Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО, - ОП
Украина уверена, что сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО. Ключевые страны мира, евроатлантическое сообщество поддерживают стремления Украины вступить в Североатлантический Альянс.
Об этом заявил в интервью "Европейской правде" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, должен быть консенсус относительно дальнейших шагов к членству Украины в Альянсе, но его пока нет.
"Украина осуществила все необходимые шаги для обеспечения того результата, который мы считаем необходимым - а именно для получения ПДЧ с последующим оформлением членства в Альянсе", - сказал Сибига.
Сибига отдельно коснулся вопроса отсутствия приглашения для Украины на саммит лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.
"Мы должны быть на саммите НАТО. И это справедливое наше требование, как и требование предоставления ПДЧ и членства в Альянсе, особенно на фоне тех вызовов и тех рисков, с которыми сталкивается наше государство...но на саммит, который состоится 14 июня, кроме членов НАТО, не приглашены другие участники, потому что такой формат", - сказал замглавы ОП.
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Головна умова - реформа СБУ.
Ви зробили ? Ні.
Тільки брехати лохам навчились.
Вже не можу слухати, як президент БРЕШЕ.
Сптакль. Афера. Наперстки.
Насправді: знищуються реформи, армія, економіка, правосуддя. Вороги на найвищих постах влади. Загравання з фуйлом, бикування з західними партнерами.
Для наріду: ми все робимо, НАТО нас не хоче. ЄС нас не хоче. Потрібно йти на "поступки", миритися з мордором. Капітулювати.
ще повно зебілів, які ведуться на лайно в обгортці від чоколяди.
https://www.youtube.com/watch?v=TnApJLi4Uao
Как мы могли выполнить "все необходимое для ПДЧ", когда нам еще не предоставили требования ПДЧ??? О чем они собственно в конце и говорят!
А что тогда по вашему "...необходимое для получения ПДЧ"?!
Вы что думаете есть какие то требования ли критерии, которые ты выполняешь и вуаля - получаешь ПДЧ! Нет такого!!!!
Весь процесс идет в таком порядке:
1. Приводится системная работа со странами-членами НАТО, чтобы никто не возражал
2. Получаем ПДЧ (у каждой страны он индивидуальный в зависимости от готовности армии, оснащенности...)
3. Выполняем ПДЧ (первод армии на стандарты НАТО и т.п.)
4. автоматически вступаем в НАТО
Само получение ПДЧ - это уже гарантия вступления в НАТО. И не дают его нам по одной простой причине - нас пока не готовы туда принять. А все потому, что мы не выполняем п.1. и Зеленский положих свой зеленый болт на политику пустив все на самотек, выпуская видосики для внутренних лохов в стиле "Байден почему мы не в нато"
...вот тогда будет "все"
Пестеть везде,
до дней последних донца,
Пестеть -
и никаких гвоздей!
Вот лозунг Зе -
The "Поца"
Я думав що для отримання ПДЧ в НАТО треба щось інше аніж обрати некомпетентні раду та президента з метою отримання популістської халяви.
Обісцянки і тупотіння ніжками не рахуюють.
Ну так и к чему эти заявления? Вы там в ОПе опять обкурились?
Мол все сделали, но подлое НАТО нас опять не ждет и тупо нас разводит...."Нас там типа не ждут". И возникает старый норатив "нахрена нам идти в НАТО если нас там не ждут"
Але проблема в тому, що в той ефір встромили вуха і голову 73/43%зебілів....
Особливо після вагнерівців та спроб домовитись з путіним сам на сам
Всего, что сделали ЗЕрмаки для получения ПДЧ.
І я абсолютно не хвилююсь.
А от ви боїтесь давати відповіді на прості питання.
Ви хоча б заради експерименту спробували спілкуватись чисто по темі, але ви не хочете.
Такі заявочки про НАТО нагадують минулі про боротьбу з ковідом, де один Дебіл заявив «Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом») Правда цей самопроголошений титул ніхто так і не признав, особливо на фоні за 2020р. 150 000 смертей, але то таке, "какая разница"!
НАТО благає єрмака, колю оболонського, зе та іншу еліту 73 дурнів прийняти ПДЧ. Ми їх зробили бо ми дебіли.