи службовою...
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11.06.2021 11:52 Ответить
звичайно службовою, там щей водій є. І не одна машина, а цілий автопарк і ГСМ за кошт платників податків, і ТО, і простітуку зняк. Слуга наріду як неяк
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11.06.2021 11:56 Ответить
Ну если транзита не будет, то не будет и Нафтогаза. И зарплаты 1 млн. в день. Так что не пох !
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11.06.2021 12:42 Ответить
та дайте им эту победу ..ну победила рыфы и что дальше в этом марафоне нужны победы одна за одной постоянно пусть стремятся ,а мы посмотрим ..Статус победоносца недешовый
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11.06.2021 10:33 Ответить
Это не спорт, где каждый сам за себя. Это конкуренция, где победитель вырывает кусок у другого. В конкурентной борьбе статус проигравшего (потерявшего) не дешевый.
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11.06.2021 11:55 Ответить
Никакого удара нет. Но это означает только одно: с Украиной просто перестали считаться. Вполне справедливо, кстати.
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11.06.2021 10:34 Ответить
Все равно достроят и запустят
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11.06.2021 10:36 Ответить
Сегодня закачивают газ,уже достроили.
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11.06.2021 10:43 Ответить
так уже все? или еще нет?)))))))
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11.06.2021 10:39 Ответить
Для пупкина и евы браун уже ффсё, а для еще нет, идет ожесточенная борьба: вот-вот остановят. Следите за интернетом!
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11.06.2021 10:54 Ответить
це він залякує Захід, чи хвалить путєна?
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11.06.2021 10:42 Ответить
Нафтогазу надо было меньше воровать и меньше премии выдавать своим работникам. Если будет работать Се.Поток-2, меньше достанется Коломойскому.
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11.06.2021 11:15 Ответить
Не достроили а газ закачивают?
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11.06.2021 11:16 Ответить
Запугивания Запада не было. Какое это запугивание, когда санкции вводят только США, а Германия рада новому каналу поставки. Американцам не нужно было вводить эти санкции, нужно было работать с Германией и убеждать ее отказаться от СП-2. Потому что так только раздор между союзниками случился, который все увидели. Ведь санкции США ударили не только по россиянам, по факту санкциями США ударили по немцам - своим союзникам.
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11.06.2021 14:10 Ответить
Хорошо, когда у патриота есть возможность донести послание тому, кому нужно
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11.06.2021 19:13 Ответить
 
 