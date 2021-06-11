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Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - ОП

Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - ОП

Україна впевнена, що зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Ключові країни світу, євроатлантичне співтовариство підтримують прагнення України вступити до Північноатлантичного Альянсу.

Про це заявив в інтерв'ю "Європейській правді" заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, має бути консенсус щодо подальших кроків до членства України в Альянсі, але його поки немає.

"Україна здійснила всі необхідні кроки для забезпечення того результату, який ми вважаємо за необхідне - а саме для отримання ПДЧ з подальшим оформленням членства в Альянсі", - сказав Сибіга.

Сибіга окремо торкнувся питання відсутності запрошення для України на саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі.

"Ми повинні бути на саміті НАТО. І це справедлива наша вимога, як і вимога надання ПДЧ і членства в Альянсі, особливо на тлі тих викликів і тих ризиків, з якими стикається наша держава ... але на саміт, який відбудеться 14 червня, крім членів НАТО, не запрошені інші учасники, тому що такий формат", - сказав заступник голови ОП.

Також читайте: Політсили не повинні спекулювати на євроатлантичному курсі країни. Україна стоїть перед дверима, які ніяк не можуть відчинитися, - Кондратюк

Автор: 

ПДЧ (102) членство в НАТО (1718) Сибіга Андрій (390) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+27
Знову брешуть...
Головна умова - реформа СБУ.
Ви зробили ? Ні.
Тільки брехати лохам навчились.
Вже не можу слухати, як президент БРЕШЕ.
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11.06.2021 13:27
+14
Интересно ск. дорожек понадобилось для рождения очередного бреда🙄🙄🙄🙄
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11.06.2021 13:26
+11
єрмак, татаров, конфлікт тарана та хомчака, провалене ДОЗ. Список не повний, але достатній для того аби ОП не *******.
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11.06.2021 13:30
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еще далеко не все и это не может быть требованием, требовать Зеленский будет у свое Ленки
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11.06.2021 13:25 Відповісти
Интересно ск. дорожек понадобилось для рождения очередного бреда🙄🙄🙄🙄
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11.06.2021 13:26 Відповісти
Всього дві , якщо кокс якісний 😀
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11.06.2021 14:05 Відповісти
Знову брешуть...
Головна умова - реформа СБУ.
Ви зробили ? Ні.
Тільки брехати лохам навчились.
Вже не можу слухати, як президент БРЕШЕ.
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11.06.2021 13:27 Відповісти
толку не має від цієї брехні все одно, поки не зроблять не буде нічого
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11.06.2021 13:28 Відповісти
Для плісняви є.
Сптакль. Афера. Наперстки.
Насправді: знищуються реформи, армія, економіка, правосуддя. Вороги на найвищих постах влади. Загравання з фуйлом, бикування з західними партнерами.
Для наріду: ми все робимо, НАТО нас не хоче. ЄС нас не хоче. Потрібно йти на "поступки", миритися з мордором. Капітулювати.
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11.06.2021 13:54 Відповісти
бикування з західними партнерами це дуже хєрово для України, навіть не так як загравання з фуйлом
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11.06.2021 14:05 Відповісти
якщо така мета, підкилимна, що не декларується, то так
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11.06.2021 14:06 Відповісти
рейтинг бубачки.
ще повно зебілів, які ведуться на лайно в обгортці від чоколяди.
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11.06.2021 14:01 Відповісти
Всі, хто тепер за нього, той за капітуляцію.
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11.06.2021 19:02 Відповісти
Остановить аннексию: Россия кидается на всех вокруг, пора на процедуры
https://www.youtube.com/watch?v=TnApJLi4Uao
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11.06.2021 13:43 Відповісти
Конечно брешут!
Как мы могли выполнить "все необходимое для ПДЧ", когда нам еще не предоставили требования ПДЧ??? О чем они собственно в конце и говорят!
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11.06.2021 13:51 Відповісти
ПДЧ это сам по себе План со своими новыми окончательными требованиями
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11.06.2021 14:08 Відповісти
Спасибо КЕП!
А что тогда по вашему "...необходимое для получения ПДЧ"?!
Вы что думаете есть какие то требования ли критерии, которые ты выполняешь и вуаля - получаешь ПДЧ! Нет такого!!!!
Весь процесс идет в таком порядке:
1. Приводится системная работа со странами-членами НАТО, чтобы никто не возражал
2. Получаем ПДЧ (у каждой страны он индивидуальный в зависимости от готовности армии, оснащенности...)
3. Выполняем ПДЧ (первод армии на стандарты НАТО и т.п.)
4. автоматически вступаем в НАТО

