Понад 187 тис. осіб уже вакцинували в Києві, - Кличко

На сьогодні в столиці вакцинували вже більш як 187 тисяч людей. З них дві дози вакцини отримали понад 23 тисяч осіб.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Київ, як і вся країна, продовжує кампанію з вакцинації. Цими вихідними на базі Міжнародного виставкового центру знову працюватиме Центр вакцинації від COVID-19. Усього в Центрі вакцинували вже понад 8,5 тисячі людей. Тільки минулими вихідними щеплення отримали 5 тисяч людей. Вакцинувати таку кількість людей вдалося завдяки збільшенню кількості медичних бригад та розмежуванню потоків відвідувачів", – сказав Кличко.

За словами мера Києва, щоб пришвидшити темпи вакцинації, міська влада вдосконалює роботу Центру. Так з наступних вихідних алгоритм його роботи буде дещо змінений. Відтепер, аби записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно зайти за посиланням на сайт сервісу helsi.me та вибрати бажаний день і час вакцинації. Підтвердження запису надійде SMS. Його потрібно буде показати при вході до пункту вакцинації разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".

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"Більше часу процедура вакцинації забирає у тих людей, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. Оскільки доводиться заповнювати необхідні документи, на що потрібно не сім хвилин, а півгодини. Тому для економії свого часу, перед тим як йти на вакцинацію, підпишіть, будь ласка , декларацію із сімейним лікарем", - зазначив Кличко.