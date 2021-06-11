Более 187 тыс. человек уже вакцинировали в Киеве, - Кличко

На сегодняшний день в столице вакцинировали уже более 187 тысыч человек. Из них две дозы вакцины получили более 23 тысяч человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Киев, как и вся страна, продолжает кампанию по вакцинации. В эти выходные на базе Международного выставочного центра снова будет работать Центр вакцинации от COVID-19. Всего в Центре вакцинировали уже более 8,5 тысячи человек. Только в минувшие выходные прививки получили 5 тысяч человек. Вакцинировать такое количество людей удалось благодаря увеличению количества медицинских бригад и разграничению потоков посетителей", - сказал Кличко.

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По словам мэра Киева, чтобы ускорить темпы вакцинации, городские власти совершенствует работу Центра. Так со следующих выходных алгоритм его работы будет несколько изменен. Теперь, чтобы записаться на вакцинацию от COVID-19, нужно перейти по ссылке на сайт сервиса helsi.me и выбрать желаемый день и время вакцинации. В подтверждение записи поступит SMS. Его нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на вакцинацию в приложении "Дія".

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"Больше времени процедура вакцинации отнимает у тех людей, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Поскольку приходится заполнять необходимые документы, на что требуется не семь минут, а полчаса. Поэтому для экономии своего времени, перед тем как идти на вакцинацию, подпишите, пожалуйста, декларацию с семейным врачом", - отметил Кличко.