У "Нафтогаз" прийшла з обшуками Фіскальна служба. ФОТО
Обшуки проводять у справі про ухилення від сплати ПДВ на 2,7 млрд грн.
Про це пресслужба Фіскальної служби повідомила на своїй сторінці у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, службові особи АТ НАК "Нафтогаз України" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ "Газпром" (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ" , - йдеться в повідомленні.
У ДФС стверджують, що посадові особи "Нафтогазу" не подавали в Енергетичну митницю повний пакет документів.
"Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що міститься у газотранспортній системі України, однак АТ НАК "Нафтогаз України" не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються", - пояснили в ДФС.
Там обіцяють надати правову оцінку діям як посадових осіб АТ НАК "Нафтогаз України", так і Енергетичної митниці ДФС.
"Остаточна сума завданих державі збитків буде встановлена під час судово-економічної експертизи. Слідство триває", - додали в ДФС.
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У нас своей добычи нету или население в каждом дворе кирпичи обжигает?
Ещё со времён кучмо вопрос о собственной добыче и цене по 50 долл орет))
А це означає, кредитів МВФ не буде, допомога Заходу зменьшиться.
От і буде президент звинувачувати Захід, МВФ, США. Бояр уже мало
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
13,5 млрд. - 100%
Ну, якщо ціна газу без ПДВ була 4 грн., то це означає, що Нафтогаз продав 3,375 млрд. куб. м з труби?
А в трубу стільки влізти може? Сумніваюсь
https://hromadske.ua/posts/ukraina-vzhe-1000-dniv-ne-kupuie-haz-u-rosii
не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ "Газпром" (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ.
Зомби налоговая полиция устраивает маски шоу в Нафтогазе.
Обвиняя в том, что не приняли, российский газ у Газпрома в ОРДЛО.
Т е фактически хотят спросить, почему Украина не платит Газпрому за газ, который потребляют в ЛНР и ДНР.
Спонсор вопроса - Газпром.
Не УЕФА единым.