Україна зробила все необхідне для отримання ПДЧ в НАТО, - ОП
Україна впевнена, що зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Ключові країни світу, євроатлантичне співтовариство підтримують прагнення України вступити до Північноатлантичного Альянсу.
Про це заявив в інтерв'ю "Європейській правді" заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, має бути консенсус щодо подальших кроків до членства України в Альянсі, але його поки немає.
"Україна здійснила всі необхідні кроки для забезпечення того результату, який ми вважаємо за необхідне - а саме для отримання ПДЧ з подальшим оформленням членства в Альянсі", - сказав Сибіга.
Сибіга окремо торкнувся питання відсутності запрошення для України на саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі.
"Ми повинні бути на саміті НАТО. І це справедлива наша вимога, як і вимога надання ПДЧ і членства в Альянсі, особливо на тлі тих викликів і тих ризиків, з якими стикається наша держава ... але на саміт, який відбудеться 14 червня, крім членів НАТО, не запрошені інші учасники, тому що такий формат", - сказав заступник голови ОП.
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Головна умова - реформа СБУ.
Ви зробили ? Ні.
Тільки брехати лохам навчились.
Вже не можу слухати, як президент БРЕШЕ.
Сптакль. Афера. Наперстки.
Насправді: знищуються реформи, армія, економіка, правосуддя. Вороги на найвищих постах влади. Загравання з фуйлом, бикування з західними партнерами.
Для наріду: ми все робимо, НАТО нас не хоче. ЄС нас не хоче. Потрібно йти на "поступки", миритися з мордором. Капітулювати.
ще повно зебілів, які ведуться на лайно в обгортці від чоколяди.
https://www.youtube.com/watch?v=TnApJLi4Uao
Как мы могли выполнить "все необходимое для ПДЧ", когда нам еще не предоставили требования ПДЧ??? О чем они собственно в конце и говорят!
А что тогда по вашему "...необходимое для получения ПДЧ"?!
Вы что думаете есть какие то требования ли критерии, которые ты выполняешь и вуаля - получаешь ПДЧ! Нет такого!!!!
Весь процесс идет в таком порядке:
1. Приводится системная работа со странами-членами НАТО, чтобы никто не возражал
2. Получаем ПДЧ (у каждой страны он индивидуальный в зависимости от готовности армии, оснащенности...)
3. Выполняем ПДЧ (первод армии на стандарты НАТО и т.п.)
4. автоматически вступаем в НАТО
Само получение ПДЧ - это уже гарантия вступления в НАТО. И не дают его нам по одной простой причине - нас пока не готовы туда принять. А все потому, что мы не выполняем п.1. и Зеленский положих свой зеленый болт на политику пустив все на самотек, выпуская видосики для внутренних лохов в стиле "Байден почему мы не в нато"
...вот тогда будет "все"
Пестеть везде,
до дней последних донца,
Пестеть -
и никаких гвоздей!
Вот лозунг Зе -
The "Поца"
Я думав що для отримання ПДЧ в НАТО треба щось інше аніж обрати некомпетентні раду та президента з метою отримання популістської халяви.
Обісцянки і тупотіння ніжками не рахуюють.
Ну так и к чему эти заявления? Вы там в ОПе опять обкурились?
Мол все сделали, но подлое НАТО нас опять не ждет и тупо нас разводит...."Нас там типа не ждут". И возникает старый норатив "нахрена нам идти в НАТО если нас там не ждут"
Але проблема в тому, що в той ефір встромили вуха і голову 73/43%зебілів....
Особливо після вагнерівців та спроб домовитись з путіним сам на сам
Всего, что сделали ЗЕрмаки для получения ПДЧ.
І я абсолютно не хвилююсь.
А от ви боїтесь давати відповіді на прості питання.
Ви хоча б заради експерименту спробували спілкуватись чисто по темі, але ви не хочете.
Такі заявочки про НАТО нагадують минулі про боротьбу з ковідом, де один Дебіл заявив «Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом») Правда цей самопроголошений титул ніхто так і не признав, особливо на фоні за 2020р. 150 000 смертей, але то таке, "какая разница"!
НАТО благає єрмака, колю оболонського, зе та іншу еліту 73 дурнів прийняти ПДЧ. Ми їх зробили бо ми дебіли.