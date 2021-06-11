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В Нафтогаз пришла с обысками Фискальная служба. ФОТО

Обыски проводят по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн.

Об этом пресс-служба Фискальной службы сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с октября 2015 года по настоящее время должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром" (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС", - сказано в ее сообщении.

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В ГФС утверждают, что должностные лица Нафтогаза не подавали в Энергетическую таможню полный пакет документов.

В Нафтогаз пришла с обысками Фискальная служба 01

"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы относительно поставок газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", - пояснили в ГФС.

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Там обещают дать правовую оценку действиям как должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" так и Энергетической таможни ГФС.

"Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена ​​в ходе судебно-экономической экспертизы. Следствие продолжается", - добавили в ГФС.

Автор: 

налоги (3238) Нафтогаз (3112) НДС (420) обыск (1896) ГФС (3598)


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Топ комментарии
+7
Так Бене и другим олигархам очень денег хочется. Зря они что-ли своих кукол к власти привели.
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11.06.2021 16:06
+4
о, кацап вылез...
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11.06.2021 16:02
+3
Пусть объяснят какого иглесиаса газ снова подорожал с мая месяца на 14%??
У нас своей добычи нету или население в каждом дворе кирпичи обжигает?
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11.06.2021 16:00
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Нічого собі "прийшла",скорше забігла
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11.06.2021 16:00 Ответить
Понти--наше усе! Так начебто Бен Ладана захоплюють! Оця дитяча пісуняча звичка залишається у здається дорослих та високих мужів...
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11.06.2021 16:02 Ответить
Та власне,ніби грабіжники наліт роблять,а не державна служба з перевіркою.
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11.06.2021 16:05 Ответить
Пусть объяснят какого иглесиаса газ снова подорожал с мая месяца на 14%??
У нас своей добычи нету или население в каждом дворе кирпичи обжигает?
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11.06.2021 16:00 Ответить
Сеня, ты?
Ещё со времён кучмо вопрос о собственной добыче и цене по 50 долл орет))
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11.06.2021 16:07 Ответить
Ты не ахренел по 50? больше 2 долларов не дам.
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11.06.2021 16:32 Ответить
Та то ще норм..Із жовтня на +40% буде.
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11.06.2021 17:42 Ответить
зуб даёшь?
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11.06.2021 17:49 Ответить
Зуб-не-зуб...але є деяка аналітика від постачальника газу, яикй просить розірвати із моєїю устновою договір на постачання газу (постачлаьник м.Харків) бо до кінця року не зможуть постачати газ, який за їх прогнозами подорожчає на 40%. Дають нам час знайти кошти та провести новий тендер до початку нового опалювального періоду. (п.с. бюджетна установа/освіта). ТОму так можу стеврджувати, що рпактично даю "зуб" (нажаль).
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11.06.2021 17:59 Ответить
Як так? Без іноземних партнерів? Без дозволу справжніх хазяїв державного підприємства?
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11.06.2021 16:00 Ответить
о, кацап вылез...
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11.06.2021 16:02 Ответить
Ти , щирий українець, знаєш де зараз Вітренко й що робить, з ким зустрічається , щоб пельку відчиняти та вирішувати національну приналежність будь кого?
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11.06.2021 16:04 Ответить
херово у тебя гугл-переводчик работает, слопатоедное...
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11.06.2021 16:29 Ответить
у тебе клепки нема навіть гугл перекладачем користуватися, раз кацапською пишеш....
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11.06.2021 17:05 Ответить
больше боли кацап...
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11.06.2021 17:59 Ответить
Так Бене и другим олигархам очень денег хочется. Зря они что-ли своих кукол к власти привели.
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11.06.2021 16:06 Ответить
Возможно, это от "твоямоянепониет":"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы относительно поставок газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются"? Но, отчитаться о 2проделанной работе" на на 2,7 млрд грн. охкакхочется!?
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11.06.2021 16:08 Ответить
Нда. Нафтогаз пожлобился на охрану медведчука. Лежали-б фискалы мордой в асфальт
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11.06.2021 16:10 Ответить
Главное - вовремя смыться.

