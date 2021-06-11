Російські силовики оголосили в розшук соратника Навального Жданова

Іван Жданов - директор створеного російським опозиціонером Олексієм Навальним "Фонду боротьби з корупцією". Він виїхав з Росії і зараз перебуває в Литві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Картка Жданова з'явилася в базі розшукуваних осіб МВС РФ, в ній уточнюється, що він "розшукується за статтею КК".

Жданов покинув Росію і зараз перебуває в Литві. Він фігурує в декількох кримінальних справах, порушених в РФ, в тому числі у справах про шахрайство і створення громадської організації, діяльність якої пов'язана з насильством.

Крім того, в кінці березня стало відомо про арешт в Ростові-на-Дону батька Івана Жданова - Юрія Жданова. Йому інкримінували ст. 286 КК РФ (Перевищення повноважень). Іван Жданов пов'язав арешт батька зі своєю політичною діяльністю.

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