Само получение ПДЧ - это уже гарантия вступления в НАТО. И не дают его нам по одной простой причине - нас пока не готовы туда принять. А все потому, что мы не выполняем п.1. и Зеленский положих свой зеленый болт на политику пустив все на самотек, выпуская видосики для внутренних лохов в стиле "Байден почему мы не в нато"
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11.06.2021 21:06 Відповісти
...ага, шо завгодно, крім люстрації гебнявих

Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - ОП - Цензор.НЕТ 6247Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - ОП - Цензор.НЕТ 6247
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11.06.2021 14:00 Відповісти
Ага, ага, а москальський крисятнік розігнати в ОПі!
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11.06.2021 14:44 Відповісти
Не тільки реформа СБУ, а ще реальні посадки за грати корупціонерів - https://censor.net/ru/n3269881
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11.06.2021 16:23 Відповісти
много еще чего нужно будет сделать и на стадии ПДЧ тоже, вон Босния на этой стадии уже с 2011 года и только сейчас будет вступать в НАТО
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11.06.2021 13:27 Відповісти
Та вы шо...
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11.06.2021 13:29 Відповісти
Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО, - ОП - Цензор.НЕТ 5968

...вот тогда будет "все"
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11.06.2021 13:29 Відповісти
У вашій ОПі шпигун на шпигуні і шпигуном поганяє. Нафіга ви потрібні в НАТІ?
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11.06.2021 13:29 Відповісти
"Пестеть всегда,
Пестеть везде,
до дней последних донца,
Пестеть -
и никаких гвоздей!
Вот лозунг Зе -
The "Поца"
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11.06.2021 13:29 Відповісти
єрмак, татаров, конфлікт тарана та хомчака, провалене ДОЗ. Список не повний, але достатній для того аби ОП не *******.
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11.06.2021 13:30 Відповісти
это так думает оп
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11.06.2021 13:31 Відповісти
Якесь дивне це "все необхідне".
Я думав що для отримання ПДЧ в НАТО треба щось інше аніж обрати некомпетентні раду та президента з метою отримання популістської халяви.
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11.06.2021 13:34 Відповісти
Що, конкретно, ви зробили для отримання ПДЧ НАТО?
Обісцянки і тупотіння ніжками не рахуюють.
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11.06.2021 13:35 Відповісти
"но на саммит, который состоится 14 июня, кроме членов НАТО, не приглашены другие участники, потому что такой формат", - сказал замглавы ОП.

