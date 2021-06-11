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Новини
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У "Нафтогаз" прийшла з обшуками Фіскальна служба. ФОТО

Обшуки проводять у справі про ухилення від сплати ПДВ на 2,7 млрд грн.

Про це пресслужба Фіскальної служби повідомила на своїй сторінці у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, службові особи АТ НАК "Нафтогаз України" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ "Газпром" (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ" , - йдеться в повідомленні.

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У ДФС стверджують, що посадові особи "Нафтогазу" не подавали в Енергетичну митницю повний пакет документів.

У Нафтогаз прийшла з обшуками Фіскальна служба 01

"Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що міститься у газотранспортній системі України, однак АТ НАК "Нафтогаз України" не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються", - пояснили в ДФС.

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Там обіцяють надати правову оцінку діям як посадових осіб АТ НАК "Нафтогаз України", так і Енергетичної митниці ДФС.

"Остаточна сума завданих державі збитків буде встановлена під час судово-економічної експертизи. Слідство триває", - додали в ДФС.

Автор: 

податки (3820) Нафтогаз (4409) ПДВ (623) обшук (1971) ДФС (4044)


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Топ коментарі
+7
Так Бене и другим олигархам очень денег хочется. Зря они что-ли своих кукол к власти привели.
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11.06.2021 16:06
+4
о, кацап вылез...
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11.06.2021 16:02
+3
Пусть объяснят какого иглесиаса газ снова подорожал с мая месяца на 14%??
У нас своей добычи нету или население в каждом дворе кирпичи обжигает?
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11.06.2021 16:00
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Нічого собі "прийшла",скорше забігла
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11.06.2021 16:00 Відповісти
Понти--наше усе! Так начебто Бен Ладана захоплюють! Оця дитяча пісуняча звичка залишається у здається дорослих та високих мужів...
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11.06.2021 16:02 Відповісти
Та власне,ніби грабіжники наліт роблять,а не державна служба з перевіркою.
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11.06.2021 16:05 Відповісти
Пусть объяснят какого иглесиаса газ снова подорожал с мая месяца на 14%??
У нас своей добычи нету или население в каждом дворе кирпичи обжигает?
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11.06.2021 16:00 Відповісти
Сеня, ты?
Ещё со времён кучмо вопрос о собственной добыче и цене по 50 долл орет))
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11.06.2021 16:07 Відповісти
Ты не ахренел по 50? больше 2 долларов не дам.
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11.06.2021 16:32 Відповісти
Та то ще норм..Із жовтня на +40% буде.
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11.06.2021 17:42 Відповісти
зуб даёшь?
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11.06.2021 17:49 Відповісти
Зуб-не-зуб...але є деяка аналітика від постачальника газу, яикй просить розірвати із моєїю устновою договір на постачання газу (постачлаьник м.Харків) бо до кінця року не зможуть постачати газ, який за їх прогнозами подорожчає на 40%. Дають нам час знайти кошти та провести новий тендер до початку нового опалювального періоду. (п.с. бюджетна установа/освіта). ТОму так можу стеврджувати, що рпактично даю "зуб" (нажаль).
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11.06.2021 17:59 Відповісти
Як так? Без іноземних партнерів? Без дозволу справжніх хазяїв державного підприємства?
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11.06.2021 16:00 Відповісти
о, кацап вылез...
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11.06.2021 16:02 Відповісти
Ти , щирий українець, знаєш де зараз Вітренко й що робить, з ким зустрічається , щоб пельку відчиняти та вирішувати національну приналежність будь кого?
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11.06.2021 16:04 Відповісти
херово у тебя гугл-переводчик работает, слопатоедное...
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11.06.2021 16:29 Відповісти
у тебе клепки нема навіть гугл перекладачем користуватися, раз кацапською пишеш....
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11.06.2021 17:05 Відповісти
больше боли кацап...
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11.06.2021 17:59 Відповісти
Так Бене и другим олигархам очень денег хочется. Зря они что-ли своих кукол к власти привели.
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11.06.2021 16:06 Відповісти
Возможно, это от "твоямоянепониет":"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы относительно поставок газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются"? Но, отчитаться о 2проделанной работе" на на 2,7 млрд грн. охкакхочется!?
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11.06.2021 16:08 Відповісти
Нда. Нафтогаз пожлобился на охрану медведчука. Лежали-б фискалы мордой в асфальт
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11.06.2021 16:10 Відповісти
Главное - вовремя смыться.

