У "Нафтогаз" прийшла з обшуками Фіскальна служба. ФОТО

Обшуки проводять у справі про ухилення від сплати ПДВ на 2,7 млрд грн.

Про це пресслужба Фіскальної служби повідомила на своїй сторінці у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, службові особи АТ НАК "Нафтогаз України" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ "Газпром" (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ" , - йдеться в повідомленні.

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У ДФС стверджують, що посадові особи "Нафтогазу" не подавали в Енергетичну митницю повний пакет документів.

"Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що міститься у газотранспортній системі України, однак АТ НАК "Нафтогаз України" не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються", - пояснили в ДФС.

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Там обіцяють надати правову оцінку діям як посадових осіб АТ НАК "Нафтогаз України", так і Енергетичної митниці ДФС.

"Остаточна сума завданих державі збитків буде встановлена під час судово-економічної експертизи. Слідство триває", - додали в ДФС.