У "Нафтогаз" прийшла з обшуками Фіскальна служба - Цензор.НЕТ 7832
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11.06.2021 16:11 Ответить
У "Нафтогаз" прийшла з обшуками Фіскальна служба - Цензор.НЕТ 6401
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11.06.2021 16:30 Ответить
Може я помиляюся, але коли газ іде на зберігання у газосховище, НДС з нього не брали
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11.06.2021 16:13 Ответить
Під коп під Коболєва. Він же там в суд подавати збирався за незаконне звільнення. А може хочуть знак Заходу надати, що нам усі ваші нотації не потрібні.
А це означає, кредитів МВФ не буде, допомога Заходу зменьшиться.
От і буде президент звинувачувати Захід, МВФ, США. Бояр уже мало
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11.06.2021 16:18 Ответить
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
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11.06.2021 16:22 Ответить
2,7 млрд. - 20% (ПДВ)
13,5 млрд. - 100%
Ну, якщо ціна газу без ПДВ була 4 грн., то це означає, що Нафтогаз продав 3,375 млрд. куб. м з труби?
А в трубу стільки влізти може? Сумніваюсь
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11.06.2021 16:23 Ответить
Україна восени 2015-го ВЖЕ не купувала ВЗАГАЛІ газ у РФ Що там оформляти?

https://hromadske.ua/posts/ukraina-vzhe-1000-dniv-ne-kupuie-haz-u-rosii
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11.06.2021 16:27 Ответить
За даними ДФС, починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, службові особи АТ НАК "Нафтогаз України" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ "Газпром" (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ.
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11.06.2021 16:40 Ответить
Як пише Сергій Фурса, зелене ДБР шиє Нафтогазу несплату податків за газ, який Газпром постачав в ордло.
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11.06.2021 17:53 Ответить
* зелена податкова служба
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11.06.2021 17:55 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1932405-u-naftogaz-priyshli-z-obshukami-scho-vidomo
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11.06.2021 16:31 Ответить
Непонятно, что, непонятно, как, но мы "за"!
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11.06.2021 16:36 Ответить
Ой, а шотакое? Сами не занесли? Нипарядак!
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11.06.2021 16:42 Ответить
Нафтогаз убыточный со времён Кучмы и Бакая. А все чиновники Нафтогаза долларовые миллионеры.Это как ?
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11.06.2021 16:48 Ответить
Це кацап написав? Чи розум десь є?
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11.06.2021 17:09 Ответить
Шо опять не так ?
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11.06.2021 17:14 Ответить
Смешно смотреть на поползновения коломойских зеленых ублюдков!
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11.06.2021 17:14 Ответить
Сергій Фурса.

Зомби налоговая полиция устраивает маски шоу в Нафтогазе.
Обвиняя в том, что не приняли, российский газ у Газпрома в ОРДЛО.

Т е фактически хотят спросить, почему Украина не платит Газпрому за газ, который потребляют в ЛНР и ДНР.
Спонсор вопроса - Газпром.
Не УЕФА единым.
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11.06.2021 17:50 Ответить
Стосовно обшуків у Нафтогазі - це просто ******* Газпром у 2015 р. виставив рахунок Нафтогазу, куди включив газ поставлений в ОРДЛО. Нафтогаз відмовився оплачувати. Фіскали хочуть, щоб Нафтогаз заплатив з цієї суми ПДВ, як за імпорт газу
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11.06.2021 17:57 Ответить
Нафтагаз... он же ні фчьо неє вінават ... От хоч цих двох пі#дарів спросіть...
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11.06.2021 18:41 Ответить
О ЧУДО!! Как только обьявили о ЛИКВИДАЦИи этой НЕ нужной структуры она начала показывать чудеса работы за три... месяца до ликвидации. А что они делали до этого,годами? А ничего,тупо брали на лапу. Теперь, понимая,что все,большинство останутся без работы и денежек заработали. Видите ВСЕ могут быть эффективными когда НАЧАТЬ СПРАШИВАТЬ. Надо СПРАШИВАТЬ за РЕЗУЛЬТАТЫ!!
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12.06.2021 08:38 Ответить
 
 