У "Нафтогаз" прийшла з обшуками Фіскальна служба - Цензор.НЕТ 7832
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11.06.2021 16:11 Відповісти
У "Нафтогаз" прийшла з обшуками Фіскальна служба - Цензор.НЕТ 6401
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11.06.2021 16:30 Відповісти
Може я помиляюся, але коли газ іде на зберігання у газосховище, НДС з нього не брали
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11.06.2021 16:13 Відповісти
Під коп під Коболєва. Він же там в суд подавати збирався за незаконне звільнення. А може хочуть знак Заходу надати, що нам усі ваші нотації не потрібні.
А це означає, кредитів МВФ не буде, допомога Заходу зменьшиться.
От і буде президент звинувачувати Захід, МВФ, США. Бояр уже мало
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11.06.2021 16:18 Відповісти
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
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11.06.2021 16:22 Відповісти
2,7 млрд. - 20% (ПДВ)
13,5 млрд. - 100%
Ну, якщо ціна газу без ПДВ була 4 грн., то це означає, що Нафтогаз продав 3,375 млрд. куб. м з труби?
А в трубу стільки влізти може? Сумніваюсь
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11.06.2021 16:23 Відповісти
Україна восени 2015-го ВЖЕ не купувала ВЗАГАЛІ газ у РФ Що там оформляти?

https://hromadske.ua/posts/ukraina-vzhe-1000-dniv-ne-kupuie-haz-u-rosii
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11.06.2021 16:27 Відповісти
За даними ДФС, починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, службові особи АТ НАК "Нафтогаз України" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ "Газпром" (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ.
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11.06.2021 16:40 Відповісти
Як пише Сергій Фурса, зелене ДБР шиє Нафтогазу несплату податків за газ, який Газпром постачав в ордло.
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11.06.2021 17:53 Відповісти
* зелена податкова служба
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11.06.2021 17:55 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1932405-u-naftogaz-priyshli-z-obshukami-scho-vidomo
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11.06.2021 16:31 Відповісти
Непонятно, что, непонятно, как, но мы "за"!
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11.06.2021 16:36 Відповісти
Ой, а шотакое? Сами не занесли? Нипарядак!
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11.06.2021 16:42 Відповісти
Нафтогаз убыточный со времён Кучмы и Бакая. А все чиновники Нафтогаза долларовые миллионеры.Это как ?
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11.06.2021 16:48 Відповісти
Це кацап написав? Чи розум десь є?
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11.06.2021 17:09 Відповісти
Шо опять не так ?
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11.06.2021 17:14 Відповісти
Смешно смотреть на поползновения коломойских зеленых ублюдков!
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11.06.2021 17:14 Відповісти
Сергій Фурса.

Зомби налоговая полиция устраивает маски шоу в Нафтогазе.
Обвиняя в том, что не приняли, российский газ у Газпрома в ОРДЛО.

Т е фактически хотят спросить, почему Украина не платит Газпрому за газ, который потребляют в ЛНР и ДНР.
Спонсор вопроса - Газпром.
Не УЕФА единым.
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11.06.2021 17:50 Відповісти
Стосовно обшуків у Нафтогазі - це просто ******* Газпром у 2015 р. виставив рахунок Нафтогазу, куди включив газ поставлений в ОРДЛО. Нафтогаз відмовився оплачувати. Фіскали хочуть, щоб Нафтогаз заплатив з цієї суми ПДВ, як за імпорт газу
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11.06.2021 17:57 Відповісти
Нафтагаз... он же ні фчьо неє вінават ... От хоч цих двох пі#дарів спросіть...
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11.06.2021 18:41 Відповісти
О ЧУДО!! Как только обьявили о ЛИКВИДАЦИи этой НЕ нужной структуры она начала показывать чудеса работы за три... месяца до ликвидации. А что они делали до этого,годами? А ничего,тупо брали на лапу. Теперь, понимая,что все,большинство останутся без работы и денежек заработали. Видите ВСЕ могут быть эффективными когда НАЧАТЬ СПРАШИВАТЬ. Надо СПРАШИВАТЬ за РЕЗУЛЬТАТЫ!!
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12.06.2021 08:38 Відповісти
 
 