Ну так и к чему эти заявления? Вы там в ОПе опять обкурились?
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11.06.2021 13:35 Відповісти
Это заявления для внутренних лохов, что бы не говорили, что великий ЗЕ-реформатор ничего не сделал для вступления в НАТО.
Мол все сделали, но подлое НАТО нас опять не ждет и тупо нас разводит...."Нас там типа не ждут". И возникает старый норатив "нахрена нам идти в НАТО если нас там не ждут"
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11.06.2021 13:55 Відповісти
Абсолютно согласен. Но сколько надо мозгов чтобы заявлять "нас не пригласили" если перед этим сам же говорит что никого из не членов не пригласили? Вот откуда мысль о повальной обкуренности ОПы.
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11.06.2021 14:31 Відповісти
може для начала хотя бы постоянного представителя Украины в НАТО назначите,зелебобики?
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11.06.2021 13:36 Відповісти
https://ua-reporter.com/news/*******************-128-y-brigady-iz-zakarpatya-na-samom-dele-pokonchila-zhizn-************* Ось тут! Зверніть увагу як на закарпатському сайті пишуть про загибель військової 128-й бригади, особливо на коменти. Сепари ще й на заході повишкрябувались так мадяри і допоможуть Україні в нато вступити.
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11.06.2021 13:41 Відповісти
Все що йде через всілякі "телеграм-аанали" вважай йде одразу з фсб
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11.06.2021 14:20 Відповісти
Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - ОП - Цензор.НЕТ 7309
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11.06.2021 13:42 Відповісти
нужно только перестать брехать и красть.
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11.06.2021 13:43 Відповісти
Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - ОП - Цензор.НЕТ 510
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11.06.2021 13:58 Відповісти
що за 40 тис трупів в асфальті? Я щось не в темі....
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11.06.2021 14:17 Відповісти
умерло от ковида, хотя АНУ говорит о 80 000 душ
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11.06.2021 16:19 Відповісти
ареал існування зебільної влади - нагла і цинічна брехня та маніпуляція. І в конкретному випадку (в цій інфі) - вони за межі свого простору не вийшли.
Але проблема в тому, що в той ефір встромили вуха і голову 73/43%зебілів....
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11.06.2021 14:01 Відповісти
Правильно єрмаки,зеленські,татарови,портнови, обрістовичі, гордони... Україна зробила все, щоб отримати ПДЧ в НАТО, а ви це все зруйнували, бо ваш військовий і культурний союз - то параша.
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11.06.2021 14:01 Відповісти
А чому тоді навіть на саміти не запрошують ? )
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11.06.2021 14:09 Відповісти
все сделали или не все, решать не ОП
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11.06.2021 14:11 Відповісти
досить вже цієї брехні і некомпетентності, набридло.
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11.06.2021 14:13 Відповісти
Назовите мне хоть одну страну нато, где верховный говнокомандующий боится свою армию?! Я напомню, что перед приездом зелупы в войска, солдат разоружают, забирают у них телефоны и при этом сажают везде снайперов, а то вдруг кому-то из бойцов захочется плюнуть в рожу этому вопросу зеленому ничтожеству!
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11.06.2021 14:14 Відповісти
Маруся налякала верховного потерпевшего.
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11.06.2021 19:10 Відповісти
Ага..... должни бить...
Особливо після вагнерівців та спроб домовитись з путіним сам на сам
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11.06.2021 14:16 Відповісти
Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - ОП - Цензор.НЕТ 9477
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11.06.2021 14:18 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста. (с)
Всего, что сделали ЗЕрмаки для получения ПДЧ.
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11.06.2021 14:24 Відповісти
Да пусть даже сто раз выполнили, в НАТО Украину никогда не возьмут да бы не обострять отношения с РФ. Зато всегда будут говорить, что одобряют стремления, да бы вдруг Украина не спрыгнула с крючка и не вернулась под влияние РФ.
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11.06.2021 14:24 Відповісти
З якого гачка, Козюк? Українці самі зацікавлені в цьому.
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11.06.2021 14:43 Відповісти
Как лошадь, перед которой морковь на ниточке у кучера, так же и Украина заинтересована и движется к НАТО и ЕС. Украинцы заинтересованы... ну процентов 50% если верить опросам, может и заинтересованы, а другие мб понимают, какими последствиями это чревато.
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11.06.2021 15:50 Відповісти
А якими наслідками чрєвато?
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11.06.2021 15:53 Відповісти
Что бы я сейчас не написал, дальше пойдут либо оскорбления, либо админ вытрет, так что я время на это тратить не буду, свою позицию по членству Украины в НАТО я уже изложил, можете не соглашаться, дело ваше.
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11.06.2021 16:03 Відповісти
Вас точно не забанять за відповідь на питання про наслідки вступу України в НАТО.
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11.06.2021 16:09 Відповісти
Забанят. Вы и сами ответ знаете, просто поцепляться к словам хотите, я ж не первый день на цензоре.
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11.06.2021 16:11 Відповісти
Я не можу читати ваші думки, тому не знаю які наслідки ви маєте на увазі.
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11.06.2021 16:13 Відповісти
Если я не прав, на днях НАТО признает, что Украина выполнила требования, и даст пдч, так что не волнуйтесь.
