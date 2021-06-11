Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - ОП

Україна впевнена, що зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Ключові країни світу, євроатлантичне співтовариство підтримують прагнення України вступити до Північноатлантичного Альянсу.

Про це заявив в інтерв'ю "Європейській правді" заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, має бути консенсус щодо подальших кроків до членства України в Альянсі, але його поки немає.

"Україна здійснила всі необхідні кроки для забезпечення того результату, який ми вважаємо за необхідне - а саме для отримання ПДЧ з подальшим оформленням членства в Альянсі", - сказав Сибіга.

Сибіга окремо торкнувся питання відсутності запрошення для України на саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі.

"Ми повинні бути на саміті НАТО. І це справедлива наша вимога, як і вимога надання ПДЧ і членства в Альянсі, особливо на тлі тих викликів і тих ризиків, з якими стикається наша держава ... але на саміт, який відбудеться 14 червня, крім членів НАТО, не запрошені інші учасники, тому що такий формат", - сказав заступник голови ОП.

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