Достройка "Северного потока-2" станет победой Путина и ударом по Западу, - Витренко

Разрешение на достройку газопровода "Северный поток – 2" станет победой президента РФ Владимира Путина и ударом по авторитету США в Восточной Европе.

Такое послание передал американским конгрессменам во время визита в Вашингтон глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Как отметил Витренко, это будет означать, "что этот пророссийский нарратив будет продвигаться за счет Запада".

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По его словам, в мире увидят, "что такие парни, как Путин, могут справиться с запугиванием Запада", и это побудит использовать такую же тактику лидеров других стран.



По мнению Витренко, шанс остановить достройку "Северного потока – 2" из-за санкций США все еще есть, для этого необходимо принять дополнительные законодательные меры по нацбезопасности, которые будут проходить через обе палаты Конгресса.



Витренко подчеркнул, что в случае достройки газопровода худшим сценарием будет не только потеря Украиной значительной части ВВП с 2024 года, а более высокий шанс для полномасштабной войны РФ против страны.



Транзит российского газа через Украину в Европу служит сдерживающим фактором, резюмировал Витренко.