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11.06.2021 16:19 Відповісти
Видать ты лапоть среднескрепной полосы. И это не оскорбление, а констатация факта
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11.06.2021 16:22 Відповісти
Ну вот, долго ждать не пришлось.
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11.06.2021 16:23 Відповісти
Україна, а вірніше влада, не реформувала країну, армію, судову систему до рівня, який має відповідати потрібним для вступу параметрам. Тому найближчим часом нас не приймуть в НАТО.
І я абсолютно не хвилююсь.
А от ви боїтесь давати відповіді на прості питання.
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11.06.2021 16:25 Відповісти
Нет ни списка критериев, ни степени их выполнения. Каждый может судить об этом лишь из собственных политических симпатий и домыслов. На все эти вопросы у же ранее отвечал на этом сайте, осталось только разъяснить публике, что такое спам в интернете и зачем эта кнопка на сайте, а админам охладить траханье и проще относиться к людям, чье мнение, не нарушающее законодательство, не совпадает с их мнением.
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11.06.2021 16:35 Відповісти
Якщо вас і забанять, то не за відповідь на моє питання, а за ваші коментарі про сайт.
Ви хоча б заради експерименту спробували спілкуватись чисто по темі, але ви не хочете.
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11.06.2021 16:39 Відповісти
Если честно, я и не хочу, ибо это бесполезно делать именно на этом сайте. Пока что я отделался только вашим перекручиванием языка и один оскорблением в этой ветке, какова удача. Когда тут атмосфера будет не такая гнилая, мб обсудим это всерьез.
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11.06.2021 16:45 Відповісти
Слабкі відмазки, сайт поганий, писати не хочете, але боїтесь бану .....
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11.06.2021 16:53 Відповісти
А касательно сайта, это было действительно предложение по улучшению, ибо тут принято кидать в спам все непопулярные мнения, и при этом админы никак не реагируют на очевидные оскорбления, пока они вписываются в полит повестку.
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11.06.2021 16:47 Відповісти
В НАТО это тоже, кстати, понимают, поэтому пдч и не дают, и не дадут.
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11.06.2021 15:51 Відповісти
Отношения с РФ и так обострены до самой крайности и в НАТО ПОНИМАЮТ ОТКУДА ИСХОДИТ АГРЕССИЯ.
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11.06.2021 16:28 Відповісти
Откуда агрессия - да, обострены до крайности - нет.
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11.06.2021 16:29 Відповісти
Це з анекдоту, коли єврей прийшов до церкви і просить Бога допомогти виграти в лотерею. А йому голос Ангелів говорить: "ти хоч лотерею купи". Так і ці аферисти зелені, не призначили посла і дурять нарід, що вони ніби все зробили, а злі америкоси їх не беруть. Все це зробили єрмаки, зеленські і татарови навмисно, як велів карлик пу.
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11.06.2021 14:28 Відповісти
В НАТО не берут страны, в которых Президент желает посмотреть в глаз агрессору... Уверен что при шмаркле нам ПДЧ не светит
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11.06.2021 14:35 Відповісти
Ага, мы типа заяву написали, а воны кляти, ще чогось хочуть.
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11.06.2021 15:02 Відповісти
Чтобы планы НАТО сливались туда же,куда дело вагнеровцев?
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11.06.2021 15:46 Відповісти
"Україна здійснила всі необхідні кроки для забезпечення того результату, який ми вважаємо за необхідне - а саме для отримання ПДЧ з подальшим оформленням членства в Альянсі", - сказав Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n3270840
Такі заявочки про НАТО нагадують минулі про боротьбу з ковідом, де один Дебіл заявив «Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом») Правда цей самопроголошений титул ніхто так і не признав, особливо на фоні за 2020р. 150 000 смертей, але то таке, "какая разница"!
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11.06.2021 16:10 Відповісти
Главное видеть в глазах врага мир и можно вступать куда вздумается.
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11.06.2021 16:22 Відповісти
Найвелычнишый, ты, как дворняга, брешешь без остановки. Очнись, дрыщ, ты не на сцене с кварталом, шут задроченный, ты уже 2 года как президент, и твои идиотские высеры не канают. Для начала ты, зьйобнута шмаркля, назначь посла в НАТО, в потом будешь, окурок, кукарекать о НАТО.
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11.06.2021 17:21 Відповісти
От тільки шкода, що НАТА про наші «успіхи» нічого не знає
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11.06.2021 18:31 Відповісти
Посла в НАТО тоже назначили?
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11.06.2021 19:04 Відповісти
А разве примут в НАТО страну,где воров столетия: Коломойского и Боголюбова ,укравших из Приватбанка 5,5 млрд. долларов ,оставляют безнаказанными? Что для ареста этих крадунов -олигархов сделал Офис президента? Ничего! И после этого ,не имея стыда и совести, говорить ,что Украина все сделала для получения ПДЧ?
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11.06.2021 19:07 Відповісти
Пи...даболы, разослали все начинания, крысы кремлевские
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11.06.2021 19:12 Відповісти
Нарешті
НАТО благає єрмака, колю оболонського, зе та іншу еліту 73 дурнів прийняти ПДЧ. Ми їх зробили бо ми дебіли.
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11.06.2021 19:58 Відповісти
Ніколи за всю історію НАТО не приймало країни, які не контролюють власну територію та власний кордон, і у яких вільно шастають військові потенційного противника. Поки існує ЛДНР - не бути Україні у НАТО. Такий довісок ім не потрібний.
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11.06.2021 20:10 Відповісти
 
 